https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888837919.html
СКР начал проверку после выселения детей из отеля в Турции
СКР начал проверку после выселения детей из отеля в Турции - РИА Новости, 08.08.2023
СКР начал проверку после выселения детей из отеля в Турции
Следственный комитет начал проверку после выселения российских детей из лагеря в Турции из-за неуплаты туроператором, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:26
2023-08-08T13:26
2023-08-08T14:33
туризм
новости - туризм
турция
россия
анкара (провинция)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888807126_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71458f0ecf918c638ff3d2cc257308be.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку после выселения российских детей из лагеря в Турции из-за неуплаты туроператором, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По данному факту проводится доследственная проверка", — заявил собеседник агентства.Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Анкаре, отдых школьников организовала компания "Колибри", которая бросила детей на произвол судьбы и не выходит на связь. В итоге их дважды выселили из отелей.Дипломаты совместно с генконсульством в Анталье следили за ситуацией — им поступили жалобы родителей на условия приема и размещения детей и сопровождающих общим числом свыше 70 человек.Вскоре выяснилось, что в "Колибри" оказались не готовы выполнять финансовые обязательства, но ее представители заверили, что сделают все возможное для досрочного возвращения детей в Россию.В пятницу основной группе детей удалось вылететь различными рейсами на родину, некоторым родителям пришлось приобретать билеты за свой счет. В посольстве подчеркнули, что выяснить позицию руководства компании по этому вопросу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки.Как отметило Минэкономразвития, компания не входит в единый федеральный реестр туроператоров и не имеет права вывозить организованные группы туристов за рубеж. Кроме того, она не взаимодействует с туроператорами, входящими в реестр.
https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888719946.html
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888807126_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_333006b8b91b69c3e87db4ef33db8ea7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, россия, анкара (провинция), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Анкара (провинция), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм
СКР начал проверку после выселения детей из отеля в Турции
Следователи начали проверку после скандала с выселением детей из отеля в Турции