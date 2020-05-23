Захват заложников в отделении банка в центре Москвы

В субботу полиции сообщили о захвате заложников в отделении Альфа-банка по адресу Земляной вал, дом 41.
В субботу полиции сообщили о захвате заложников в отделении Альфа-банка по адресу Земляной вал, дом 41.
Согласно сообщениям очевидцев, в отделение зашел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и объявил, что банк заминирован.
Согласно сообщениям очевидцев, в отделение зашел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и объявил, что банк заминирован.
По разным данным, злоумышленник мог удерживать от одного до шести человек.
По разным данным, злоумышленник мог удерживать от одного до шести человек.
Полиция оцепила здание и провела успешную операцию по захвату преступника.
Полиция оцепила здание и провела успешную операцию по захвату преступника.
Задержанным оказался 34-летний житель Нижневартовска. СК уже завел дело по статье о захвате заложников.
Задержанным оказался 34-летний житель Нижневартовска. СК уже завел дело по статье о захвате заложников.
Полиция выясняет, была ли у злоумышленника взрывчатка, а также его мотивы.
Полиция выясняет, была ли у злоумышленника взрывчатка, а также его мотивы.
В результате происшествия никто не пострадал.