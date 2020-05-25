Суд в Москве арестовал захватчика отделения Альфа-банка

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Хамовнический суд Хамовнический суд Москвы арестовал мужчину, захватившего заложников в отделении Альфа-банка , сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

"Суд избрал в отношении Алексея Барышникова меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он. Срок ареста установлен до 23 июля.

По данным следствия, в минувшую субботу мужчина ворвался в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал и объявил, что у него бомба и он намерен взорвать здание. В итоге мужчину задержали, никто не пострадал.

На допросе он признал свою вину и сказал, что целью захвата заложников было "узнать правду". Его психическое здоровье решено оценить в ходе экспертизы.