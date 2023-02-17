https://ria.ru/20230217/zavod-1852643048.html
На самарском заводе по производству взрывчатки пострадали три человека
На самарском заводе по производству взрывчатки пострадали три человека - РИА Новости, 17.02.2023
На самарском заводе по производству взрывчатки пострадали три человека
Три человека были госпитализированы после инцидента на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, сообщили РИА Новости на предприятии. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:44
2023-02-17T12:44
2023-02-17T12:44
происшествия
самарская область
россия
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САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Три человека были госпитализированы после инцидента на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, сообщили РИА Новости на предприятии. Он добавил, что руководство завода находится на связи с родственниками пострадавших, будет оказана материальная помощь от предприятия. На сайте предприятия указано, что ФКП "Чапаевский механический завод" является специализированным предприятием с более чем 60-летним стажем работы в области производства промышленных средств взрывания. Завод выпускает капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.
https://ria.ru/20230217/pozhar-1852564363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, россия
Происшествия, Самарская область, Россия
На самарском заводе по производству взрывчатки пострадали три человека
В Самарской области три человека пострадали после инцидента на Чапаевском заводе
САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Три человека были госпитализированы после инцидента на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, сообщили РИА Новости на предприятии.
"Трое пострадавших с ранениями легкой степени тяжести находятся в лечебном учреждении. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства, не уточнив, что произошло.
Он добавил, что руководство завода находится на связи с родственниками пострадавших, будет оказана материальная помощь от предприятия.
На сайте предприятия указано, что ФКП "Чапаевский механический завод" является специализированным предприятием с более чем 60-летним стажем работы в области производства промышленных средств взрывания. Завод выпускает капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.