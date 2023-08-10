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Из Сочи запустят прямые рейсы в Таиланд
Из Сочи запустят прямые рейсы в Таиланд - РИА Новости, 10.08.2023
Из Сочи запустят прямые рейсы в Таиланд
С 20 августа, в преддверии туристического сезона в Таиланде, авиакомпания AZUR air начнет выполнение прямых рейсов из Сочи на Пхукет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:16
2023-08-10T15:16
2023-08-10T15:19
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. С 20 августа, в преддверии туристического сезона в Таиланде, авиакомпания AZUR air начнет выполнение прямых рейсов из Сочи на Пхукет, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи.На первом этапе полеты запланированы с августа до середины ноября с частотой один раз в десять дней и будут выполняться на авиалайнерах Boeing 767 вместимостью 336 кресел. Время в пути составит около девяти часов. Продажи билетов открыты в составе комплексного продукта у туроператоров-партнеров авиакомпании."Полеты в Таиланд, и в частности на Пхукет, будут выполняться из Сочи впервые. Прямые рейсы сделают популярный остров в Юго-Восточной Азии более доступным не только для жителей курорта, но и для других городов России", - уточняют в пресс-службе. Благодаря развитой региональной маршрутной сети аэропорта, пассажиры смогут с легкостью прилетать из регионов и пересаживаться на рейсы в Таиланд."Сегодня мы развиваем аэропорт Сочи как Южный авиационный хаб. Аэропорт успешно обеспечивает трансферные перевозки пассажиров из регионов страны и городов Юга России по международным направлениям в 13 государств, включая, Грузию, Израиль, Турцию, Армению, ОАЭ, Узбекистан, Казахстан. С 20 августа Таиланд дополнит этот список и станет первой страной Юго-Восточной Азии в маршрутной сети аэропорта Сочи", - отметил директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, сочи, таиланд, пхукет (остров), azur air, boeing 767, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сочи, Таиланд, Пхукет (остров), Azur Air, Boeing 767, куда можно лететь, Отдых на море
Из Сочи запустят прямые рейсы в Таиланд
Авиакомпания AZUR air запускает прямые рейсы из Сочи на остров Пхукет
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости.
С 20 августа, в преддверии туристического сезона в Таиланде, авиакомпания AZUR air начнет выполнение прямых рейсов из Сочи на Пхукет, сообщает
пресс-служба международного аэропорта Сочи.
На первом этапе полеты запланированы с августа до середины ноября с частотой один раз в десять дней и будут выполняться на авиалайнерах Boeing 767 вместимостью 336 кресел. Время в пути составит около девяти часов. Продажи билетов открыты в составе комплексного продукта у туроператоров-партнеров авиакомпании.
"Полеты в Таиланд, и в частности на Пхукет, будут выполняться из Сочи впервые. Прямые рейсы сделают популярный остров в Юго-Восточной Азии более доступным не только для жителей курорта, но и для других городов России", - уточняют в пресс-службе. Благодаря развитой региональной маршрутной сети аэропорта, пассажиры смогут с легкостью прилетать из регионов и пересаживаться на рейсы в Таиланд.
"Сегодня мы развиваем аэропорт Сочи как Южный авиационный хаб. Аэропорт успешно обеспечивает трансферные перевозки пассажиров из регионов страны и городов Юга России по международным направлениям в 13 государств, включая, Грузию, Израиль, Турцию, Армению, ОАЭ, Узбекистан, Казахстан. С 20 августа Таиланд дополнит этот список и станет первой страной Юго-Восточной Азии в маршрутной сети аэропорта Сочи", - отметил директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов.
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