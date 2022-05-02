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Число погибших при пожаре на заводе в Перми возросло до трех - РИА Новости, 02.05.2022
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Число погибших при пожаре на заводе в Перми возросло до трех
Число погибших при пожаре на заводе в Перми возросло до трех - РИА Новости, 02.05.2022
Число погибших при пожаре на заводе в Перми возросло до трех
Количество погибших в результате возгорания на Пермском пороховом заводе увеличилось до трёх человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T18:46
2022-05-02T18:46
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Количество погибших в результате возгорания на Пермском пороховом заводе увеличилось до трёх человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.Ранее краевая инспекция по труду сообщила, что вечером 1 мая на производственном участке номер 12 "Пластмассы" порохового завода в Перми произошло возгорание продукции. В результате пострадали три человека, один из них погиб на месте, второй - в больнице, третьим занимались медики. При этом инспекция участвовала в расследовании несчастного случая: специалисты устанавливали причины и обстоятельства ЧП. В краевом Минздраве уточняли, что погибшие работники и оставшаяся в живых после возгорания - женщины. В соцсетях осведомленные о ЧП пользователи указывали, что у пострадавшей ожоги 99% тела."Последняя пострадавшая тоже скончалась, сегодня", - рассказали в ведомстве.Пермский пороховой завод изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса "воздух-поверхность"; заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок; сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы), а также продукцию гражданского назначения (лакокрасочные и отделочные материалы, полиуретаны).
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происшествия, пермь
18:46 02.05.2022
 
Число погибших при пожаре на заводе в Перми возросло до трех

Число погибших при пожаре на Пермском пороховом заводе возросло до трех человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Количество погибших в результате возгорания на Пермском пороховом заводе увеличилось до трёх человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Ранее краевая инспекция по труду сообщила, что вечером 1 мая на производственном участке номер 12 "Пластмассы" порохового завода в Перми произошло возгорание продукции. В результате пострадали три человека, один из них погиб на месте, второй - в больнице, третьим занимались медики. При этом инспекция участвовала в расследовании несчастного случая: специалисты устанавливали причины и обстоятельства ЧП. В краевом Минздраве уточняли, что погибшие работники и оставшаяся в живых после возгорания - женщины. В соцсетях осведомленные о ЧП пользователи указывали, что у пострадавшей ожоги 99% тела.
"Последняя пострадавшая тоже скончалась, сегодня", - рассказали в ведомстве.
Пермский пороховой завод изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, стартово-разгонные ступени крылатых ракет морского базирования, в том числе стартующих с подводных лодок, противокорабельных систем класса "воздух-поверхность"; заряды к системам ближнего боя и артиллерийского выстрела из танков и самоходных установок; сферические пороха для стрелкового оружия (автоматы, пулеметы), а также продукцию гражданского назначения (лакокрасочные и отделочные материалы, полиуретаны).
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 16:15
На территории военного объекта в Белгородской области произошел пожар
 
ПроисшествияПермь
 
 
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