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Мужчина, напавший на "Банк Грузии" в Кварели, удерживал 13 заложников

Мужчина, напавший на "Банк Грузии" в Кварели, удерживал 13 заложников - РИА Новости, 09.09.2021

Мужчина, напавший на "Банк Грузии" в Кварели, удерживал 13 заложников

Мужчина, напавший на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели региона Кахетия, удерживал 13 заложников, никто из них не пострадал, сообщает МВД. РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T20:48

2021-09-09T20:48

2021-09-09T20:49

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ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Мужчина, напавший на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели региона Кахетия, удерживал 13 заложников, никто из них не пострадал, сообщает МВД."Следствием установлено, что вооруженный Ш.М. днем ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек, он требовал крупную сумму денег",- говорится в заявлении МВД.Ведомство отмечает, что мужчина 1972 года рождения задержан по обвинению в нападении на филиал банка, захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов."В результате переговоров представителей МВД с нападавшим, Ш.М. постепенно освободил всех заложников, после чего правоохранители арестовали его на месте в качестве обвиняемого. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщает ведомство.

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в мире, грузия, кахетия, коммерческая недвижимость