https://ria.ru/20230608/koridor-1877086350.html

В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг, пишут СМИ

В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2023

В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг, пишут СМИ

В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг с 12 июня, пишет РБК со ссылкой на источники в двух авиакомпаниях. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T20:35

2023-06-08T20:35

2023-06-08T21:18

россия

рбк (медиагруппа)

сочи

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863320411_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_547eb32c0e265b4305144e8d75fc8137.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. В России откроют второй воздушный коридор для рейсов на юг с 12 июня, пишет РБК со ссылкой на источники в двух авиакомпаниях.По словам одного из собеседников издания, пилоты уже получили извещения об предстоящих изменениях в воздушном пространстве. Проинформировали о новом маршруте и авиакомпании, уточнил другой источник.Открытие второго воздушного коридора позволит увеличить пропускную способность и сократить время полета, говорится в публикации."Открытый в августе 2022-го коридор пропускал не больше пятнадцати рейсов в час", — указано в материале.Речь идет о воздушном маршруте шириной десять километров. Собеседники РБК утверждают, что его могут использовать авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи, в турецкие аэропорты и обратно. Рейсы сверх этого лимита и в другие пункты назначения летают через воздушное пространство Казахстана.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022-го. В этот перечень вошли Анапа, Липецк, Симферополь, Геленджик, Воронеж, Элиста, Ростов-на-Дону, Курск, Краснодар, Белгород и Брянск.

https://ria.ru/20230519/polety-1872839138.html

https://ria.ru/20230602/dorogi-1875629696.html

россия

сочи

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, рбк (медиагруппа), сочи, москва