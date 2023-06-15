https://ria.ru/20230615/sakhalin-1878436162.html
Горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году
Горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году - РИА Новости, 15.06.2023
Горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году
Курорт "Горный воздух" получит новую горнолыжную инфраструктуру: две подвесные канатные дороги на горах Красная и Острая, систему искусственного оснежения и... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:43
2023-06-15T18:43
2023-06-15T18:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Курорт "Горный воздух" получит новую горнолыжную инфраструктуру: две подвесные канатные дороги на горах Красная и Острая, систему искусственного оснежения и трассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Мантера", бенефициаром которой выступает экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Соглашение об этом было подписано на полях ПМЭФ между правительством Сахалинской области и ГК "Мантера". "Старт строительства запланирован на 2025 год и пройдет в два этапа", - сообщили в компании. Там уточнили, что в настоящее время ведется подготовка проектной документации и технологических решений, начаты изыскательские работы на местности, проведена аэрофотосъемка территории на площади 1,7 тысячи гектаров. "Ожидаем, что новая инфраструктура появится в 2027 году и будет способствовать значительному увеличению туристического потока. По нашим прогнозам, к 2030 году он достигнет 600 тысяч человек", - рассказали в "Мантере". Горнолыжный курорт "Горный воздух" расположен в непосредственной близости от Южно-Сахалинска. Сегодня общая протяженность трасс составляет 35 километров. В настоящее время здесь реализуется ряд инвестиционных проектов, в результате которых курорт станет всесезонным и перейдет на интегрированную модель управления. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230130/sakhalin-1848293270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сахалин, сахалинская область, курорт, южно-сахалинск
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сахалин, Сахалинская область, Курорт, Южно-Сахалинск
Горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году
Курорт "Горный воздух" на Сахалине получит новую горнолыжную инфраструктуру
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Курорт "Горный воздух" получит новую горнолыжную инфраструктуру: две подвесные канатные дороги на горах Красная и Острая, систему искусственного оснежения и трассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Мантера", бенефициаром которой выступает экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
Соглашение об этом было подписано на полях ПМЭФ между правительством Сахалинской области и ГК "Мантера". "Старт строительства запланирован на 2025 год и пройдет в два этапа", - сообщили в компании.
Там уточнили, что в настоящее время ведется подготовка проектной документации и технологических решений, начаты изыскательские работы на местности, проведена аэрофотосъемка территории на площади 1,7 тысячи гектаров.
"Ожидаем, что новая инфраструктура появится в 2027 году и будет способствовать значительному увеличению туристического потока. По нашим прогнозам, к 2030 году он достигнет 600 тысяч человек", - рассказали в "Мантере".
Горнолыжный курорт "Горный воздух" расположен в непосредственной близости от Южно-Сахалинска. Сегодня общая протяженность трасс составляет 35 километров. В настоящее время здесь реализуется ряд инвестиционных проектов, в результате которых курорт станет всесезонным и перейдет на интегрированную модель управления.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Компания экс-главы Минсельхоза России будет строить отель на Сахалине