https://ria.ru/20220811/beyrut-1809006562.html
СМИ: вооруженный мужчина выпустил заложников из банка в центре Бейрута
СМИ: вооруженный мужчина выпустил заложников из банка в центре Бейрута - РИА Новости, 11.08.2022
СМИ: вооруженный мужчина выпустил заложников из банка в центре Бейрута
Захвативший заложников в банке в центре Бейрута вооруженный мужчина Бассем Хусейн отпустил на свободу захваченных людей и сдался службам безопасности после... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:49
2022-08-11T19:49
2022-08-11T19:51
в мире
бейрут
ливан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153007/24/1530072466_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_3557107e83e89dde69088ea32b756e18.jpg
ДОХА, 11 авг - РИА Новости. Захвативший заложников в банке в центре Бейрута вооруженный мужчина Бассем Хусейн отпустил на свободу захваченных людей и сдался службам безопасности после согласия банка выдать 30 тысяч долларов с его депозита, сообщил ливанский телеканал MTV.Хусейн весь день удерживал заложников в одном из бейрутских отделений Federal bank, требуя выдачи валюты с его замороженного вклада в размере 209 тысяч долларов, необходимых ему для лечения отца. Он облил себя бензином и угрожал самосожжением. После долгих переговоров было решено, что клиент банка получит на руки 30 тысяч долларов.Во время инцидента возле здания банка собрались родственники сотрудников, которые находились в заложниках, а также толпа протестующих против политики ливанских банков, переставших выдавать валюту со вкладов граждан три года назад по распоряжению центробанка из-за нехватки валюты в стране.
https://ria.ru/20220731/elevator-1806253631.html
бейрут
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153007/24/1530072466_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_a852140865ee1ca8b6e180891e7f5c37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, ливан, происшествия
В мире, Бейрут, Ливан, Происшествия
19:49 11.08.2022 (обновлено: 19:51 11.08.2022)
СМИ: вооруженный мужчина выпустил заложников из банка в центре Бейрута
Ливанский MTV: в Бейруте мужчина выпустил заложников из банка за 30 тысяч долларов