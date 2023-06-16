https://ria.ru/20230616/turizm-1878590332.html
Еще четыре региона России подписали соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"
Еще четыре региона России подписали соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" - РИА Новости, 16.06.2023
Еще четыре региона России подписали соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"
Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:36
2023-06-16T12:36
2023-06-16T12:36
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и губернатор Калужской области Владислав Шапша подписали соглашения о развитии инфраструктуры, сообщает пресс-служба корпорации."Совокупная задача, поставленная перед корпорацией "Туризм.РФ" и регионами, – создание совместно с инвесторами комплексных круглогодичных курортов мирового уровня, доступных и комфортных средств размещения для наших соотечественников и гостей России, — сказал Дмитрий Чернышенко. — Уже 61 регион заключил соглашения на развитие туристических территорий. Сегодня еще четыре региона, каждый со своим уникальным природным, культурным и историческим наследием, начинают совместную с корпорацией работу по созданию современных мест размещения и точек притяжения туристов". По его словам, по итогам этого сотрудничества еще большее число путешественников смогут провести свой отпуск на озерах Карелии, посетить Валаам и Кижи, исследовать сибирскую тундру и горы Красноярского края, побывать на родине маршала победы Георгия Жукова, стать ближе к истории нашей великой страны, побывав в крепостях Выборга и Гатчины.Генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов подчеркнул, что в рамках новых соглашений планируется реализация нескольких комплексных туристических проектов. Так, в Карелии неизменным приоритетом будет активный и экотуризм, в Красноярске – познавательный туризм и активный отдых в природных парках, новые возможности для путешествий на Северный полюс. В Ленинградской области для туристов открываются возможности для интересного и насыщенного отдыха. Новое направление для семейного туризма планируется реализовать в Калужской области."Наша общая задача — сделать отдых в России удобным, комфортным и доступным для наших соотечественников и зарубежных гостей", – рассказал Сергей Суханов.
https://ria.ru/20230615/safari-park-1878431287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, ленинградская область, красноярский край, республика карелия, калужская область
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ленинградская область, Красноярский край, Республика Карелия, Калужская область
Еще четыре региона России подписали соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"
Четыре региона подписали соглашения с корпорацией "Туризм.РФ" о развитии инфраструктуры
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и губернатор Калужской области Владислав Шапша подписали соглашения о развитии инфраструктуры, сообщает пресс-служба корпорации.
"Совокупная задача, поставленная перед корпорацией "Туризм.РФ" и регионами, – создание совместно с инвесторами комплексных круглогодичных курортов мирового уровня, доступных и комфортных средств размещения для наших соотечественников и гостей России, — сказал Дмитрий Чернышенко. — Уже 61 регион заключил соглашения на развитие туристических территорий. Сегодня еще четыре региона, каждый со своим уникальным природным, культурным и историческим наследием, начинают совместную с корпорацией работу по созданию современных мест размещения и точек притяжения туристов".
По его словам, по итогам этого сотрудничества еще большее число путешественников смогут провести свой отпуск на озерах Карелии, посетить Валаам и Кижи, исследовать сибирскую тундру и горы Красноярского края, побывать на родине маршала победы Георгия Жукова, стать ближе к истории нашей великой страны, побывав в крепостях Выборга и Гатчины.
Генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов подчеркнул, что в рамках новых соглашений планируется реализация нескольких комплексных туристических проектов. Так, в Карелии неизменным приоритетом будет активный и экотуризм, в Красноярске – познавательный туризм и активный отдых в природных парках, новые возможности для путешествий на Северный полюс. В Ленинградской области для туристов открываются возможности для интересного и насыщенного отдыха. Новое направление для семейного туризма планируется реализовать в Калужской области.
"Наша общая задача — сделать отдых в России удобным, комфортным и доступным для наших соотечественников и зарубежных гостей", – рассказал Сергей Суханов.
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