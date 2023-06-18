https://ria.ru/20230618/banki-1879001539.html

Случаи захвата заложников в банках в мире в 2020-2023 годах

Случаи захвата заложников в банках в мире в 2020-2023 годах - РИА Новости, 18.06.2023

Случаи захвата заложников в банках в мире в 2020-2023 годах

18 июня в Астане мужчина взял в заложники людей в здании Каспий банка. По предварительным данным, он вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T15:42

2023-06-18T15:42

2023-06-18T15:42

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202318 июня в Астане мужчина взял в заложники людей в здании Каспий банка. По предварительным данным, он вооружен. На месте находятся сотрудники полиции, с мужчиной ведутся переговоры. По информации банка, в отделении находятся только сотрудники, клиентов нет.202215 ноября в городе Тайань в провинции Шаньдун на востоке Китая вооруженный преступник пытался совершить ограбление в районном отделении банка и взял в заложники одного человека. Сообщалось, что полиция немедленно прибыла на место преступления. Преступник требовал, чтобы его застрелили вместе с заложником. После нескольких безуспешных предупреждений, органы общественной безопасности застрелили подозреваемого, заложника освободили, других жертв нет. (РИА Новости, 15 ноября 2022 года, 12:35)В сентябре-октябре 2022 года в Ливане разъяренные вкладчики, требующие вернуть их деньги, захватывали отделения банков. При этом в большинстве случаев недовольные клиенты угрожали игрушечным оружием. С 2019 года банковская система Ливана переживает кризис. Банки из-за нехватки иностранной валюты отказываются выдавать деньги с вкладов граждан в "твердой" валюте, предлагая им получить средства в ливанских фунтах по курсу значительно ниже "черного рынка".14 сентября в Бейруте вкладчица банка Blom ворвалась в одно из отделений, угрожая сжечь себя и требуя денежную сумму для лечения сестры в больнице. Женщина взяла в заложники сотрудников отделения банка и потребовала вернуть 20 тысяч долларов с ее вклада. Позже выяснилось, что вооружена женщина была игрушечным пистолетом. Как сообщил ее адвокат, вкладчице все же выдали ее деньги, после чего она покинула банк.В этот же день в Ливане произошел второй за сутки инцидент с захватом отделения банка вкладчиком. В пригороде Бейрута Аляй некий Рами Шарафеддин, сотрудник ресторана фастфуда, захватил отделение банка Bankmed и потребовал отдать его деньги. У вкладчика на счету были десять тысяч долларов, но сколько именно он смог получить в банке, не уточнялось. После получения денег Шарафеддин передал сумму сестре, после чего его задержали силовики. (РИА Новости, 14 сентября 2022 года, 13:43)4 октября один из обманутых вкладчиков захватил отделение банка Byblos в городе Тир на юге Ливана. По данным Ассоциации вкладчиков, он требовал вернуть его 44 тысячи долларов со вклада, чтобы рассчитаться по долгам. Вскоре мужчина отпустил на свободу сотрудниц банка, оставив в заложниках мужчин, он угрожал "военным пистолетом". После переговоров, в которых участвовал глава Ассоциации вкладчиков, мужчина согласился получить от банка 352 миллиона ливанских лир (около 9 тысяч долларов по курсу "черного рынка"), их передали родственнице вкладчика, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали его и отвезли в участок. (РИА Новости, 4 октября 2022 года, 21:41)В этот же день военный в отставке захватил отделение банка BLC в ливанском городе Штура на востоке страны, взяв заложников. Мужчина требовал отдать сумму с его вклада. Он был задержан. (РИА Новости, 4 октября 2022 года, 12:16)19 октября вооруженный вкладчик захватил отделение банка Fransabank на севере Ливана в городе Згарта и требовал отдать его деньги. Ассоциация ливанских вкладчиков сообщила, что вкладчик покинул банк после того, как ему не удалось получить желаемое. (РИА Новости, 19 октября 2022 года, 13:02)24 октября вкладчик банка Вафик Кало захватил отделение в городе Сайда, требуя отдать ему деньги со вклада, так как средства необходимы на проведение хирургической операции его сыну. Ассоциация ливанских вкладчиков сообщила, что после переговоров с руководством банка Кало вышел, получив 280 миллионов ливанских лир (около 8 тысяч долларов по курсу "черного рынка" - ред.)". (РИА Новости, 24 октября 2022 года, 15:02)20 сентября в грузинском городе Кутаиси вооруженный грабитель ворвался в один из филиалов "Банка Грузии".Сразу после захвата банка нескольким гражданам удалось сбежать, а 13 человек обвиняемый взял в заложники. Он собрал заложников в одной комнате и потребовал связаться с полицией, руководством банка и включить прямой эфир в соцсетях, чтобы информировать общество о нападении. После установления связи с представителями власти захватчик потребовал 2 миллиона долларов, вертолет и микроавтобус. В случае невыполнения требований или проведения спецоперации по освобождению заложников, обвиняемый угрожал взрывом гранаты, приведенной в боевую готовность, и убийством заложников. Спустя несколько часов при участии полиции из банка удалось вывести пять заложников, позднее, несмотря на оказываемое сопротивление, удалось задержать обвиняемого. После этого были освобождены остальные заложники. 