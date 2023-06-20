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При пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.06.2023
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15:31 20.06.2023 (обновлено: 16:57 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/pozhar-1879371128.html
При пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области погибли четыре человека
При пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области погибли четыре человека - РИА Новости, 20.06.2023
При пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области погибли четыре человека
При пожаре на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:31
2023-06-20T16:57
происшествия
тамбовская область
максим егоров
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. При пожаре на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли&quot;, — рассказал собеседник агентства.Спасатели уже ликвидировали возгорание на предприятии, расположенном на проспекте Труда, уточнил представитель экстренных служб.Как сообщил в Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров, причиной случившегося стал человеческий фактор."Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт", — написал глава региона.Егоров добавил, что работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, производство не остановлено.
https://ria.ru/20230609/pozhar-1877322536.html
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происшествия, тамбовская область, максим егоров, котовск
Происшествия, Тамбовская область, Максим Егоров, Котовск
При пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области погибли четыре человека

При пожаре на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области погибли четыре человека

© СУСК РФ по Тамбовской областиПоследствия хлопка с последующим возгоранием на заводе в Котовске, Тамбовской области
Последствия хлопка с последующим возгоранием на заводе в Котовске, Тамбовской области
© СУСК РФ по Тамбовской области
Последствия хлопка с последующим возгоранием на заводе в Котовске, Тамбовской области
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. При пожаре на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли", — рассказал собеседник агентства.

Спасатели уже ликвидировали возгорание на предприятии, расположенном на проспекте Труда, уточнил представитель экстренных служб.
Как сообщил в Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров, причиной случившегося стал человеческий фактор.
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"Сегодня на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием. Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт", — написал глава региона.
Егоров добавил, что работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, производство не остановлено.
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ПроисшествияТамбовская областьМаксим ЕгоровКотовск
 
 
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