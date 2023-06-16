https://ria.ru/20230616/peterburg-1878540391.html

Греф: билет на поезд в Петербург в дни ПМЭФ достать было невозможно

Греф: билет на поезд в Петербург в дни ПМЭФ достать было невозможно - РИА Новости, 16.06.2023

Греф: билет на поезд в Петербург в дни ПМЭФ достать было невозможно

Билет на самолет в Петербург в дни экономического форума еще можно было купить, а вот на поезд — "достать невозможно было ни через какой блат", заявил глава... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:12

2023-06-16T11:12

2023-06-16T11:19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Билет на самолет в Петербург в дни экономического форума еще можно было купить, а вот на поезд — "достать невозможно было ни через какой блат", заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на деловом завтраке банка в рамках ПМЭФ. "Сегодня железная дорога стала, наверное, самым пользующимся спросом продуктом не только среди бизнеса, но и среди граждан. В частности, билет на самолет в Петербург на форум купить можно было, вот билет на поезд достать невозможно было ни через какой блат, — обратился Греф к гендиректору РЖД Олегу Белозерову. — Вы видите альтернативу развития железнодорожного сообщения в стране, радикально не увеличивая инвестиции со стороны бюджета?"Также глава Сбербанка в ходе своего утреннего пятничного выступления на ПМЭФ несколько раз обратил внимание на важность развития инфраструктуры, в том числе, в контексте развития туризма. "Сегодня для туризма зачастую инфраструктура является запретительным фактором. Это касается и Черноморского побережья, к сожалению, если мы говорим о железных дорогах, потому что воздушного сообщения нет, и потрясающих регионов нашей страны, которые закрыты для массового туризма из-за неразвитости инфраструктуры", —заключил Греф. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, санкт-петербург, герман греф, ржд