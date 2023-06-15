Рейтинг@Mail.ru
Горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:43 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/sakhalin-1878436162.html
Горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году
Горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году - РИА Новости, 15.06.2023
Горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году
Курорт "Горный воздух" получит новую горнолыжную инфраструктуру: две подвесные канатные дороги на горах Красная и Острая, систему искусственного оснежения и... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:43
2023-06-15T18:43
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сахалин
сахалинская область
курорт
южно-сахалинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816451802_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_9590924fe2496293b4d30e59022abf86.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Курорт "Горный воздух" получит новую горнолыжную инфраструктуру: две подвесные канатные дороги на горах Красная и Острая, систему искусственного оснежения и трассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Мантера", бенефициаром которой выступает экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Соглашение об этом было подписано на полях ПМЭФ между правительством Сахалинской области и ГК "Мантера". "Старт строительства запланирован на 2025 год и пройдет в два этапа", - сообщили в компании. Там уточнили, что в настоящее время ведется подготовка проектной документации и технологических решений, начаты изыскательские работы на местности, проведена аэрофотосъемка территории на площади 1,7 тысячи гектаров. "Ожидаем, что новая инфраструктура появится в 2027 году и будет способствовать значительному увеличению туристического потока. По нашим прогнозам, к 2030 году он достигнет 600 тысяч человек", - рассказали в "Мантере". Горнолыжный курорт "Горный воздух" расположен в непосредственной близости от Южно-Сахалинска. Сегодня общая протяженность трасс составляет 35 километров. В настоящее время здесь реализуется ряд инвестиционных проектов, в результате которых курорт станет всесезонным и перейдет на интегрированную модель управления. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230130/sakhalin-1848293270.html
сахалин
сахалинская область
южно-сахалинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816451802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_199b6f65ea3de9d247d17ef2d4da63be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, сахалин, сахалинская область, курорт, южно-сахалинск
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сахалин, Сахалинская область, Курорт, Южно-Сахалинск
Горный курорт на Сахалине получит новую инфраструктуру в 2027 году

Курорт "Горный воздух" на Сахалине получит новую горнолыжную инфраструктуру

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСмотровая площадка на горнолыжном курорте "Горный воздух" в Южно-Сахалинске
Смотровая площадка на горнолыжном курорте Горный воздух в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Курорт "Горный воздух" получит новую горнолыжную инфраструктуру: две подвесные канатные дороги на горах Красная и Острая, систему искусственного оснежения и трассы, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Мантера", бенефициаром которой выступает экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
Соглашение об этом было подписано на полях ПМЭФ между правительством Сахалинской области и ГК "Мантера". "Старт строительства запланирован на 2025 год и пройдет в два этапа", - сообщили в компании.
Там уточнили, что в настоящее время ведется подготовка проектной документации и технологических решений, начаты изыскательские работы на местности, проведена аэрофотосъемка территории на площади 1,7 тысячи гектаров.
"Ожидаем, что новая инфраструктура появится в 2027 году и будет способствовать значительному увеличению туристического потока. По нашим прогнозам, к 2030 году он достигнет 600 тысяч человек", - рассказали в "Мантере".
Горнолыжный курорт "Горный воздух" расположен в непосредственной близости от Южно-Сахалинска. Сегодня общая протяженность трасс составляет 35 километров. В настоящее время здесь реализуется ряд инвестиционных проектов, в результате которых курорт станет всесезонным и перейдет на интегрированную модель управления.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Горнолыжный комплекс Горный воздух в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Компания экс-главы Минсельхоза России будет строить отель на Сахалине
30 января, 04:03
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСахалинСахалинская областьКурортЮжно-Сахалинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала