https://ria.ru/20230217/vzryv-1852705364.html

Ростехнадзор подтвердил детонацию взрывчатки на заводе в Чапаевске

Ростехнадзор подтвердил детонацию взрывчатки на заводе в Чапаевске - РИА Новости, 17.02.2023

Ростехнадзор подтвердил детонацию взрывчатки на заводе в Чапаевске

Ростехнадзор подтвердил, что в четверг на механическом заводе в Чапаевске Самарской области произошла детонация взрывчатого вещества, после которой один человек РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:36

2023-02-17T15:36

2023-02-17T15:37

происшествия

чапаевск

самарская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ростехнадзор подтвердил, что в четверг на механическом заводе в Чапаевске Самарской области произошла детонация взрывчатого вещества, после которой один человек погиб и трое получили травмы. В пятницу на Чапаевском механическом заводе сообщили РИА Новости, что на предприятии после инцидента были госпитализированы три человека. Позднее в администрации города сообщили об одном погибшем и троих пострадавших. "На опасном производственном объекте, эксплуатируемом ФКП "Научно-производственное объединение "Казанский завод точного машиностроения" (Чапаевск, Самарская область), 16 февраля 2023 года в ходе технологического процесса произошла детонация взрывчатого вещества, в результате чего один человек погиб, трое получили травмы", - говорится в сообщении на сайте Средне-Поволжского управления службы. Как уточняется, здание, где расположен объект, и оборудование не повреждены, технологический процесс не нарушался. Средне-Поволжское управление Ростехнадзора сформировало комиссию по техническому расследованию причин ЧП.

https://ria.ru/20230216/armyansk-1852445568.html

https://ria.ru/20230214/proverka-1851886970.html

чапаевск

самарская область

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происшествия, чапаевск, самарская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)