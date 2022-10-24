https://ria.ru/20221024/pozhar-1826191053.html

В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли три человека

В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли три человека - РИА Новости, 24.10.2022

В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли три человека

Три человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Перми, один с ожогами находится в больнице, проводится проверка, сообщили на предприятии. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:48

2022-10-24T10:48

2022-10-24T10:48

происшествия

пермь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg

ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Перми, один с ожогами находится в больнице, проводится проверка, сообщили на предприятии."Трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников (по обслуживанию оборудования) и прессовщик 5 разряда. Предположительно, произошло горение в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции", - сообщается на сайте завода в понедельник.Ещё один работник, мастер участка, в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение больницы имени Гринберга.Возгорание произошло 22 октября в 21.14 (19.14 мск) в кабине пресса № 7 производства пластмасс. Сейчас создана специальная комиссия для установления причин и обстоятельств инцидента, предприятие работает в штатном режиме.Уточняется, что соцслужбы оказывают всю необходимую материальную и психологическую поддержку родным и близким пострадавших."Пермский пороховой завод" - одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.

https://ria.ru/20221023/noginsk-1826019547.html

https://ria.ru/20221021/pozhar-1825777677.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия