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ЧП на заводах по производству взрывчатых веществ в России в 2019-2023 годах

ЧП на заводах по производству взрывчатых веществ в России в 2019-2023 годах - РИА Новости, 07.07.2023

ЧП на заводах по производству взрывчатых веществ в России в 2019-2023 годах

в городе Чапаевске Самарской области в цехе завода "Промсинтез" в результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ произошел взрыв. Шесть... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:11

2023-07-07T13:11

2023-07-07T13:11

справки

происшествия

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россия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожары

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20237 июля в городе Чапаевске Самарской области в цехе завода "Промсинтез" в результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ произошел взрыв. Шесть человек погибли, двое пострадали. "Промсинтез" – один из основных производителей промышленной взрывчатки в России и СНГ. 20 июня в городе Котовске (Тамбовская область) на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Оно было ликвидировано. В результате ЧП 16 человек пострадали, четверо из них погибли. Как сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров, причиной случившегося стал человеческий фактор. 25 марта на Пермском пороховом заводе произошел пожар, загорелся электрощит на административном здании. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. При ЧП никто не пострадал. 17 февраля на Чапаевском механическом заводе в Самарской области произошла детонация взрывчатого вещества. В результате ЧП один человек погиб, трое получили травмы. Здание, где расположен объект, и оборудование не были повреждены, технологический процесс не нарушался. ФКП "Чапаевский механический завод" является специализированным предприятием с более чем 60-летним стажем работы в области производства промышленных средств взрывания. 202222 октября на пороховом заводе в Перми, в кабине пресса № 7 производства пластмасс, произошло горение в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции. Трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников по обслуживанию оборудования и прессовщик 5 разряда. Еще один сотрудник – мастер участка – был доставлен в тяжелом состоянии в ожоговое отделение больницы имени Гринберга. Вечером 1 мая на производственном участке номер 12 "Пластмассы" Пермского порохового завода вспыхнула продукция. Одна из сотрудниц скончалась на месте происшествия, две других были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Позднее обе женщины скончались от полученных ожогов. 202127 ноября в Дзержинске Нижегородской области на заводе имени Я.М. Свердлова в двухэтажном производственном кирпичном здании цеха, где производят взрывчатое вещество октоген, произошли четыре взрыва с последующим обрушением и пожаром на площади 900 квадратных метров. Пострадали два человека. 22 октября в Шиловском районе Рязанской области на заводе "Эластик" произошли взрыв и пожар в пороховом цеху, принадлежащем компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов. При взрыве погибли 17 человек. 24 июня в башкирском Стерлитамаке загорелся одноэтажный склад с порохом на территории предприятия "Авангард". Общая площадь пожара в здании склада составила 1200 квадратных метров, а на открытой площадке – 1500 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал. 28 января в Перми произошел пожар на пороховом заводе. По информации предприятия, загорелись производственные отходы во время их погрузки в машину, огонь перекинулся на помещение, в результате воспламенилась хранившаяся на складе спецпродукция. В результате пожара пострадали четверо мужчин, трое из них были доставлены в ожоговый центр, один от госпитализации отказался и был направлен на амбулаторное лечение с небольшим ожогом. 202023 ноября в Стерлитамаке (Башкирия) в одном из цехов завода "Авангард" в ходе технологического процесса произошел сбой, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали. Предприятие "Авангард" утилизирует боеприпасы, выпускает взрывчатые вещества по заказу Минобороны. 201931 июля на площадке Пермского порохового завода во время работы со специзделиями произошел хлопок, в результате которого пятеро работников получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. 10 июня на территории Казанского порохового завода загорелась кровля четырехэтажного производственного здания из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ. К тушению пожара привлекались 93 человека и 32 единицы техники. 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. В результате ЧП пострадали 116 человек, погибших нет. Из-за взрывов в Дзержинске и населенном пункте Пыра было повреждено остекление почти 800 зданий, в том числе девяти объектов здравоохранения и 32 школ. Кроме того, в Пыре было нарушено энергоснабжение 687 жилых домов, в которых проживают более 1,87 тысячи человек. 4 апреля произошел взрыв в цеху по производству взрывчатых веществ на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. В результате здание цеха размером 15 на 12 метров полностью разрушилось, начался пожар. Площадь горения составила 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, происшествия, нижегородская область, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары