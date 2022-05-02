https://ria.ru/20220502/pozhar-1786571910.html

Число погибших при пожаре на заводе в Перми возросло до трех

Число погибших при пожаре на заводе в Перми возросло до трех - РИА Новости, 02.05.2022

Число погибших при пожаре на заводе в Перми возросло до трех

Количество погибших в результате возгорания на Пермском пороховом заводе увеличилось до трёх человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T18:46

2022-05-02T18:46

2022-05-02T18:46

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Количество погибших в результате возгорания на Пермском пороховом заводе увеличилось до трёх человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.Ранее краевая инспекция по труду сообщила, что вечером 1 мая на производственном участке номер 12 "Пластмассы" порохового завода в Перми произошло возгорание продукции. В результате пострадали три человека, один из них погиб на месте, второй - в больнице, третьим занимались медики. При этом инспекция участвовала в расследовании несчастного случая: специалисты устанавливали причины и обстоятельства ЧП. В краевом Минздраве уточняли, что погибшие работники и оставшаяся в живых после возгорания - женщины. В соцсетях осведомленные о ЧП пользователи указывали, что у пострадавшей ожоги 99% тела."Последняя пострадавшая тоже скончалась, сегодня", - рассказали в ведомстве.Пермский пороховой завод изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса "воздух-поверхность"; заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок; сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы), а также продукцию гражданского назначения (лакокрасочные и отделочные материалы, полиуретаны).

https://ria.ru/20220501/pozhar-1786461140.html

пермь

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, пермь