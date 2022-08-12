https://ria.ru/20220812/zalozhnik-1809242541.html

Неизвестный, захвативший в заложники менеджера банка в Анталье, сдался

Неизвестный, захвативший в заложники менеджера банка в Анталье, сдался - РИА Новости, 12.08.2022

Неизвестный, захвативший в заложники менеджера банка в Анталье, сдался

Захвативший в заложники менеджера банка в турецкой курортной Анталье сдался, из здания эвакуированы десять человек, пишет газета Star. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:47

2022-08-12T17:47

2022-08-12T17:47

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АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Захвативший в заложники менеджера банка в турецкой курортной Анталье сдался, из здания эвакуированы десять человек, пишет газета Star.Менеджер банка взят в заложники вооруженным человеком в курортной Анталье, на место прибыли полицейские, сообщила ранее газета Hurriyet."Сотрудники спецназа проникли в банк и эвакуировали 10 человек. Уговорив стрелявшего, группы взяли его под стражу, он доставлен в отделение полиции", - пишет издание.

https://ria.ru/20220611/zalozhniki-1794713155.html

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в мире, анталья (провинция), новости - туризм, туризм, hurriyet