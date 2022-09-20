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В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке
В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке - РИА Новости, 20.09.2022
В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке
Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в грузинском городе Кутаиси и захватил заложников, сообщает телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:57
2022-09-20T10:57
2022-09-20T11:08
в мире
грузия
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ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости. Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в грузинском городе Кутаиси и захватил заложников, сообщает телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на очевидцев.По данным ТВ, "пока неизвестно, сколько заложников захватил мужчина и какие у него требования, на месте ведется спецоперация". Телекомпания не уточняет, на какой именно банк произошло нападение, при этом, согласно видеокадрам, можно предположить, что это филиал Банка Грузии.Очевидцы рассказали в эфире ТВ, как увидели, что вооруженный мужчина в маске ворвался в банк, некоторые даже слышали звуки выстрела. Одна очевидица утверждает, что, по распространенной информации, мужчина требует 2 миллиона неизвестно какой валюты.
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грузия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия
10:57 20.09.2022 (обновлено: 11:08 20.09.2022)
В Грузии вооруженный человек захватил заложников в банке
В Кутаиси вооруженный человек захватил заложников в банке
ТБИЛИСИ, 20 сен - РИА Новости.
Вооруженный мужчина в маске ворвался в один из филиалов банка в грузинском городе Кутаиси и захватил заложников, сообщает телекомпания "Мтавари архи
" со ссылкой на очевидцев.
По данным ТВ, "пока неизвестно, сколько заложников захватил мужчина и какие у него требования, на месте ведется спецоперация". Телекомпания не уточняет, на какой именно банк произошло нападение, при этом, согласно видеокадрам, можно предположить, что это филиал Банка Грузии.
Очевидцы рассказали в эфире ТВ, как увидели, что вооруженный мужчина в маске ворвался в банк, некоторые даже слышали звуки выстрела. Одна очевидица утверждает, что, по распространенной информации, мужчина требует 2 миллиона неизвестно какой валюты.