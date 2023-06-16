https://ria.ru/20230616/peterburg-1878540391.html
Греф: билет на поезд в Петербург в дни ПМЭФ достать было невозможно
Греф: билет на поезд в Петербург в дни ПМЭФ достать было невозможно - РИА Новости, 16.06.2023
Греф: билет на поезд в Петербург в дни ПМЭФ достать было невозможно
Билет на самолет в Петербург в дни экономического форума еще можно было купить, а вот на поезд — "достать невозможно было ни через какой блат", заявил глава... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:12
2023-06-16T11:12
2023-06-16T11:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Билет на самолет в Петербург в дни экономического форума еще можно было купить, а вот на поезд — "достать невозможно было ни через какой блат", заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на деловом завтраке банка в рамках ПМЭФ. "Сегодня железная дорога стала, наверное, самым пользующимся спросом продуктом не только среди бизнеса, но и среди граждан. В частности, билет на самолет в Петербург на форум купить можно было, вот билет на поезд достать невозможно было ни через какой блат, — обратился Греф к гендиректору РЖД Олегу Белозерову. — Вы видите альтернативу развития железнодорожного сообщения в стране, радикально не увеличивая инвестиции со стороны бюджета?"Также глава Сбербанка в ходе своего утреннего пятничного выступления на ПМЭФ несколько раз обратил внимание на важность развития инфраструктуры, в том числе, в контексте развития туризма. "Сегодня для туризма зачастую инфраструктура является запретительным фактором. Это касается и Черноморского побережья, к сожалению, если мы говорим о железных дорогах, потому что воздушного сообщения нет, и потрясающих регионов нашей страны, которые закрыты для массового туризма из-за неразвитости инфраструктуры", —заключил Греф. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, санкт-петербург, герман греф, ржд
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Санкт-Петербург, Герман Греф, РЖД
Греф: билет на поезд в Петербург в дни ПМЭФ достать было невозможно
Греф пожаловался на трудности при покупке железнодорожных билетов в Петербург в дни ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Билет на самолет в Петербург в дни экономического форума еще можно было купить, а вот на поезд — "достать невозможно было ни через какой блат", заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на деловом завтраке банка в рамках ПМЭФ.
"Сегодня железная дорога стала, наверное, самым пользующимся спросом продуктом не только среди бизнеса, но и среди граждан. В частности, билет на самолет в Петербург на форум купить можно было, вот билет на поезд достать невозможно было ни через какой блат, — обратился Греф к гендиректору РЖД Олегу Белозерову. — Вы видите альтернативу развития железнодорожного сообщения в стране, радикально не увеличивая инвестиции со стороны бюджета?"
Также глава Сбербанка в ходе своего утреннего пятничного выступления на ПМЭФ несколько раз обратил внимание на важность развития инфраструктуры, в том числе, в контексте развития туризма.
"Сегодня для туризма зачастую инфраструктура является запретительным фактором. Это касается и Черноморского побережья, к сожалению, если мы говорим о железных дорогах, потому что воздушного сообщения нет, и потрясающих регионов нашей страны, которые закрыты для массового туризма из-за неразвитости инфраструктуры", —заключил Греф.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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