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Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
На заводе "Авангард" в Стерлитамаке, где производили промышленную взрывчатку, произошел несчастный случай, сообщили местные власти. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:36
2020-11-24T12:37
республика башкортостан
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
стерлитамак
происшествия
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УФА, 24 ноя — РИА Новости. На заводе "Авангард" в Стерлитамаке, где производили промышленную взрывчатку, произошел несчастный случай, сообщили местные власти.На официальной странице мэрии города во "ВКонтакте" сообщается, что 23 ноября в 13:30 (11:30 мск) в одном из цехов предприятия произошел сбой, в результате которого пострадали три человека.По данным Минздрава, в результате ЧП на заводе один человек погиб, двое пострадали."В результате несчастного случая на заводе "Авангард" в городе Стерлитамак Республики Башкортостан один человек погиб. Второй человек получил ожоговый шок третьей степени и госпитализирован в клиническую больницу № 1 города Стерлитамак. У третьего состояние удовлетворительное, назначено амбулаторное лечение", — говорится в сообщении башкирского Минздрава.РИА Новости пока не располагает комментариями завода.Федеральное казенное предприятие "Авангард" находится в ведомстве Минпромторга, утилизирует боеприпасы, выпускает взрывчатые вещества по заказу Минобороны.
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республика башкортостан
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республика башкортостан, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), стерлитамак, происшествия

Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке

09:36 24.11.2020 (обновлено: 12:37 24.11.2020)
 
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Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 24 ноя — РИА Новости. На заводе "Авангард" в Стерлитамаке, где производили промышленную взрывчатку, произошел несчастный случай, сообщили местные власти.
На официальной странице мэрии города во "ВКонтакте" сообщается, что 23 ноября в 13:30 (11:30 мск) в одном из цехов предприятия произошел сбой, в результате которого пострадали три человека.
По данным Минздрава, в результате ЧП на заводе один человек погиб, двое пострадали.
"В результате несчастного случая на заводе "Авангард" в городе Стерлитамак Республики Башкортостан один человек погиб. Второй человек получил ожоговый шок третьей степени и госпитализирован в клиническую больницу № 1 города Стерлитамак. У третьего состояние удовлетворительное, назначено амбулаторное лечение", — говорится в сообщении башкирского Минздрава.
РИА Новости пока не располагает комментариями завода.
Федеральное казенное предприятие "Авангард" находится в ведомстве Минпромторга, утилизирует боеприпасы, выпускает взрывчатые вещества по заказу Минобороны.
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Республика БашкортостанМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СтерлитамакПроисшествия
 
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