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При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек

При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек - РИА Новости, 07.07.2023

При взрыве на заводе в Самарской области погибли шесть человек

Шесть человек погибли при взрыве на заводе "Промсинтез" в Самарской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T11:51

2023-07-07T11:51

2023-07-07T17:08

самарская область

происшествия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Шесть человек погибли при взрыве на заводе "Промсинтез" в Самарской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек, шесть из которых погибли", — сказал собеседник агентства."Промсинтез" — один из основных производителей промышленной взрывчатки в России и СНГ. Это градообразующее предприятие Чапаевска.

https://ria.ru/20230620/pogibshie-1879457191.html

самарская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

самарская область, происшествия