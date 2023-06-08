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В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2023
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20:35 08.06.2023 (обновлено: 21:18 08.06.2023)
https://ria.ru/20230608/koridor-1877086350.html
В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг, пишут СМИ
В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2023
В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг, пишут СМИ
В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг с 12 июня, пишет РБК со ссылкой на источники в двух авиакомпаниях. РИА Новости, 08.06.2023
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг с 12 июня, пишет РБК со ссылкой на источники в двух авиакомпаниях.По словам одного из собеседников издания, пилоты уже получили извещения об предстоящих изменениях в воздушном пространстве. Проинформировали о новом маршруте и авиакомпании, уточнил другой источник.Открытие второго воздушного коридора позволит увеличить пропускную способность и сократить время полета, говорится в публикации."Открытый в августе 2022-го коридор пропускал не больше пятнадцати рейсов в час", — указано в материале.Речь идет о воздушном маршруте шириной десять километров. Собеседники РБК утверждают, что его могут использовать авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи, в турецкие аэропорты и обратно. Рейсы сверх этого лимита и в другие пункты назначения летают через воздушное пространство Казахстана.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022-го. В этот перечень вошли Анапа, Липецк, Симферополь, Геленджик, Воронеж, Элиста, Ростов-на-Дону, Курск, Краснодар, Белгород и Брянск.
https://ria.ru/20230519/polety-1872839138.html
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россия, рбк (медиагруппа), сочи, москва
Россия, РБК (медиагруппа), Сочи, Москва
В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг, пишут СМИ

РБК: в России с 12 июня откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКабина самолета
Кабина самолета - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кабина самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг с 12 июня, пишет РБК со ссылкой на источники в двух авиакомпаниях.
По словам одного из собеседников издания, пилоты уже получили извещения об предстоящих изменениях в воздушном пространстве. Проинформировали о новом маршруте и авиакомпании, уточнил другой источник.
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Открытие второго воздушного коридора позволит увеличить пропускную способность и сократить время полета, говорится в публикации.
«
"Открытый в августе 2022-го коридор пропускал не больше пятнадцати рейсов в час", — указано в материале.
Речь идет о воздушном маршруте шириной десять километров. Собеседники РБК утверждают, что его могут использовать авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи, в турецкие аэропорты и обратно. Рейсы сверх этого лимита и в другие пункты назначения летают через воздушное пространство Казахстана.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022-го. В этот перечень вошли Анапа, Липецк, Симферополь, Геленджик, Воронеж, Элиста, Ростов-на-Дону, Курск, Краснодар, Белгород и Брянск.
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