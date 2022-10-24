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В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли три человека - РИА Новости, 24.10.2022
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В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли три человека
В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли три человека - РИА Новости, 24.10.2022
В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли три человека
Три человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Перми, один с ожогами находится в больнице, проводится проверка, сообщили на предприятии. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:48
2022-10-24T10:48
происшествия
пермь
россия
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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Перми, один с ожогами находится в больнице, проводится проверка, сообщили на предприятии."Трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников (по обслуживанию оборудования) и прессовщик 5 разряда. Предположительно, произошло горение в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции", - сообщается на сайте завода в понедельник.Ещё один работник, мастер участка, в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение больницы имени Гринберга.Возгорание произошло 22 октября в 21.14 (19.14 мск) в кабине пресса № 7 производства пластмасс. Сейчас создана специальная комиссия для установления причин и обстоятельств инцидента, предприятие работает в штатном режиме.Уточняется, что соцслужбы оказывают всю необходимую материальную и психологическую поддержку родным и близким пострадавших."Пермский пороховой завод" - одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.
https://ria.ru/20221023/noginsk-1826019547.html
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
10:48 24.10.2022
 
В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли три человека

В Перми при пожаре на пороховом заводе погибли двое слесарей-ремонтников и прессировщик

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Перми, один с ожогами находится в больнице, проводится проверка, сообщили на предприятии.
"Трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников (по обслуживанию оборудования) и прессовщик 5 разряда. Предположительно, произошло горение в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции", - сообщается на сайте завода в понедельник.
Сотрудники МЧС на месте пожара на складе в Ногинске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 09:41
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Ещё один работник, мастер участка, в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение больницы имени Гринберга.
Возгорание произошло 22 октября в 21.14 (19.14 мск) в кабине пресса № 7 производства пластмасс. Сейчас создана специальная комиссия для установления причин и обстоятельств инцидента, предприятие работает в штатном режиме.
Уточняется, что соцслужбы оказывают всю необходимую материальную и психологическую поддержку родным и близким пострадавших.
"Пермский пороховой завод" - одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия.
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