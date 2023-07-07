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При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек
При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек - РИА Новости, 07.07.2023
При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек
Шесть человек погибли при взрыве на заводе "Промсинтез" в Самарской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:51
2023-07-07T11:51
2023-07-07T17:08
самарская область
происшествия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Шесть человек погибли при взрыве на заводе "Промсинтез" в Самарской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек, шесть из которых погибли", — сказал собеседник агентства."Промсинтез" — один из основных производителей промышленной взрывчатки в России и СНГ. Это градообразующее предприятие Чапаевска.
https://ria.ru/20230620/pogibshie-1879457191.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Обстановка около завода "Промсинтез" после взрыва
Обстановка около завода "Промсинтез" после взрыва
2023-07-07T11:51
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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самарская область, происшествия
Самарская область, Происшествия
При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек
При взрыве на заводе "Промсинтез" в Чапаевске в Самарской области погибли шесть человек