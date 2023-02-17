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Ростехнадзор подтвердил детонацию взрывчатки на заводе в Чапаевске - РИА Новости, 17.02.2023
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Ростехнадзор подтвердил детонацию взрывчатки на заводе в Чапаевске
Ростехнадзор подтвердил детонацию взрывчатки на заводе в Чапаевске - РИА Новости, 17.02.2023
Ростехнадзор подтвердил детонацию взрывчатки на заводе в Чапаевске
Ростехнадзор подтвердил, что в четверг на механическом заводе в Чапаевске Самарской области произошла детонация взрывчатого вещества, после которой один человек РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:36
2023-02-17T15:37
происшествия
чапаевск
самарская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ростехнадзор подтвердил, что в четверг на механическом заводе в Чапаевске Самарской области произошла детонация взрывчатого вещества, после которой один человек погиб и трое получили травмы. В пятницу на Чапаевском механическом заводе сообщили РИА Новости, что на предприятии после инцидента были госпитализированы три человека. Позднее в администрации города сообщили об одном погибшем и троих пострадавших. "На опасном производственном объекте, эксплуатируемом ФКП "Научно-производственное объединение "Казанский завод точного машиностроения" (Чапаевск, Самарская область), 16 февраля 2023 года в ходе технологического процесса произошла детонация взрывчатого вещества, в результате чего один человек погиб, трое получили травмы", - говорится в сообщении на сайте Средне-Поволжского управления службы. Как уточняется, здание, где расположен объект, и оборудование не повреждены, технологический процесс не нарушался. Средне-Поволжское управление Ростехнадзора сформировало комиссию по техническому расследованию причин ЧП.
https://ria.ru/20230216/armyansk-1852445568.html
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происшествия, чапаевск, самарская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Происшествия, Чапаевск, Самарская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
15:36 17.02.2023 (обновлено: 15:37 17.02.2023)
 
Ростехнадзор подтвердил детонацию взрывчатки на заводе в Чапаевске

Ростехнадзор подтвердил детонацию взрывчатки на заводе в Чапаевске Самарской области

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в медиабанкДорожный указатель города Чапаевск
Дорожный указатель города Чапаевск - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Дорожный указатель города Чапаевск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ростехнадзор подтвердил, что в четверг на механическом заводе в Чапаевске Самарской области произошла детонация взрывчатого вещества, после которой один человек погиб и трое получили травмы.
В пятницу на Чапаевском механическом заводе сообщили РИА Новости, что на предприятии после инцидента были госпитализированы три человека. Позднее в администрации города сообщили об одном погибшем и троих пострадавших.
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"На опасном производственном объекте, эксплуатируемом ФКП "Научно-производственное объединение "Казанский завод точного машиностроения" (Чапаевск, Самарская область), 16 февраля 2023 года в ходе технологического процесса произошла детонация взрывчатого вещества, в результате чего один человек погиб, трое получили травмы", - говорится в сообщении на сайте Средне-Поволжского управления службы.
Как уточняется, здание, где расположен объект, и оборудование не повреждены, технологический процесс не нарушался. Средне-Поволжское управление Ростехнадзора сформировало комиссию по техническому расследованию причин ЧП.
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ПроисшествияЧапаевскСамарская областьФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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