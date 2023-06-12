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В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста - РИА Новости, 12.06.2023
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16:38 12.06.2023 (обновлено: 16:59 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/napadenie-1877663352.html
В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста
В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста - РИА Новости, 12.06.2023
В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста
Двое из напавших на российского туриста в Стамбуле задержаны в короткие сроки, их дела переданы в судебные органы, ведутся поиски остальных, сообщил телеканал... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:38
2023-06-12T16:59
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АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Двое из напавших на российского туриста в Стамбуле задержаны в короткие сроки, их дела переданы в судебные органы, ведутся поиски остальных, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на департамент полиции Стамбула.Российский турист погиб в центре Стамбула после драки с вымогателями, полиция начала расследование, передавал ранее телеканал."В результате расследования инцидента стало понятно, что между подозреваемыми и российским туристом произошла ссора, переросшая в драку, и подозреваемые, осуществившие нападение, были пойманы и задержаны в короткие сроки", - передал телеканал.Агентство DHA уточняет, что дела задержанных переданы в судебные органы по статье "умышленное убийство"."Стало известно, что в настоящее время продолжаются усилия по задержанию других подозреваемых", - уточнило издание.
https://ria.ru/20230604/turist-1876106673.html
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стамбул, в мире
Стамбул, В мире
В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста

В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста, идут поиски остальных

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники полиции Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Двое из напавших на российского туриста в Стамбуле задержаны в короткие сроки, их дела переданы в судебные органы, ведутся поиски остальных, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на департамент полиции Стамбула.
Российский турист погиб в центре Стамбула после драки с вымогателями, полиция начала расследование, передавал ранее телеканал.
"В результате расследования инцидента стало понятно, что между подозреваемыми и российским туристом произошла ссора, переросшая в драку, и подозреваемые, осуществившие нападение, были пойманы и задержаны в короткие сроки", - передал телеканал.
Агентство DHA уточняет, что дела задержанных переданы в судебные органы по статье "умышленное убийство".
"Стало известно, что в настоящее время продолжаются усилия по задержанию других подозреваемых", - уточнило издание.
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