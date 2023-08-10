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Первые туристы из Китая прибыли в Россию по соглашению о безвизовых турах - РИА Новости, 10.08.2023
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19:08 10.08.2023 (обновлено: 19:39 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/turisty-1889363746.html
Первые туристы из Китая прибыли в Россию по соглашению о безвизовых турах
Первые туристы из Китая прибыли в Россию по соглашению о безвизовых турах - РИА Новости, 10.08.2023
Первые туристы из Китая прибыли в Россию по соглашению о безвизовых турах
Первая туристическая группа из Китая в составе 23 человек прилетела в Москву в рамках соглашения о безвизовом обмене, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T19:08
2023-08-10T19:39
новости - туризм
китай
россия
москва
шереметьево (аэропорт)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
отдых в россии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Первая туристическая группа из Китая в составе 23 человек прилетела в Москву в рамках соглашения о безвизовом обмене, передает корреспондент РИА Новости. Группа из 23 китайских туристов, прибывших рейсом из Сианя, приземлилась в аэропорту Шереметьево. Гостей из Поднебесной встретили традиционными русскими танцами и караваем. Это первая после подписания соглашения о безвизовом обмене тургруппа, отправленная из Китая в тестовом формате. После ее возвращения будет официально запущен безвизовый обмен между Китаем и Россией. "Сегодня особенный день – после пандемии у нас первая туристическая группа из Китая прилетела в Россию (по безвизовому режиму - прим. ред.). Между нашими правительствами есть соглашение. По нему тургруппы могут въехать в другую страну без визы. Конечно, это очень удобно и очень полезно для наших туристов", – заявил советник-посланник по культуре посольства КНР в России Фэн Литао. Недельная туристическая программа включает в себя посещение Москвы и Санкт-Петербурга. Туристы из КНР увидят главные достопримечательности двух городов, после чего вернутся на родину. "В отличие от индивидуальных поездок, групповой безвизовый механизм помогает туристам сэкономить средства. Безвизовые поездки обойдутся примерно на 20-30% дешевле, чем индивидуальные", – отметил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. Представитель министерства также рассказал, что уже на следующей неделе поездки по безвизовому механизму станут массовыми. Ожидается, что первая российская туристическая группа посетит Китай. "Возможно, к концу 2023 года мы перешагнем порог в 500 тысяч человек между Китаем и Россией, примерно по 250 тысяч на каждую сторону", – рассказал Никита Кондратьев о планах по турпотоку между странами. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР.
https://ria.ru/20230803/meksika-1887973829.html
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новости - туризм, китай, россия, москва, шереметьево (аэропорт), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), отдых в россии
Новости - Туризм, Китай, Россия, Москва, Шереметьево (аэропорт), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), отдых в России
Первые туристы из Китая прибыли в Россию по соглашению о безвизовых турах

Первые туристы из Китая прибыли в Россию по соглашению о безвизовых поездках

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПаспорта граждан Китая
Паспорта граждан Китая - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Паспорта граждан Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Первая туристическая группа из Китая в составе 23 человек прилетела в Москву в рамках соглашения о безвизовом обмене, передает корреспондент РИА Новости.
Группа из 23 китайских туристов, прибывших рейсом из Сианя, приземлилась в аэропорту Шереметьево. Гостей из Поднебесной встретили традиционными русскими танцами и караваем. Это первая после подписания соглашения о безвизовом обмене тургруппа, отправленная из Китая в тестовом формате. После ее возвращения будет официально запущен безвизовый обмен между Китаем и Россией.
"Сегодня особенный день – после пандемии у нас первая туристическая группа из Китая прилетела в Россию (по безвизовому режиму - прим. ред.). Между нашими правительствами есть соглашение. По нему тургруппы могут въехать в другую страну без визы. Конечно, это очень удобно и очень полезно для наших туристов", – заявил советник-посланник по культуре посольства КНР в России Фэн Литао.
Недельная туристическая программа включает в себя посещение Москвы и Санкт-Петербурга. Туристы из КНР увидят главные достопримечательности двух городов, после чего вернутся на родину.
"В отличие от индивидуальных поездок, групповой безвизовый механизм помогает туристам сэкономить средства. Безвизовые поездки обойдутся примерно на 20-30% дешевле, чем индивидуальные", – отметил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
Представитель министерства также рассказал, что уже на следующей неделе поездки по безвизовому механизму станут массовыми. Ожидается, что первая российская туристическая группа посетит Китай.
"Возможно, к концу 2023 года мы перешагнем порог в 500 тысяч человек между Китаем и Россией, примерно по 250 тысяч на каждую сторону", – рассказал Никита Кондратьев о планах по турпотоку между странами.
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был запущен с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге были открыты визовые центры КНР.
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