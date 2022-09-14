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В Бейруте женщина взяла в заложники сотрудников банка

В Бейруте женщина взяла в заложники сотрудников банка - РИА Новости, 14.09.2022

В Бейруте женщина взяла в заложники сотрудников банка

Вкладчица ливанского банка взяла в заложники сотрудников отделения в Бейруте, требуя отдать деньги, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в банке... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:49

2022-09-14T11:49

2022-09-14T13:47

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бейрут

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БЕЙРУТ, 14 сен – РИА Новости. Вкладчица ливанского банка взяла в заложники сотрудников отделения в Бейруте, требуя отдать деньги, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в банке Blom."Вкладчица банка Blom ворвалась в одно из отделений, угрожая сжечь себя и требуя денежную сумму для лечения сестры в больнице", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что женщина требует вернуть 20 тысяч долларов с ее вклада.Аналогичный инцидент произошел в августе: один из вкладчиков банка после отказа сотрудников выдать деньги с его вклада вытащил огнестрельное оружие, забаррикадировал двери в финансовое учреждение и облил себя бензином. Позже вкладчик Бассем Хусейн отказался от предложения банка выдать 10 тысяч долларов с его вклада вместо требуемой им суммы в 200 тысяч долларов.С 2019 года банковская система Ливана переживает кризис. Банки из-за нехватки иностранной валюты отказываются выдавать деньги с вкладов граждан в "твердой" валюте, предлагая им получить средства в ливанских фунтах по курсу значительно ниже курса на "черном рынке".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бейрут