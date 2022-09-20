https://ria.ru/20220920/zalozhniki-1818061092.html

В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке

В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке - РИА Новости, 20.09.2022

В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке

Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в грузинском городе Кутаиси и захватил заложников, сообщает телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:57

2022-09-20T10:57

2022-09-20T11:08

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грузия

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ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в грузинском городе Кутаиси и захватил заложников, сообщает телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на очевидцев.По данным ТВ, "пока неизвестно, сколько заложников захватил мужчина и какие у него требования, на месте ведется спецоперация". Телекомпания не уточняет, на какой именно банк произошло нападение, при этом, согласно видеокадрам, можно предположить, что это филиал Банка Грузии.Очевидцы рассказали в эфире ТВ, как увидели, что вооруженный мужчина в маске ворвался в банк, некоторые даже слышали звуки выстрела. Одна очевидица утверждает, что, по распространенной информации, мужчина требует 2 миллиона неизвестно какой валюты.

https://ria.ru/20220914/beyrut-1816679850.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия