Рейтинг@Mail.ru
Названы города, куда стало быстрее летать по новому воздушному коридору - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:33 13.06.2023 (обновлено: 21:09 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/samolet-1877771404.html
Названы города, куда стало быстрее летать по новому воздушному коридору
Названы города, куда стало быстрее летать по новому воздушному коридору - РИА Новости, 13.06.2023
Названы города, куда стало быстрее летать по новому воздушному коридору
Эксперты определили направления, время перелета по которым сократилось в результате согласования дополнительного воздушного коридора, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:33
2023-06-13T21:09
туризм
новости - туризм
москва
сочи
астрахань
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855355126_0:217:3067:1942_1920x0_80_0_0_86410a108507da940ca4438fefea84f1.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эксперты определили направления, время перелета по которым сократилось в результате согласования дополнительного воздушного коридора, сообщает АТОР. Согласно сервису FlightRadar24, новый воздушный коридор, открытый 12 июня, пропускает самолеты, которые возвращаются в Москву. По первому, наоборот, лайнеры летят на юг, выяснили аналитики ассоциации. Рейсы в Стамбул, Анталью, Сочи и обратно уже с августа летают укороченным маршрутом.На 15 минут меньше времени стали проводить пассажиры, летящие из Москвы в Астрахань. Лайнер теперь не залетает на территорию Казахстана. Полчаса сэкономили и путешествующие между столицей и Грозным. Но самый главный выгодоприобретатель — авиакомпания Belavia. Расширение пропускной способности воздушного коридора дало возможность его использования для рейсов не только из Москвы, но и между Минском и Кутаиси, пассажирам которого удалось сэкономить более 40 минут.Большинство лайнеров крупных авиакомпаний и так пользовались сокращенным маршрутом, но дополнительная пропускная способность в отдельных случаях позволяет перевозчикам сократить полетное время, отмечают эксперты.Авиационные власти согласовали дополнительный воздушный коридор в закрытом пространстве на юге России, и самолеты начали летать по нему с 12 июня 2023 года. Он действует в дополнение к открытому 30 августа прошлого года. Новый маршрут согласован для полетов в Астрахань, Волгоград, аэропорты Северного Кавказа, Сочи и Ставрополь, а также по международным направлениям. Предполагается, что авиакомпании смогут увеличить количество рейсов без полетов через Казахстан и сократить время в пути на 35 минут.
https://ria.ru/20230608/koridor-1877086350.html
москва
сочи
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855355126_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dc9d72bf5b9579b0ae6b0840f595547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, москва, сочи, астрахань, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Сочи, Астрахань, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Названы города, куда стало быстрее летать по новому воздушному коридору

В АТОР назвали города, куда стало быстрее добираться по новому воздушному коридору

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в небе над Сочи
Самолет Airbus A321 авиакомпании Уральские авиалинии в небе над Сочи - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Эксперты определили направления, время перелета по которым сократилось в результате согласования дополнительного воздушного коридора, сообщает АТОР.
Согласно сервису FlightRadar24, новый воздушный коридор, открытый 12 июня, пропускает самолеты, которые возвращаются в Москву. По первому, наоборот, лайнеры летят на юг, выяснили аналитики ассоциации. Рейсы в Стамбул, Анталью, Сочи и обратно уже с августа летают укороченным маршрутом.
На 15 минут меньше времени стали проводить пассажиры, летящие из Москвы в Астрахань. Лайнер теперь не залетает на территорию Казахстана. Полчаса сэкономили и путешествующие между столицей и Грозным.
Но самый главный выгодоприобретатель — авиакомпания Belavia. Расширение пропускной способности воздушного коридора дало возможность его использования для рейсов не только из Москвы, но и между Минском и Кутаиси, пассажирам которого удалось сэкономить более 40 минут.
Большинство лайнеров крупных авиакомпаний и так пользовались сокращенным маршрутом, но дополнительная пропускная способность в отдельных случаях позволяет перевозчикам сократить полетное время, отмечают эксперты.
Авиационные власти согласовали дополнительный воздушный коридор в закрытом пространстве на юге России, и самолеты начали летать по нему с 12 июня 2023 года. Он действует в дополнение к открытому 30 августа прошлого года. Новый маршрут согласован для полетов в Астрахань, Волгоград, аэропорты Северного Кавказа, Сочи и Ставрополь, а также по международным направлениям. Предполагается, что авиакомпании смогут увеличить количество рейсов без полетов через Казахстан и сократить время в пути на 35 минут.
Кабина самолета - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг, пишут СМИ
8 июня, 20:35
 
ТуризмНовости - ТуризмМоскваСочиАстраханьАссоциация туроператоров России (АТОР)Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала