https://ria.ru/20230616/kurort-1878694489.html
В Северной Осетии через полтора года откроется новый курорт
В Северной Осетии через полтора года откроется новый курорт - РИА Новости, 16.06.2023
В Северной Осетии через полтора года откроется новый курорт
Туристы смогут воспользоваться возможностями нового всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии уже зимой 2024-2025 года,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:45
2023-06-16T16:45
2023-06-16T18:05
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752297247_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_38376976a40b8d4976af670472cf8b87.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Туристы смогут воспользоваться возможностями нового всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии уже зимой 2024-2025 года, сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава республики Сергей Меняйло. "Планируем завершить первый этап зимой 2024-2025 года", — сказал он, отметив, что уже идет активная стадия строительства. Предстоит возведение двух канатных дорог протяженностью 5,1 километра, 20 километров, трасс всех уровней сложности, многофункционального центра площадью более шесть тысяч квадратных метров, открытой парковки на 460 машино-мест и гаража ратраков на три снегоуплотнительных машины. На территории появятся гостиницы, рестораны, сноу-парк. Номерной фонд для гостей и туристов рассчитан на более 1,1 тысячи мест размещения. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752297247_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af871c6825ae694fc93cd41db40529cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, пмэф 2023
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания, ПМЭФ 2023
В Северной Осетии через полтора года откроется новый курорт
Туристы смогут воспользоваться курортом "Мамисон" в Северной Осетии зимой 2024/25 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Туристы смогут воспользоваться возможностями нового всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии уже зимой 2024-2025 года, сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава республики Сергей Меняйло.
"Планируем завершить первый этап зимой 2024-2025 года", — сказал он, отметив, что уже идет активная стадия строительства.
Предстоит возведение двух канатных дорог протяженностью 5,1 километра, 20 километров, трасс всех уровней сложности, многофункционального центра площадью более шесть тысяч квадратных метров, открытой парковки на 460 машино-мест и гаража ратраков на три снегоуплотнительных машины.
На территории появятся гостиницы, рестораны, сноу-парк. Номерной фонд для гостей и туристов рассчитан на более 1,1 тысячи мест размещения.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Пироги и горы: рецепт идеального отдыха в Северной Осетии