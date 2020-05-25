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2020-05-25T16:06
https://ria.ru/20200525/1571960801.html
Суд в Москве арестовал захватчика отделения Альфа-банка
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571962108_0:0:1059:597_1036x0_80_0_0_75bc594a512a6f5d28a6d04784700882.jpg
РИА Новости

Суд в Москве арестовал захватчика отделения Альфа-банка

15:47 25.05.2020 (обновлено: 16:06 25.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения Алексею Барышникову, захватившему отделение банка в Москве. 25 мая 2020
Избрание меры пресечения Алексею Барышникову, захватившему отделение банка в Москве. 25 мая 2020
© РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города Москвы
Перейти в фотобанк
Избрание меры пресечения Алексею Барышникову, захватившему отделение банка в Москве. 25 мая 2020
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал мужчину, захватившего заложников в отделении Альфа-банка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
"Суд избрал в отношении Алексея Барышникова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он. Срок ареста установлен до 23 июля.
По данным следствия, в минувшую субботу мужчина ворвался в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал и объявил, что у него бомба и он намерен взорвать здание. В итоге мужчину задержали, никто не пострадал.
На допросе он признал свою вину и сказал, что целью захвата заложников было "узнать правду". Его психическое здоровье решено оценить в ходе экспертизы.
По статье "Захват заложника" задержанному грозит реальный срок заключения.
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В субботу полиции сообщили о захвате заложников в отделении Альфа-банка по адресу Земляной Вал, дом 41.

Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
1 из 7

В субботу полиции сообщили о захвате заложников в отделении Альфа-банка по адресу Земляной Вал, дом 41.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Согласно сообщениям очевидцев, в отделение зашел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и объявил, что банк заминирован.

Сапер у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
2 из 7

Согласно сообщениям очевидцев, в отделение зашел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и объявил, что банк заминирован.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

По разным данным, злоумышленник мог удерживать от одного до шести человек.

Сотрудники полиции в оцеплении у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
3 из 7

По разным данным, злоумышленник мог удерживать от одного до шести человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Полиция оцепила здание и провела успешную операцию по захвату преступника.

Прохожие наблюдают за ситуацией у отделения Альфа-банка в центре Москвы, где неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
4 из 7

Полиция оцепила здание и провела успешную операцию по захвату преступника.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Задержанным оказался 34-летний житель Нижневартовска. СК уже завел дело по статье о захвате заложников.

У входа в отделение Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
5 из 7

Задержанным оказался 34-летний житель Нижневартовска. СК уже завел дело по статье о захвате заложников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Полиция выясняет, была ли у злоумышленника взрывчатка, а также его мотивы.

Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
6 из 7

Полиция выясняет, была ли у злоумышленника взрывчатка, а также его мотивы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
7 из 7

В результате происшествия никто не пострадал.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 7

В субботу полиции сообщили о захвате заложников в отделении Альфа-банка по адресу Земляной Вал, дом 41.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 7

Согласно сообщениям очевидцев, в отделение зашел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и объявил, что банк заминирован.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 7

По разным данным, злоумышленник мог удерживать от одного до шести человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 7

Полиция оцепила здание и провела успешную операцию по захвату преступника.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 7

Задержанным оказался 34-летний житель Нижневартовска. СК уже завел дело по статье о захвате заложников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 7

Полиция выясняет, была ли у злоумышленника взрывчатка, а также его мотивы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 7

В результате происшествия никто не пострадал.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
100111
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Захват заложников в центре МосквыМоскваАльфа-банкПроисшествия
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