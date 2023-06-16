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В Северной Осетии через полтора года откроется новый курорт - РИА Новости, 16.06.2023
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Туризм
 
16:45 16.06.2023 (обновлено: 18:05 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/kurort-1878694489.html
В Северной Осетии через полтора года откроется новый курорт
В Северной Осетии через полтора года откроется новый курорт - РИА Новости, 16.06.2023
В Северной Осетии через полтора года откроется новый курорт
Туристы смогут воспользоваться возможностями нового всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии уже зимой 2024-2025 года,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:45
2023-06-16T18:05
туризм
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туризм
туристы
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Туристы смогут воспользоваться возможностями нового всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии уже зимой 2024-2025 года, сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава республики Сергей Меняйло. "Планируем завершить первый этап зимой 2024-2025 года", — сказал он, отметив, что уже идет активная стадия строительства. Предстоит возведение двух канатных дорог протяженностью 5,1 километра, 20 километров, трасс всех уровней сложности, многофункционального центра площадью более шесть тысяч квадратных метров, открытой парковки на 460 машино-мест и гаража ратраков на три снегоуплотнительных машины. На территории появятся гостиницы, рестораны, сноу-парк. Номерной фонд для гостей и туристов рассчитан на более 1,1 тысячи мест размещения. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html
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новости - туризм, туризм, туристы, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, пмэф 2023
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания, ПМЭФ 2023
В Северной Осетии через полтора года откроется новый курорт

Туристы смогут воспользоваться курортом "Мамисон" в Северной Осетии зимой 2024/25 года

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкДолина реки Джимара в Республике Северная Осетия
Долина реки Джимара в Республике Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Туристы смогут воспользоваться возможностями нового всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии уже зимой 2024-2025 года, сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава республики Сергей Меняйло.
"Планируем завершить первый этап зимой 2024-2025 года", — сказал он, отметив, что уже идет активная стадия строительства.
Предстоит возведение двух канатных дорог протяженностью 5,1 километра, 20 километров, трасс всех уровней сложности, многофункционального центра площадью более шесть тысяч квадратных метров, открытой парковки на 460 машино-мест и гаража ратраков на три снегоуплотнительных машины.
На территории появятся гостиницы, рестораны, сноу-парк. Номерной фонд для гостей и туристов рассчитан на более 1,1 тысячи мест размещения.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - АланияПМЭФ 2023
 
 
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