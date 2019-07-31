СК возбудил дело после ЧП на пороховом заводе в Перми

ПЕРМЬ, 31 июл - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело из-за травмирования работников порохового завода в Перми в момент детонации изделия, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

В среду на площадке ФКП "Пермский пороховой завод" во время работы со специзделиями произошел хлопок, в результате которого пятеро работников получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. По данным краевого министерства территориальной безопасности, выброса вредных веществ в атмосферу не произошло.

"По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Перми следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), - говорится в сообщении.

В СК отметили, что сейчас на предприятии работает следственно-оперативная группа, в ближайшее время проведут осмотр места ЧП при помощи криминалистической техники. "В настоящее время допрашиваются свидетели, пострадавшие, производится выемка технической документации, видеозапись камер наблюдения и иные следы и объекты, которые изымаются для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз", - уточняют следователи.