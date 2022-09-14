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В Бейруте женщина взяла в заложники сотрудников банка
В Бейруте женщина взяла в заложники сотрудников банка - РИА Новости, 14.09.2022
В Бейруте женщина взяла в заложники сотрудников банка
Вкладчица ливанского банка взяла в заложники сотрудников отделения в Бейруте, требуя отдать деньги, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в банке... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:49
2022-09-14T11:49
2022-09-14T13:47
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БЕЙРУТ, 14 сен – РИА Новости. Вкладчица ливанского банка взяла в заложники сотрудников отделения в Бейруте, требуя отдать деньги, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в банке Blom."Вкладчица банка Blom ворвалась в одно из отделений, угрожая сжечь себя и требуя денежную сумму для лечения сестры в больнице", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что женщина требует вернуть 20 тысяч долларов с ее вклада.Аналогичный инцидент произошел в августе: один из вкладчиков банка после отказа сотрудников выдать деньги с его вклада вытащил огнестрельное оружие, забаррикадировал двери в финансовое учреждение и облил себя бензином. Позже вкладчик Бассем Хусейн отказался от предложения банка выдать 10 тысяч долларов с его вклада вместо требуемой им суммы в 200 тысяч долларов.С 2019 года банковская система Ливана переживает кризис. Банки из-за нехватки иностранной валюты отказываются выдавать деньги с вкладов граждан в "твердой" валюте, предлагая им получить средства в ливанских фунтах по курсу значительно ниже курса на "черном рынке".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, бейрут
11:49 14.09.2022 (обновлено: 13:47 14.09.2022)
В Бейруте женщина взяла в заложники сотрудников банка
В Бейруте женщина взяла в заложники сотрудников банка, требуя отдать ей вклад
БЕЙРУТ, 14 сен – РИА Новости. Вкладчица ливанского банка взяла в заложники сотрудников отделения в Бейруте, требуя отдать деньги, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в банке Blom.
"Вкладчица банка Blom ворвалась в одно из отделений, угрожая сжечь себя и требуя денежную сумму для лечения сестры в больнице", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что женщина требует вернуть 20 тысяч долларов с ее вклада.
Аналогичный инцидент произошел в августе: один из вкладчиков банка после отказа сотрудников выдать деньги с его вклада вытащил огнестрельное оружие, забаррикадировал двери в финансовое учреждение и облил себя бензином. Позже вкладчик Бассем Хусейн отказался от предложения банка выдать 10 тысяч долларов с его вклада вместо требуемой им суммы в 200 тысяч долларов.
С 2019 года банковская система Ливана
переживает кризис. Банки из-за нехватки иностранной валюты отказываются выдавать деньги с вкладов граждан в "твердой" валюте, предлагая им получить средства в ливанских фунтах по курсу значительно ниже курса на "черном рынке".