https://ria.ru/20230612/napadenie-1877663352.html
В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста
В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста - РИА Новости, 12.06.2023
В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста
Двое из напавших на российского туриста в Стамбуле задержаны в короткие сроки, их дела переданы в судебные органы, ведутся поиски остальных, сообщил телеканал... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:38
2023-06-12T16:38
2023-06-12T16:59
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_198:0:2915:1529_1920x0_80_0_0_e58ea254467193f6ac9c61163ff1dd4b.jpg
АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Двое из напавших на российского туриста в Стамбуле задержаны в короткие сроки, их дела переданы в судебные органы, ведутся поиски остальных, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на департамент полиции Стамбула.Российский турист погиб в центре Стамбула после драки с вымогателями, полиция начала расследование, передавал ранее телеканал."В результате расследования инцидента стало понятно, что между подозреваемыми и российским туристом произошла ссора, переросшая в драку, и подозреваемые, осуществившие нападение, были пойманы и задержаны в короткие сроки", - передал телеканал.Агентство DHA уточняет, что дела задержанных переданы в судебные органы по статье "умышленное убийство"."Стало известно, что в настоящее время продолжаются усилия по задержанию других подозреваемых", - уточнило издание.
https://ria.ru/20230604/turist-1876106673.html
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_132:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_b73da13e265cc7e0f701120e5a555aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, в мире
В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста
В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста, идут поиски остальных
АНКАРА, 12 июн – РИА Новости.
Двое из напавших на российского туриста в Стамбуле задержаны в короткие сроки, их дела переданы в судебные органы, ведутся поиски остальных, сообщил телеканал Habertürk
со ссылкой на департамент полиции Стамбула.
Российский турист погиб в центре Стамбула
после драки с вымогателями, полиция начала расследование, передавал ранее телеканал.
"В результате расследования инцидента стало понятно, что между подозреваемыми и российским туристом произошла ссора, переросшая в драку, и подозреваемые, осуществившие нападение, были пойманы и задержаны в короткие сроки", - передал телеканал.
Агентство DHA уточняет, что дела задержанных переданы в судебные органы по статье "умышленное убийство".
"Стало известно, что в настоящее время продолжаются усилия по задержанию других подозреваемых", - уточнило издание.
В Абхазии во время камнепада погиб российский турист