14 июня 2023 года приговорил Григола Нарсия, обвиняемого в нападении на отделение "Банка Грузия" в Кутаиси, к 13 годам тюрьмы.12 августа в Анталье (Турция) вооруженной человек взял в заложники менеджера банка. Сотрудники спецназа проникли в банк и эвакуировали 10 человек. Преступник сдался и был задержан.11 августа в Ливане вооруженный мужчина Бассем Хусейн весь день удерживал заложников в одном из бейрутских отделений Federal bank, требуя выдачи валюты с его замороженного вклада в размере 209 тысяч долларов, необходимых ему для лечения отца. Он облил себя бензином и угрожал самосожжением. После долгих переговоров было решено, что клиент банка получит на руки 30 тысяч долларов. После согласия банка выдать деньги с депозита Хусейн отпустил на свободу захваченных людей и сдался службам безопасности.20219 сентября в городе Кварели, на востоке страны Грузии, неизвестный ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе. Вооруженный мужчина взял в заложники 13 человек и потребовал крупную сумму денег. В результате переговоров представителей МВД с нападавшим, мужчина постепенно освободил всех заложников, после чего правоохранители арестовали его на месте. В результате инцидента никто не пострадал.7 июля житель Тюмени в 09.16 (07.16 мск) пришел в отделение Сбербанка на Червишевском тракте, взял в заложники двух сотрудниц, угрожая взрывным устройством в своем рюкзаке, и потребовал 13 миллионов рублей за освобождение. Ближе к полудню он повысил сумму откупных до 15 миллионов. Силовики его задержали, никто не пострадал. На допросе он давал путаные показания. В частности, тюменец объяснял свой поступок приказом некоего известного актера (СМИ писали о Федоре Бондарчуке). Якобы тот позвонил и "дал такую установку – захватить банк". По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина был признан нуждающимся в принудительном лечении.6 мая в американском штате Миннесота грабитель взял заложников в филиале банка Wells Fargo. Противостояние преступника и правоохранителей продолжалось почти восемь часов. Сотрудники ФБР смогли задержать подозреваемого после того, как все пять заложников покинули здание. Никто не пострадал. Все заложники были сотрудниками банка.16 апреля в Тбилиси (Грузия) вооруженный человек ворвался в филиал "Банка Грузии" и взял в заложники нескольких человек. По словам очевидцев, нападавший сразу отпустил одну женщину. Освобожденная заложница рассказала, что в помещении банка находятся трое сотрудников и один охранник. В ходе переговоров заложники были освобождены, а захватчик – мужчина 1993 года рождения – задержан. Никто не пострадал.11 марта в Северодвинске Архангельской области 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в офисное помещение микрокредитной организации с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками сотрудницу, требуя вызвать руководство организации. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие силовики уговорили его сдаться. Впоследствии мужчина заявил, что таким образом пытался урезонить коллекторов, требовавших с него 100 тысяч рублей по взятому им восьмитысячному кредиту.202020 ноября в Тбилиси (Грузия) вооруженный мужчина взял в заложники 17 человек в офисе микрофинансовой организации. Захватчик требовал сократить банковские проценты и стоимость некоторых медикаментов, а также принять закон о запрете азартных игр на всей территории страны. Злоумышленник был арестован, заложники освобождены.21 октября вооруженный автоматом и гранатой захватчик ворвался в здание филиала "Банка Грузии" в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. 22 октября министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся. По данным МВД, нападение на "Банк Грузии" совершил Бадри Эсебуа. Эсебуа задержали 8 февраля 2023 года в сельском доме его родственника. 5 апреля 2023 года Зугдидский районный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы по части незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. Эсебуа признал свою вину по этому эпизоду, и адвокаты требовали минимального срока наказания по этой части, однако сторона обвинения выступила против. На рассмотрение в суде остается главное дело о самом ограблении банка. Эсебуа по этому делу обвиняется по четырем статьям УК Грузии: "Принуждение", "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов", "Совершение террористического акта" и "Захват заложников с целью терроризма". В этом эпизоде Эсебуа не признает своей вины.6 октября на юго-востоке Берлина (Германия) мужчина напал на отделение банка в торговом центре "Форум Кёпеник". На месте работали около 200 полицейских. Позднее преступник был задержан, трое заложников освобождены. О мотивах преступника не сообщалось.7 августа в центре Гавра на севере Франции мужчина, известный полиции из-за психиатрических проблем и неких правонарушений, захватил заложников в отделении банка. Сообщалось о пяти заложниках, часть из них были освобождены самим преступником. Мужчина был задержан полицией. На момент окончания операции в заложниках оставался только один человек. Никто из заложников не пострадал. 3 августа в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева (Украина) мужчина взял в заложники руководителя отделения расположенного там украинского банка. Он угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. По словам очевидцев, он запросил 40 тысяч гривен. По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, злоумышленник – гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Спецоперация по задержанию захватчика длилась несколько часов и завершилась успешно.23 мая на улице Земляной Вал в Москве ранее судимый уроженец Нижневартовска Алексей Барышников захватил заложников в отделении Альфа-банка. Он заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Мужчину задержали, никто не пострадал. 25 мая Барышников был арестован. 4 сентября он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.15 января в Москве мужчина захватил в заложники сотрудника одной из финансовых организаций в "Москва-Сити". Прибывшие на место стражи порядка освободили заложника, а злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Задержанный – клиент финансовой биржи – вложил деньги в компанию, которая предлагала увеличить доход в несколько раз, но потом понял, что дела у брокеров идут плохо, и попытался забрать свои деньги, а их под разными предлогами возвращать отказались.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

справки, происшествия, грузия, тбилиси, украина, фбр