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Китай освободил российских туристов от биометрии для получения визы - РИА Новости, 09.08.2023
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Туризм
 
14:54 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/kitay-1889074153.html
Китай освободил российских туристов от биометрии для получения визы
Китай освободил российских туристов от биометрии для получения визы - РИА Новости, 09.08.2023
Китай освободил российских туристов от биометрии для получения визы
С 9 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года Посольство КНР в России освобождает от сдачи отпечатков пальцев заявителей на получение однократных или двукратных РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:54
2023-08-09T14:54
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
визы
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. С 9 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года Посольство КНР в России освобождает от сдачи отпечатков пальцев заявителей на получение однократных или двукратных виз, сообщается на сайте дипмиссии.Согласно информации, нововведение касается разрешений на въезд для деловых (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C).Напомним, с 1 августа был запущен механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР.
https://ria.ru/20230731/kitay-1887440325.html
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Визы
Китай освободил российских туристов от биометрии для получения визы

Посольство Китая в России отменило сдачу отпечатков пальцев для некоторых соискателей виз

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПосольство Китая в РФ в Москве
Посольство Китая в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. С 9 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года Посольство КНР в России освобождает от сдачи отпечатков пальцев заявителей на получение однократных или двукратных виз, сообщается на сайте дипмиссии.
Согласно информации, нововведение касается разрешений на въезд для деловых (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C).
Напомним, с 1 августа был запущен механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР.
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