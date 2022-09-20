Рейтинг@Mail.ru
В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/zalozhniki-1818061092.html
В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке
В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке - РИА Новости, 20.09.2022
В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке
Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в грузинском городе Кутаиси и захватил заложников, сообщает телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:57
2022-09-20T11:08
в мире
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585562287_41:114:638:450_1920x0_80_0_0_1862bf81c1e020ad19574de62c4b4512.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в грузинском городе Кутаиси и захватил заложников, сообщает телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на очевидцев.По данным ТВ, "пока неизвестно, сколько заложников захватил мужчина и какие у него требования, на месте ведется спецоперация". Телекомпания не уточняет, на какой именно банк произошло нападение, при этом, согласно видеокадрам, можно предположить, что это филиал Банка Грузии.Очевидцы рассказали в эфире ТВ, как увидели, что вооруженный мужчина в маске ворвался в банк, некоторые даже слышали звуки выстрела. Одна очевидица утверждает, что, по распространенной информации, мужчина требует 2 миллиона неизвестно какой валюты.
https://ria.ru/20220914/beyrut-1816679850.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585562287_117:59:638:450_1920x0_80_0_0_2a8802be282b39709657693252e2860c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия
В мире, Грузия
10:57 20.09.2022 (обновлено: 11:08 20.09.2022)
 
В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке

В Кутаиси вооруженный человек захватил заложников в банке

© Sputnik / Alex ShlamovСотрудники правоохранительных органов Грузии
Сотрудники правоохранительных органов Грузии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Alex Shlamov
Сотрудники правоохранительных органов Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в грузинском городе Кутаиси и захватил заложников, сообщает телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на очевидцев.
По данным ТВ, "пока неизвестно, сколько заложников захватил мужчина и какие у него требования, на месте ведется спецоперация". Телекомпания не уточняет, на какой именно банк произошло нападение, при этом, согласно видеокадрам, можно предположить, что это филиал Банка Грузии.
Очевидцы рассказали в эфире ТВ, как увидели, что вооруженный мужчина в маске ворвался в банк, некоторые даже слышали звуки выстрела. Одна очевидица утверждает, что, по распространенной информации, мужчина требует 2 миллиона неизвестно какой валюты.

Читайте также:

 
В миреГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала