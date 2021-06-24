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В Стерлитамаке загорелось здание склада с порохом
В Стерлитамаке загорелось здание склада с порохом - РИА Новости, 24.06.2021
В Стерлитамаке загорелось здание склада с порохом
В башкирском Стерлитамаке загорелось здание склада с порохом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:13
2021-06-24T10:13
2021-06-24T11:41
стерлитамак
происшествия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В башкирском Стерлитамаке загорелось здание склада с порохом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, пожар начался в одноэтажном здании размером 60 на 20 метров на территории предприятия "Авангард" на улице Кошевого. Огонь перешел на открытую площадку, где хранятся деревянные ящики. Для тушения пожара использовались бронированные щиты.Открытое горение было ликвидировано в 11.23 мск на площади 2,7 тысячи квадратных метров. Общая площадь пожара в здании склада составила 1200 квадратных метров, а на открытой площадке - 1500 квадратных метров, уточнили в пресс-службе МЧС России.Информация о пострадавших не поступала. По данным ГУМЧС по Башкирии, угрозы жителям города нет.
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стерлитамак, происшествия
В Стерлитамаке загорелось здание склада с порохом
10:13 24.06.2021 (обновлено: 11:41 24.06.2021)
В Стерлитамаке загорелся склад с порохом на площади почти 1,3 тысячи квадратных метров
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
В башкирском Стерлитамаке
загорелось здание склада с порохом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
По его словам, пожар начался в одноэтажном здании размером 60 на 20 метров на территории предприятия "Авангард" на улице Кошевого. Огонь перешел на открытую площадку, где хранятся деревянные ящики. Для тушения пожара использовались бронированные щиты.
Открытое горение было ликвидировано в 11.23 мск на площади 2,7 тысячи квадратных метров. Общая площадь пожара в здании склада составила 1200 квадратных метров, а на открытой площадке - 1500 квадратных метров, уточнили в пресс-службе МЧС России.
Информация о пострадавших не поступала. По данным ГУМЧС по Башкирии, угрозы жителям города нет.