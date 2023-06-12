https://ria.ru/20230612/napadenie-1877663352.html

В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста

В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста - РИА Новости, 12.06.2023

В Стамбуле задержали двух человек, напавших на российского туриста

Двое из напавших на российского туриста в Стамбуле задержаны в короткие сроки, их дела переданы в судебные органы, ведутся поиски остальных, сообщил телеканал... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T16:38

2023-06-12T16:38

2023-06-12T16:59

стамбул

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_198:0:2915:1529_1920x0_80_0_0_e58ea254467193f6ac9c61163ff1dd4b.jpg

АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Двое из напавших на российского туриста в Стамбуле задержаны в короткие сроки, их дела переданы в судебные органы, ведутся поиски остальных, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на департамент полиции Стамбула.Российский турист погиб в центре Стамбула после драки с вымогателями, полиция начала расследование, передавал ранее телеканал."В результате расследования инцидента стало понятно, что между подозреваемыми и российским туристом произошла ссора, переросшая в драку, и подозреваемые, осуществившие нападение, были пойманы и задержаны в короткие сроки", - передал телеканал.Агентство DHA уточняет, что дела задержанных переданы в судебные органы по статье "умышленное убийство"."Стало известно, что в настоящее время продолжаются усилия по задержанию других подозреваемых", - уточнило издание.

https://ria.ru/20230604/turist-1876106673.html

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

стамбул, в мире