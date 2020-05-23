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2020-05-23T20:23
https://ria.ru/20200523/1571892482.html
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571886531_0:180:3085:1915_1036x0_80_0_0_a65a72fa5930e74d6631d0df3f7d107a.jpg
РИА Новости

Захват заложников в отделении банка в центре Москвы

17:47 23.05.2020 (обновлено: 20:23 23.05.2020)
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В центре Москвы неизвестный мужчина попытался захватить заложников в отделении Альфа-банка. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В субботу полиции сообщили о захвате заложников в отделении Альфа-банка по адресу Земляной вал, дом 41.

Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
1 из 7

В субботу полиции сообщили о захвате заложников в отделении Альфа-банка по адресу Земляной вал, дом 41.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Согласно сообщениям очевидцев, в отделение зашел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и объявил, что банк заминирован.

Сапер у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
2 из 7

Согласно сообщениям очевидцев, в отделение зашел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и объявил, что банк заминирован.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

По разным данным, злоумышленник мог удерживать от одного до шести человек.

Сотрудники полиции в оцеплении у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
3 из 7

По разным данным, злоумышленник мог удерживать от одного до шести человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Полиция оцепила здание и провела успешную операцию по захвату преступника.

Прохожие наблюдают за ситуацией у отделения Альфа-банка в центре Москвы, где неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
4 из 7

Полиция оцепила здание и провела успешную операцию по захвату преступника.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Задержанным оказался 34-летний житель Нижневартовска. СК уже завел дело по статье о захвате заложников.

У входа в отделение Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
5 из 7

Задержанным оказался 34-летний житель Нижневартовска. СК уже завел дело по статье о захвате заложников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Полиция выясняет, была ли у злоумышленника взрывчатка, а также его мотивы.

Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
6 из 7

Полиция выясняет, была ли у злоумышленника взрывчатка, а также его мотивы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
7 из 7

В результате происшествия никто не пострадал.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захват заложников в центре МосквыМоскваАльфа-банкФотоПроисшествия
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