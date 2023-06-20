https://ria.ru/20230620/pozhar-1879371128.html

При пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области погибли четыре человека

При пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.06.2023

При пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области погибли четыре человека

При пожаре на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:31

2023-06-20T15:31

2023-06-20T16:57

происшествия

тамбовская область

максим егоров

котовск

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. При пожаре на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли", — рассказал собеседник агентства.Спасатели уже ликвидировали возгорание на предприятии, расположенном на проспекте Труда, уточнил представитель экстренных служб.Как сообщил в Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров, причиной случившегося стал человеческий фактор."Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт", — написал глава региона.Егоров добавил, что работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, производство не остановлено.

https://ria.ru/20230609/pozhar-1877322536.html

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тамбовская область

котовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тамбовская область, максим егоров, котовск