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Оползень полностью уничтожил грузинский курорт - РИА Новости, 06.08.2023
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Туризм
 
20:32 06.08.2023 (обновлено: 20:33 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/kurort-1888511125.html
Оползень полностью уничтожил грузинский курорт
Оползень полностью уничтожил грузинский курорт - РИА Новости, 06.08.2023
Оползень полностью уничтожил грузинский курорт
Курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез после оползня, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его цитирует грузинский "Первый канал". РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T20:32
2023-08-06T20:33
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грузия
тбилиси
туризм
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез после оползня, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его цитирует грузинский "Первый канал"."Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен", — сказал градоначальник.Каладзе выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтеров, помогающих устранять последствия катаклизма.Оползень сошел в четверг днем рядом с одной из гостиниц в селе Шови. Стихийное бедствие смыло мосты, повредило дороги, накрыло прилегающие к отелю коттеджи. Эвакуацию более 200 граждан провели на пограничных вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военнослужащие. Оползень привел к гибели 17 человек, среди них – одна россиянка.Спасательная операция в зоне стихии продолжается.
https://ria.ru/20230805/opolzen-1888371216.html
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в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси, Туризм
Оползень полностью уничтожил грузинский курорт

Мэр Тбилиси Каладзе сообщил о полном уничтожении курорта Шови в результате оползня

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез после оползня, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его цитирует грузинский "Первый канал".
«
"Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен", — сказал градоначальник.
Каладзе выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтеров, помогающих устранять последствия катаклизма.
Оползень сошел в четверг днем рядом с одной из гостиниц в селе Шови. Стихийное бедствие смыло мосты, повредило дороги, накрыло прилегающие к отелю коттеджи. Эвакуацию более 200 граждан провели на пограничных вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военнослужащие. Оползень привел к гибели 17 человек, среди них – одна россиянка.
Спасательная операция в зоне стихии продолжается.
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