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Неизвестный, захвативший в заложники менеджера банка в Анталье, сдался - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
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Неизвестный, захвативший в заложники менеджера банка в Анталье, сдался
Неизвестный, захвативший в заложники менеджера банка в Анталье, сдался - РИА Новости, 12.08.2022
Неизвестный, захвативший в заложники менеджера банка в Анталье, сдался
Захвативший в заложники менеджера банка в турецкой курортной Анталье сдался, из здания эвакуированы десять человек, пишет газета Star. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:47
2022-08-12T17:47
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hurriyet
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АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Захвативший в заложники менеджера банка в турецкой курортной Анталье сдался, из здания эвакуированы десять человек, пишет газета Star.Менеджер банка взят в заложники вооруженным человеком в курортной Анталье, на место прибыли полицейские, сообщила ранее газета Hurriyet."Сотрудники спецназа проникли в банк и эвакуировали 10 человек. Уговорив стрелявшего, группы взяли его под стражу, он доставлен в отделение полиции", - пишет издание.
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в мире, анталья (провинция), новости - туризм, туризм, hurriyet
Туризм, В мире, Анталья (провинция), Новости - Туризм, Туризм, Hurriyet
17:47 12.08.2022
 
Неизвестный, захвативший в заложники менеджера банка в Анталье, сдался

Захвативший в заложники менеджера банка в Анталье сдался, десятерых эвакуировали

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 авг – РИА Новости. Захвативший в заложники менеджера банка в турецкой курортной Анталье сдался, из здания эвакуированы десять человек, пишет газета Star.
Менеджер банка взят в заложники вооруженным человеком в курортной Анталье, на место прибыли полицейские, сообщила ранее газета Hurriyet.
"Сотрудники спецназа проникли в банк и эвакуировали 10 человек. Уговорив стрелявшего, группы взяли его под стражу, он доставлен в отделение полиции", - пишет издание.
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