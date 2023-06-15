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В Таиланде утонул россиянин - РИА Новости, 15.06.2023
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Туризм
 
21:01 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/tailand-1878475100.html
В Таиланде утонул россиянин
В Таиланде утонул россиянин - РИА Новости, 15.06.2023
В Таиланде утонул россиянин
Россиянин утонул в бассейне на таиландском острове Пхукет, сообщает портал Phuket News. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:01
2023-06-15T21:01
туризм
пхукет (остров)
россия
новости - туризм
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БАНГКОК, 15 июн - РИА Новости. Россиянин утонул в бассейне на таиландском острове Пхукет, сообщает портал Phuket News. "Сотрудники полиции и медики направились на место, где они обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России, родившийся в городе Чита", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, тело было доставлено в морг для дальнейшего осмотра. Издание пишет, что, согласно первоначальным выводам полиции и спасателей, предполагается, что мужчина утонул по меньшей мере за 12 часов до того, как тело обнаружил технический работник. Портал добавляет, что, по словам технического работника, россиянин любил проводить время в бассейне, занимаясь йогой и фридайвингом.
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пхукет (остров)
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пхукет (остров), россия, новости - туризм
Туризм, Пхукет (остров), Россия, Новости - Туризм
В Таиланде утонул россиянин

На острове Пхукет 22-летний россиянин утонул в бассейне

© Flickr / Jim FruchtermanСкорая помощь Таиланда. Архивное фото
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Flickr / Jim Fruchterman
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 15 июн - РИА Новости. Россиянин утонул в бассейне на таиландском острове Пхукет, сообщает портал Phuket News.
"Сотрудники полиции и медики направились на место, где они обнаружили тело мужчины на дне плавательного бассейна глубиной в 1,8 метра на частной вилле. Погибший был опознан по паспорту как 22-летний гражданин России, родившийся в городе Чита", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, тело было доставлено в морг для дальнейшего осмотра. Издание пишет, что, согласно первоначальным выводам полиции и спасателей, предполагается, что мужчина утонул по меньшей мере за 12 часов до того, как тело обнаружил технический работник.
Портал добавляет, что, по словам технического работника, россиянин любил проводить время в бассейне, занимаясь йогой и фридайвингом.
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