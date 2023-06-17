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Важное в туризме за неделю: новые курорты в России, безнал в Турции - РИА Новости, 17.06.2023
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Туризм
 
06:33 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/daydzhest-1878750107.html
Важное в туризме за неделю: новые курорты в России, безнал в Турции
Важное в туризме за неделю: новые курорты в России, безнал в Турции - РИА Новости, 17.06.2023
Важное в туризме за неделю: новые курорты в России, безнал в Турции
Важной туристической новостью недели стало подписание на ПМЭФ-2023 соглашений о развития инфраструктуры в регионах. Еще форум выявил проблему с билетами. Из... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T06:33
2023-06-17T06:33
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
санкт-петербург
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
интурист
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Важной туристической новостью недели стало подписание на ПМЭФ-2023 соглашений о развития инфраструктуры в регионах. Еще форум выявил проблему с билетами. Из акулы, которая убила россиянина в Египте, решили сделать мумию. Наш соотечественник погиб и в Турции, а в Северной Осетии – путешественницу убила молния. О самом важном в туризме за неделю – в материале РИА Новости.На проходящем в Санкт-Петербурге ПМЭФ были подписаны соглашения, которые в будущем увеличат туристические возможности регионов России. Например, горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году. В Северной Осетии через полтора года откроется еще один курорт. Четыре региона заключили соглашения с корпорацией "Туризм.РФ". И это лишь часть реализованных проектов.Из не очень хороших для рынка новостей: Минэкономразвития не планирует в 2023 году возобновлять программу по субсидированию туристических чартеров по России, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.Глава Сбербанка Герман Греф выявил проблемы с железнодорожными перевозками, точнее - с билетами. По его словам, проездной документ на самолет в Петербург в дни экономического форума еще можно было купить, а вот на поезд — "достать невозможно было ни через какой блат".Но в целом ситуация с перевозками в России улучшается: 12 июня открылся новый воздушный коридор. Маршрут согласован для полетов в Астрахань, Волгоград, аэропорты Северного Кавказа, Сочи и Ставрополь, а также по международным направлениям.Вчера, 16 июня, появились новости и на международных направлениях. Российский туроператор "Интурист" запустил чартерную программу в Шарм-эш-Шейх из Москвы совместно с новой египетской авиакомпанией Red Sea Airlines.В Египте, в Хургаде после нападения акулы на россиянина открыли пляжи. Меры безопасности на воде усилены, а из хищника, убившего человека, сделают мумию.К сожалению, трагические истории с путешественниками продолжились, но они не связаны ни с Египтом, ни с акулами. Так, в горах Адыгеи от удара молнии погибла девушка из Новороссийска. Российского туриста в центре Стамбула убили вымогатели. Сообщается, что их было четверо, двое - задержаны. На острове Пхукет в Таиланде россиянин утонул в бассейне. По сообщениям СМИ, он любил проводить там время, занимаясь йогой и фридайвингом.Есть хорошие новости про безналичную оплату. В Турции в ряде отелей и торговых точек стало возможно оплатить покупку через Систему быстрых платежей (СБП) и картами любых российских банков. Кроме того, как заявил РИА Новости президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес, сейчас почти 40 тысяч терминалов обновлены для того, чтобы российские карты "Мир" работали в туристических зонах страны. "Цель — чтобы 30 процентов платежных терминалов могли бы принимать "пластик", выпущенный российскими банками", — сказал он в беседе с агентством в рамках ПМЭФ.
https://ria.ru/20230616/akuly-1878419042.html
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, санкт-петербург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), интурист, египет, таиланд, самолеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Санкт-Петербург, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Интурист, Египет, Таиланд, Самолеты
Важное в туризме за неделю: новые курорты в России, безнал в Турции

Важное в туризме за неделю: новые курорты в России, пляжи в Египте и гибель туристов

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолёт Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" летит в небе над городом Сочи
Самолёт Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии летит в небе над городом Сочи - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Важной туристической новостью недели стало подписание на ПМЭФ-2023 соглашений о развития инфраструктуры в регионах. Еще форум выявил проблему с билетами. Из акулы, которая убила россиянина в Египте, решили сделать мумию. Наш соотечественник погиб и в Турции, а в Северной Осетии – путешественницу убила молния. О самом важном в туризме за неделю – в материале РИА Новости.
На проходящем в Санкт-Петербурге ПМЭФ были подписаны соглашения, которые в будущем увеличат туристические возможности регионов России. Например, горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году. В Северной Осетии через полтора года откроется еще один курорт. Четыре региона заключили соглашения с корпорацией "Туризм.РФ". И это лишь часть реализованных проектов.
Из не очень хороших для рынка новостей: Минэкономразвития не планирует в 2023 году возобновлять программу по субсидированию туристических чартеров по России, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
Глава Сбербанка Герман Греф выявил проблемы с железнодорожными перевозками, точнее - с билетами. По его словам, проездной документ на самолет в Петербург в дни экономического форума еще можно было купить, а вот на поезд — "достать невозможно было ни через какой блат".
Но в целом ситуация с перевозками в России улучшается: 12 июня открылся новый воздушный коридор. Маршрут согласован для полетов в Астрахань, Волгоград, аэропорты Северного Кавказа, Сочи и Ставрополь, а также по международным направлениям.
Вчера, 16 июня, появились новости и на международных направлениях. Российский туроператор "Интурист" запустил чартерную программу в Шарм-эш-Шейх из Москвы совместно с новой египетской авиакомпанией Red Sea Airlines.
В Египте, в Хургаде после нападения акулы на россиянина открыли пляжи. Меры безопасности на воде усилены, а из хищника, убившего человека, сделают мумию.
Тигровая акула - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Человека может раскусить пополам: за кем охотятся акулы в Египте
Вчера, 08:00
К сожалению, трагические истории с путешественниками продолжились, но они не связаны ни с Египтом, ни с акулами. Так, в горах Адыгеи от удара молнии погибла девушка из Новороссийска. Российского туриста в центре Стамбула убили вымогатели. Сообщается, что их было четверо, двое - задержаны. На острове Пхукет в Таиланде россиянин утонул в бассейне. По сообщениям СМИ, он любил проводить там время, занимаясь йогой и фридайвингом.
Есть хорошие новости про безналичную оплату. В Турции в ряде отелей и торговых точек стало возможно оплатить покупку через Систему быстрых платежей (СБП) и картами любых российских банков. Кроме того, как заявил РИА Новости президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес, сейчас почти 40 тысяч терминалов обновлены для того, чтобы российские карты "Мир" работали в туристических зонах страны. "Цель — чтобы 30 процентов платежных терминалов могли бы принимать "пластик", выпущенный российскими банками", — сказал он в беседе с агентством в рамках ПМЭФ.
Девушка с банковской картой перед ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Гид по деньгам. Какие банковские карты и валюту взять в отпуск за рубеж
15 июня, 08:00
 
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