https://ria.ru/20230615/tailand-1878475100.html

В Таиланде утонул россиянин

В Таиланде утонул россиянин - РИА Новости, 15.06.2023

В Таиланде утонул россиянин

Россиянин утонул в бассейне на таиландском острове Пхукет, сообщает портал Phuket News. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:01

2023-06-15T21:01

2023-06-15T21:01

туризм

пхукет (остров)

россия

новости - туризм

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БАНГКОК, 15 июн - РИА Новости. Россиянин утонул в бассейне на таиландском острове Пхукет, сообщает портал Phuket News. "Сотрудники полиции и медики направились на место, где они обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России, родившийся в городе Чита", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, тело было доставлено в морг для дальнейшего осмотра. Издание пишет, что, согласно первоначальным выводам полиции и спасателей, предполагается, что мужчина утонул по меньшей мере за 12 часов до того, как тело обнаружил технический работник. Портал добавляет, что, по словам технического работника, россиянин любил проводить время в бассейне, занимаясь йогой и фридайвингом.

https://ria.ru/20230613/tailand-1877788070.html

пхукет (остров)

россия

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пхукет (остров), россия, новости - туризм