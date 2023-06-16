https://ria.ru/20230616/turizm-1878590332.html

Еще четыре региона России подписали соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"

Еще четыре региона России подписали соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" - РИА Новости, 16.06.2023

Еще четыре региона России подписали соглашение с корпорацией "Туризм.РФ"

Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:36

2023-06-16T12:36

2023-06-16T12:36

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков и губернатор Калужской области Владислав Шапша подписали соглашения о развитии инфраструктуры, сообщает пресс-служба корпорации."Совокупная задача, поставленная перед корпорацией "Туризм.РФ" и регионами, – создание совместно с инвесторами комплексных круглогодичных курортов мирового уровня, доступных и комфортных средств размещения для наших соотечественников и гостей России, — сказал Дмитрий Чернышенко. — Уже 61 регион заключил соглашения на развитие туристических территорий. Сегодня еще четыре региона, каждый со своим уникальным природным, культурным и историческим наследием, начинают совместную с корпорацией работу по созданию современных мест размещения и точек притяжения туристов".​ По его словам, по итогам этого сотрудничества еще большее число путешественников смогут провести свой отпуск на озерах Карелии, посетить Валаам и Кижи, исследовать сибирскую тундру и горы Красноярского края, побывать на родине маршала победы Георгия Жукова, стать ближе к истории нашей великой страны, побывав в крепостях Выборга и Гатчины.Генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов подчеркнул, что в рамках новых соглашений планируется реализация нескольких комплексных туристических проектов. Так, в Карелии неизменным приоритетом будет активный и экотуризм, в Красноярске – познавательный туризм и активный отдых в природных парках, новые возможности для путешествий на Северный полюс. В Ленинградской области для туристов открываются возможности для ​ интересного и насыщенного отдыха. Новое направление для семейного туризма планируется реализовать в Калужской области.​"Наша общая задача —​ сделать отдых в​ России удобным, комфортным и доступным для наших соотечественников и зарубежных гостей", – рассказал Сергей Суханов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, ленинградская область, красноярский край, республика карелия, калужская область