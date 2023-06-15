https://ria.ru/20230615/tailand-1878475100.html
В Таиланде утонул россиянин
В Таиланде утонул россиянин - РИА Новости, 15.06.2023
В Таиланде утонул россиянин
Россиянин утонул в бассейне на таиландском острове Пхукет, сообщает портал Phuket News. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:01
2023-06-15T21:01
2023-06-15T21:01
туризм
пхукет (остров)
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99746/02/997460239_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_efb421565c81673a11f7f0c3c7360a17.jpg
БАНГКОК, 15 июн - РИА Новости. Россиянин утонул в бассейне на таиландском острове Пхукет, сообщает портал Phuket News. "Сотрудники полиции и медики направились на место, где они обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России, родившийся в городе Чита", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, тело было доставлено в морг для дальнейшего осмотра. Издание пишет, что, согласно первоначальным выводам полиции и спасателей, предполагается, что мужчина утонул по меньшей мере за 12 часов до того, как тело обнаружил технический работник. Портал добавляет, что, по словам технического работника, россиянин любил проводить время в бассейне, занимаясь йогой и фридайвингом.
https://ria.ru/20230613/tailand-1877788070.html
пхукет (остров)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99746/02/997460239_112:0:1023:683_1920x0_80_0_0_a8fe6fb1f9f6e2991849fe28b876c085.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхукет (остров), россия, новости - туризм
Туризм, Пхукет (остров), Россия, Новости - Туризм
В Таиланде утонул россиянин
На острове Пхукет 22-летний россиянин утонул в бассейне
БАНГКОК, 15 июн - РИА Новости.
Россиянин утонул в бассейне на таиландском острове Пхукет, сообщает портал Phuket News.
"Сотрудники полиции и медики направились на место, где они обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России, родившийся в городе Чита", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, тело было доставлено в морг для дальнейшего осмотра. Издание пишет, что, согласно первоначальным выводам полиции и спасателей, предполагается, что мужчина утонул по меньшей мере за 12 часов до того, как тело обнаружил технический работник.
Портал добавляет, что, по словам технического работника, россиянин любил проводить время в бассейне, занимаясь йогой и фридайвингом.
В Таиланде таксист украл у туриста часы за 35 тысяч долларов