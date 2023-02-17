https://ria.ru/20230217/zavod-1852643048.html

На самарском заводе по производству взрывчатки пострадали три человека

На самарском заводе по производству взрывчатки пострадали три человека - РИА Новости, 17.02.2023

На самарском заводе по производству взрывчатки пострадали три человека

Три человека были госпитализированы после инцидента на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, сообщили РИА Новости на предприятии. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:44

2023-02-17T12:44

2023-02-17T12:44

происшествия

самарская область

россия

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САМАРА, 17 фев - РИА Новости. Три человека были госпитализированы после инцидента на Чапаевском механическом заводе в Самарской области, сообщили РИА Новости на предприятии. Он добавил, что руководство завода находится на связи с родственниками пострадавших, будет оказана материальная помощь от предприятия. На сайте предприятия указано, что ФКП "Чапаевский механический завод" является специализированным предприятием с более чем 60-летним стажем работы в области производства промышленных средств взрывания. Завод выпускает капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.

https://ria.ru/20230217/pozhar-1852564363.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, самарская область, россия