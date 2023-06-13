https://ria.ru/20230613/samolet-1877771404.html
Названы города, куда стало быстрее летать по новому воздушному коридору
Названы города, куда стало быстрее летать по новому воздушному коридору - РИА Новости, 13.06.2023
Названы города, куда стало быстрее летать по новому воздушному коридору
Эксперты определили направления, время перелета по которым сократилось в результате согласования дополнительного воздушного коридора, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:33
2023-06-13T12:33
2023-06-13T21:09
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эксперты определили направления, время перелета по которым сократилось в результате согласования дополнительного воздушного коридора, сообщает АТОР. Согласно сервису FlightRadar24, новый воздушный коридор, открытый 12 июня, пропускает самолеты, которые возвращаются в Москву. По первому, наоборот, лайнеры летят на юг, выяснили аналитики ассоциации. Рейсы в Стамбул, Анталью, Сочи и обратно уже с августа летают укороченным маршрутом.На 15 минут меньше времени стали проводить пассажиры, летящие из Москвы в Астрахань. Лайнер теперь не залетает на территорию Казахстана. Полчаса сэкономили и путешествующие между столицей и Грозным. Но самый главный выгодоприобретатель — авиакомпания Belavia. Расширение пропускной способности воздушного коридора дало возможность его использования для рейсов не только из Москвы, но и между Минском и Кутаиси, пассажирам которого удалось сэкономить более 40 минут.Большинство лайнеров крупных авиакомпаний и так пользовались сокращенным маршрутом, но дополнительная пропускная способность в отдельных случаях позволяет перевозчикам сократить полетное время, отмечают эксперты.Авиационные власти согласовали дополнительный воздушный коридор в закрытом пространстве на юге России, и самолеты начали летать по нему с 12 июня 2023 года. Он действует в дополнение к открытому 30 августа прошлого года. Новый маршрут согласован для полетов в Астрахань, Волгоград, аэропорты Северного Кавказа, Сочи и Ставрополь, а также по международным направлениям. Предполагается, что авиакомпании смогут увеличить количество рейсов без полетов через Казахстан и сократить время в пути на 35 минут.
https://ria.ru/20230608/koridor-1877086350.html
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РИА Новости
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новости - туризм, москва, сочи, астрахань, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Сочи, Астрахань, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Названы города, куда стало быстрее летать по новому воздушному коридору
В АТОР назвали города, куда стало быстрее добираться по новому воздушному коридору