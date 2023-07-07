Рейтинг@Mail.ru
При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 07.07.2023 (обновлено: 17:08 07.07.2023)
https://ria.ru/20230707/vzryv-1882749653.html
При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек
При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек - РИА Новости, 07.07.2023
При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек
Шесть человек погибли при взрыве на заводе "Промсинтез" в Самарской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T11:51
2023-07-07T17:08
самарская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882801015_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_29b88a95e8d8cbc1574a505a0d18f6f9.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Шесть человек погибли при взрыве на заводе "Промсинтез" в Самарской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек, шесть из которых погибли", — сказал собеседник агентства."Промсинтез" — один из основных производителей промышленной взрывчатки в России и СНГ. Это градообразующее предприятие Чапаевска.
https://ria.ru/20230620/pogibshie-1879457191.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка около завода "Промсинтез" после взрыва
Обстановка около завода "Промсинтез" после взрыва
2023-07-07T11:51
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882801015_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b4ece8d251fcc136ef2bdb0f618a75f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, происшествия
Самарская область, Происшествия
При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек

При взрыве на заводе "Промсинтез" в Чапаевске в Самарской области погибли шесть человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Шесть человек погибли при взрыве на заводе "Промсинтез" в Самарской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек, шесть из которых погибли", — сказал собеседник агентства.
"Промсинтез" — один из основных производителей промышленной взрывчатки в России и СНГ. Это градообразующее предприятие Чапаевска.
Автомобиль пожарной службы МЧС РФ неподалеку от Тамбовского порохового завода в Котовске - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти
20 июня, 23:04
 
Самарская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала