Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/zalozhniki-1749427913.html
Мужчина, напавший на "Банк Грузии" в Кварели, удерживал 13 заложников
Мужчина, напавший на "Банк Грузии" в Кварели, удерживал 13 заложников - РИА Новости, 09.09.2021
Мужчина, напавший на "Банк Грузии" в Кварели, удерживал 13 заложников
Мужчина, напавший на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели региона Кахетия, удерживал 13 заложников, никто из них не пострадал, сообщает МВД. РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T20:48
2021-09-09T20:49
в мире
грузия
кахетия
коммерческая недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749387061_0:62:2326:1370_1920x0_80_0_0_f874597ddaff75b1ebeece49f8a6e745.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Мужчина, напавший на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели региона Кахетия, удерживал 13 заложников, никто из них не пострадал, сообщает МВД."Следствием установлено, что вооруженный Ш.М. днем ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек, он требовал крупную сумму денег",- говорится в заявлении МВД.Ведомство отмечает, что мужчина 1972 года рождения задержан по обвинению в нападении на филиал банка, захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов."В результате переговоров представителей МВД с нападавшим, Ш.М. постепенно освободил всех заложников, после чего правоохранители арестовали его на месте в качестве обвиняемого. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщает ведомство.
грузия
кахетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749387061_0:0:1909:1432_1920x0_80_0_0_cea38819f46f47762afdcae2815a4d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, грузия, кахетия, коммерческая недвижимость
20:48 09.09.2021 (обновлено: 20:49 09.09.2021)
 
Мужчина, напавший на "Банк Грузии" в Кварели, удерживал 13 заложников

МВД Грузии сообщило об отсутствии пострадавших после нападения на банк в Кварели

© Sputnik / StringerНа месте захвата заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Кварели
На месте захвата заложников в филиале Банка Грузии в городе Кварели - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Stringer
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Мужчина, напавший на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели региона Кахетия, удерживал 13 заложников, никто из них не пострадал, сообщает МВД.
"Следствием установлено, что вооруженный Ш.М. днем ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек, он требовал крупную сумму денег",- говорится в заявлении МВД.
Ведомство отмечает, что мужчина 1972 года рождения задержан по обвинению в нападении на филиал банка, захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.
"В результате переговоров представителей МВД с нападавшим, Ш.М. постепенно освободил всех заложников, после чего правоохранители арестовали его на месте в качестве обвиняемого. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщает ведомство.
 
В миреГрузияКахетияКоммерческая недвижимость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Названы самые популярные у россиян направления для осеннего отдыха
05:49Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
05:42Силы безопасности проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС США в Огайо
05:20Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
05:10Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
05:08Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
04:59В России за сутки потушили 24 лесных пожара
04:57В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены
04:32В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию
04:13Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
04:12Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
04:08Врач назвала самые полезные способы приготовления мяса
04:07На учениях "Запад-2021" ВДВ впервые десантируют сразу 30 боевых машин
03:58Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе
03:52СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
03:45В США возмущены давлением на сотрудников ООН со стороны талибов
03:31Эксперт научила, как взять кредит дешевле, чем предлагают
03:25В ЕР предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске
03:15В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
03:07В России и Белоруссии стартовали учения "Запад-2021"
Лента новостейМолния