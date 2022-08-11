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СМИ: вооруженный мужчина выпустил заложников из банка в центре Бейрута

СМИ: вооруженный мужчина выпустил заложников из банка в центре Бейрута - РИА Новости, 11.08.2022

СМИ: вооруженный мужчина выпустил заложников из банка в центре Бейрута

Захвативший заложников в банке в центре Бейрута вооруженный мужчина Бассем Хусейн отпустил на свободу захваченных людей и сдался службам безопасности после... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:49

2022-08-11T19:49

2022-08-11T19:51

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ДОХА, 11 авг - РИА Новости. Захвативший заложников в банке в центре Бейрута вооруженный мужчина Бассем Хусейн отпустил на свободу захваченных людей и сдался службам безопасности после согласия банка выдать 30 тысяч долларов с его депозита, сообщил ливанский телеканал MTV.Хусейн весь день удерживал заложников в одном из бейрутских отделений Federal bank, требуя выдачи валюты с его замороженного вклада в размере 209 тысяч долларов, необходимых ему для лечения отца. Он облил себя бензином и угрожал самосожжением. После долгих переговоров было решено, что клиент банка получит на руки 30 тысяч долларов.Во время инцидента возле здания банка собрались родственники сотрудников, которые находились в заложниках, а также толпа протестующих против политики ливанских банков, переставших выдавать валюту со вкладов граждан три года назад по распоряжению центробанка из-за нехватки валюты в стране.

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в мире, бейрут, ливан, происшествия