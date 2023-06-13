https://ria.ru/20230613/samolet-1877771404.html

Названы города, куда стало быстрее летать по новому воздушному коридору

Названы города, куда стало быстрее летать по новому воздушному коридору - РИА Новости, 13.06.2023

Названы города, куда стало быстрее летать по новому воздушному коридору

Эксперты определили направления, время перелета по которым сократилось в результате согласования дополнительного воздушного коридора, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:33

2023-06-13T12:33

2023-06-13T21:09

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эксперты определили направления, время перелета по которым сократилось в результате согласования дополнительного воздушного коридора, сообщает АТОР. Согласно сервису FlightRadar24, новый воздушный коридор, открытый 12 июня, пропускает самолеты, которые возвращаются в Москву. По первому, наоборот, лайнеры летят на юг, выяснили аналитики ассоциации. Рейсы в Стамбул, Анталью, Сочи и обратно уже с августа летают укороченным маршрутом.На 15 минут меньше времени стали проводить пассажиры, летящие из Москвы в Астрахань. Лайнер теперь не залетает на территорию Казахстана. Полчаса сэкономили и путешествующие между столицей и Грозным. Но самый главный выгодоприобретатель — авиакомпания Belavia. Расширение пропускной способности воздушного коридора дало возможность его использования для рейсов не только из Москвы, но и между Минском и Кутаиси, пассажирам которого удалось сэкономить более 40 минут.Большинство лайнеров крупных авиакомпаний и так пользовались сокращенным маршрутом, но дополнительная пропускная способность в отдельных случаях позволяет перевозчикам сократить полетное время, отмечают эксперты.Авиационные власти согласовали дополнительный воздушный коридор в закрытом пространстве на юге России, и самолеты начали летать по нему с 12 июня 2023 года. Он действует в дополнение к открытому 30 августа прошлого года. Новый маршрут согласован для полетов в Астрахань, Волгоград, аэропорты Северного Кавказа, Сочи и Ставрополь, а также по международным направлениям. Предполагается, что авиакомпании смогут увеличить количество рейсов без полетов через Казахстан и сократить время в пути на 35 минут.

https://ria.ru/20230608/koridor-1877086350.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, москва, сочи, астрахань, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм