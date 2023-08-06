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Оползень полностью уничтожил грузинский курорт
Оползень полностью уничтожил грузинский курорт - РИА Новости, 06.08.2023
Оползень полностью уничтожил грузинский курорт
Курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез после оползня, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его цитирует грузинский "Первый канал". РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T20:32
2023-08-06T20:32
2023-08-06T20:33
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез после оползня, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его цитирует грузинский "Первый канал"."Можно прямо сказать, что Шови больше не существует, он полностью уничтожен", — сказал градоначальник.Каладзе выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтеров, помогающих устранять последствия катаклизма.Оползень сошел в четверг днем рядом с одной из гостиниц в селе Шови. Стихийное бедствие смыло мосты, повредило дороги, накрыло прилегающие к отелю коттеджи. Эвакуацию более 200 граждан провели на пограничных вертолетах МВД. На месте работают более 400 спасателей и военнослужащие. Оползень привел к гибели 17 человек, среди них – одна россиянка.Спасательная операция в зоне стихии продолжается.
https://ria.ru/20230805/opolzen-1888371216.html
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в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси, Туризм
Оползень полностью уничтожил грузинский курорт
Мэр Тбилиси Каладзе сообщил о полном уничтожении курорта Шови в результате оползня