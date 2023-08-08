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СКР начал проверку после выселения детей из отеля в Турции - РИА Новости, 08.08.2023
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Туризм
 
13:26 08.08.2023 (обновлено: 14:33 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888837919.html
СКР начал проверку после выселения детей из отеля в Турции
СКР начал проверку после выселения детей из отеля в Турции - РИА Новости, 08.08.2023
СКР начал проверку после выселения детей из отеля в Турции
Следственный комитет начал проверку после выселения российских детей из лагеря в Турции из-за неуплаты туроператором, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T13:26
2023-08-08T14:33
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новости - туризм
турция
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анкара (провинция)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку после выселения российских детей из лагеря в Турции из-за неуплаты туроператором, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.&quot;По данному факту проводится доследственная проверка&quot;, — заявил собеседник агентства.Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Анкаре, отдых школьников организовала компания "Колибри", которая бросила детей на произвол судьбы и не выходит на связь. В итоге их дважды выселили из отелей.Дипломаты совместно с генконсульством в Анталье следили за ситуацией — им поступили жалобы родителей на условия приема и размещения детей и сопровождающих общим числом свыше 70 человек.Вскоре выяснилось, что в "Колибри" оказались не готовы выполнять финансовые обязательства, но ее представители заверили, что сделают все возможное для досрочного возвращения детей в Россию.В пятницу основной группе детей удалось вылететь различными рейсами на родину, некоторым родителям пришлось приобретать билеты за свой счет. В посольстве подчеркнули, что выяснить позицию руководства компании по этому вопросу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки.Как отметило Минэкономразвития, компания не входит в единый федеральный реестр туроператоров и не имеет права вывозить организованные группы туристов за рубеж. Кроме того, она не взаимодействует с туроператорами, входящими в реестр.
https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888719946.html
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новости - туризм, турция, россия, анкара (провинция), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Анкара (провинция), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм
СКР начал проверку после выселения детей из отеля в Турции

Следователи начали проверку после скандала с выселением детей из отеля в Турции

© iStock.com / 0shiПляж Кейкубат в Аланье, Турция
Пляж Кейкубат в Аланье, Турция - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© iStock.com / 0shi
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку после выселения российских детей из лагеря в Турции из-за неуплаты туроператором, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"По данному факту проводится доследственная проверка", — заявил собеседник агентства.

Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Анкаре, отдых школьников организовала компания "Колибри", которая бросила детей на произвол судьбы и не выходит на связь. В итоге их дважды выселили из отелей.
Дипломаты совместно с генконсульством в Анталье следили за ситуацией — им поступили жалобы родителей на условия приема и размещения детей и сопровождающих общим числом свыше 70 человек.
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Вскоре выяснилось, что в "Колибри" оказались не готовы выполнять финансовые обязательства, но ее представители заверили, что сделают все возможное для досрочного возвращения детей в Россию.
В пятницу основной группе детей удалось вылететь различными рейсами на родину, некоторым родителям пришлось приобретать билеты за свой счет. В посольстве подчеркнули, что выяснить позицию руководства компании по этому вопросу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки.
Как отметило Минэкономразвития, компания не входит в единый федеральный реестр туроператоров и не имеет права вывозить организованные группы туристов за рубеж. Кроме того, она не взаимодействует с туроператорами, входящими в реестр.
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