https://ria.ru/20230615/sakhalin-1878436162.html

Горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году

Горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году - РИА Новости, 15.06.2023

Горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году

Курорт "Горный воздух" получит новую горнолыжную инфраструктуру: две подвесные канатные дороги на горах Красная и Острая, систему искусственного оснежения и... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:43

2023-06-15T18:43

2023-06-15T18:43

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Курорт "Горный воздух" получит новую горнолыжную инфраструктуру: две подвесные канатные дороги на горах Красная и Острая, систему искусственного оснежения и трассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Мантера", бенефициаром которой выступает экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Соглашение об этом было подписано на полях ПМЭФ между правительством Сахалинской области и ГК "Мантера". "Старт строительства запланирован на 2025 год и пройдет в два этапа", - сообщили в компании. Там уточнили, что в настоящее время ведется подготовка проектной документации и технологических решений, начаты изыскательские работы на местности, проведена аэрофотосъемка территории на площади 1,7 тысячи гектаров. "Ожидаем, что новая инфраструктура появится в 2027 году и будет способствовать значительному увеличению туристического потока. По нашим прогнозам, к 2030 году он достигнет 600 тысяч человек", - рассказали в "Мантере". Горнолыжный курорт "Горный воздух" расположен в непосредственной близости от Южно-Сахалинска. Сегодня общая протяженность трасс составляет 35 километров. В настоящее время здесь реализуется ряд инвестиционных проектов, в результате которых курорт станет всесезонным и перейдет на интегрированную модель управления. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Лана Баева

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