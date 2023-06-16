Рейтинг@Mail.ru
Еще четыре региона России подписали соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:36 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/turizm-1878590332.html
Еще четыре региона России подписали соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"
Еще четыре региона России подписали соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" - РИА Новости, 16.06.2023
Еще четыре региона России подписали соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"
Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:36
2023-06-16T12:36
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ленинградская область
красноярский край
республика карелия
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833337699_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4d8b05a4d47cc31bc65e93b4cb5dd18f.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и губернатор Калужской области Владислав Шапша подписали соглашения о развитии инфраструктуры, сообщает пресс-служба корпорации."Совокупная задача, поставленная перед корпорацией "Туризм.РФ" и регионами, – создание совместно с инвесторами комплексных круглогодичных курортов мирового уровня, доступных и комфортных средств размещения для наших соотечественников и гостей России, — сказал Дмитрий Чернышенко. — Уже 61 регион заключил соглашения на развитие туристических территорий. Сегодня еще четыре региона, каждый со своим уникальным природным, культурным и историческим наследием, начинают совместную с корпорацией работу по созданию современных мест размещения и точек притяжения туристов".​ По его словам, по итогам этого сотрудничества еще большее число путешественников смогут провести свой отпуск на озерах Карелии, посетить Валаам и Кижи, исследовать сибирскую тундру и горы Красноярского края, побывать на родине маршала победы Георгия Жукова, стать ближе к истории нашей великой страны, побывав в крепостях Выборга и Гатчины.Генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов подчеркнул, что в рамках новых соглашений планируется реализация нескольких комплексных туристических проектов. Так, в Карелии неизменным приоритетом будет активный и экотуризм, в Красноярске – познавательный туризм и активный отдых в природных парках, новые возможности для путешествий на Северный полюс. В Ленинградской области для туристов открываются возможности для ​ интересного и насыщенного отдыха. Новое направление для семейного туризма планируется реализовать в Калужской области.​"Наша общая задача —​ сделать отдых в​ России удобным, комфортным и доступным для наших соотечественников и зарубежных гостей", – рассказал Сергей Суханов.
https://ria.ru/20230615/safari-park-1878431287.html
ленинградская область
красноярский край
республика карелия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833337699_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_851b2e47c85866c6f0521f13e8f06beb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, ленинградская область, красноярский край, республика карелия, калужская область
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ленинградская область, Красноярский край, Республика Карелия, Калужская область
Еще четыре региона России подписали соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"

Четыре региона подписали соглашения с корпорацией "Туризм.РФ" о развитии инфраструктуры

© Фото : предоставлено музеем-заповедником "Кижи"Музей-заповедник "Кижи"
Музей-заповедник Кижи - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : предоставлено музеем-заповедником "Кижи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и губернатор Калужской области Владислав Шапша подписали соглашения о развитии инфраструктуры, сообщает пресс-служба корпорации.
"Совокупная задача, поставленная перед корпорацией "Туризм.РФ" и регионами, – создание совместно с инвесторами комплексных круглогодичных курортов мирового уровня, доступных и комфортных средств размещения для наших соотечественников и гостей России, — сказал Дмитрий Чернышенко. — Уже 61 регион заключил соглашения на развитие туристических территорий. Сегодня еще четыре региона, каждый со своим уникальным природным, культурным и историческим наследием, начинают совместную с корпорацией работу по созданию современных мест размещения и точек притяжения туристов".​
По его словам, по итогам этого сотрудничества еще большее число путешественников смогут провести свой отпуск на озерах Карелии, посетить Валаам и Кижи, исследовать сибирскую тундру и горы Красноярского края, побывать на родине маршала победы Георгия Жукова, стать ближе к истории нашей великой страны, побывав в крепостях Выборга и Гатчины.
Генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов подчеркнул, что в рамках новых соглашений планируется реализация нескольких комплексных туристических проектов. Так, в Карелии неизменным приоритетом будет активный и экотуризм, в Красноярске – познавательный туризм и активный отдых в природных парках, новые возможности для путешествий на Северный полюс. В Ленинградской области для туристов открываются возможности для ​ интересного и насыщенного отдыха. Новое направление для семейного туризма планируется реализовать в Калужской области.​
"Наша общая задача —​ сделать отдых в​ России удобным, комфортным и доступным для наших соотечественников и зарубежных гостей", – рассказал Сергей Суханов.
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
В Калужской области создадут Сафари-парк братьев Запашных
15 июня, 18:26
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЛенинградская областьКрасноярский крайРеспублика КарелияКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала