https://ria.ru/20230809/kitay-1889074153.html

Китай освободил российских туристов от биометрии для получения визы

Китай освободил российских туристов от биометрии для получения визы - РИА Новости, 09.08.2023

Китай освободил российских туристов от биометрии для получения визы

С 9 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года Посольство КНР в России освобождает от сдачи отпечатков пальцев заявителей на получение однократных или двукратных РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:54

2023-08-09T14:54

2023-08-09T14:54

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. С 9 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года Посольство КНР в России освобождает от сдачи отпечатков пальцев заявителей на получение однократных или двукратных виз, сообщается на сайте дипмиссии.Согласно информации, нововведение касается разрешений на въезд для деловых (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C).Напомним, с 1 августа был запущен механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР.

https://ria.ru/20230731/kitay-1887440325.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, визы