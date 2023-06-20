https://ria.ru/20230620/pozhar-1879371128.html
При пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области погибли четыре человека
При пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.06.2023
При пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области погибли четыре человека
При пожаре на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:31
2023-06-20T15:31
2023-06-20T16:57
происшествия
тамбовская область
максим егоров
котовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879393862_0:0:667:375_1920x0_80_0_0_c17a962374ab375810f69f7968861c72.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. При пожаре на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли", — рассказал собеседник агентства.Спасатели уже ликвидировали возгорание на предприятии, расположенном на проспекте Труда, уточнил представитель экстренных служб.Как сообщил в Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров, причиной случившегося стал человеческий фактор."Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт", — написал глава региона.Егоров добавил, что работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, производство не остановлено.
https://ria.ru/20230609/pozhar-1877322536.html
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879273004.html
тамбовская область
котовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879393862_0:0:667:501_1920x0_80_0_0_67c248d015a3f4c1af0fee23cc4d3ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, максим егоров, котовск
Происшествия, Тамбовская область, Максим Егоров, Котовск
При пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области погибли четыре человека
При пожаре на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области погибли четыре человека
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. При пожаре на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли", — рассказал собеседник агентства.
Спасатели уже ликвидировали возгорание на предприятии, расположенном на проспекте Труда, уточнил представитель экстренных служб.
Как сообщил в Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров
, причиной случившегося стал человеческий фактор.
При пожаре на железнодорожной станции в Уфе пострадал человек
"Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт", — написал глава региона.
Егоров добавил, что работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, производство не остановлено.
В Ярославле локализовали пожар на складах