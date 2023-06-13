https://ria.ru/20230613/khurgada-1877769973.html
Власти Хургады вновь открыли пляжи для купания туристов
Власти Хургады вновь открыли пляжи для купания туристов - РИА Новости, 13.06.2023
Власти Хургады вновь открыли пляжи для купания туристов
В Египте власти разрешили купаться на пляжах Хургады и Эль-Гуны, закрытых после нападения акулы на российского туриста, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:28
2023-06-13T11:28
2023-06-13T12:29
туризм
новости - туризм
хургада
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красное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Египте власти разрешили купаться на пляжах Хургады и Эль-Гуны, закрытых после нападения акулы на российского туриста, сообщает АТОР. По заявлению чиновников, в результате наблюдений за ситуацией на море "никаких аномальных явлений не зарегистрировано". В этой связи рекомендовано возобновить купание и занятие водными видами спорта на пляжах Эль-Гуны и Хургады, за исключением зоны, где была зафиксирована атака. Этот район остается закрытым для "пересмотра системы обеспечения и соблюдения стандартов безопасности".В частности, в ближайшие дни власти объявят тендер на закупку и установку защитных сеток и отпугивающих устройств против акул на этом участке побережья. Кроме того, специальная служба продолжит мониторинг передвижения хищников в Красном море, а отели должны будут проверить систему безопасности пляжей – наличие защитных сеток.Еще все гостиницы на побережье обязаны организовать дежурство спасателей, которые будут отслеживать пребывание туристов только в зонах, разрешенных для купания. Это же касается протоколов по дайвингу, снорклингу, рыбалке и других активностей.Власти обещают гостиничному сектору и дайвинг-центрам внезапные проверки и штрафы за неисполнение предписаний.Запрет на вход в море, занятия дайвингом и водными видами спорта действовал до 12 июня. Он был введен после 9 июня из-за смертельного нападения акулы на отдыхающего на муниципальном пляже Dream Beach. По утверждению местных властей, самку тигровой акулы, растерзавшей туриста, поймали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, хургада, египет, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Хургада, Египет, Красное море, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Власти Хургады вновь открыли пляжи для купания туристов
АТОР: в Хургаде открыли пляжи для купания туристов и усиливают меры контроля
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
В Египте власти разрешили купаться на пляжах Хургады и Эль-Гуны, закрытых после нападения акулы на российского туриста, сообщает
АТОР.
По заявлению чиновников, в результате наблюдений за ситуацией на море "никаких аномальных явлений не зарегистрировано". В этой связи рекомендовано возобновить купание и занятие водными видами спорта на пляжах Эль-Гуны и Хургады, за исключением зоны, где была зафиксирована атака. Этот район остается закрытым для "пересмотра системы обеспечения и соблюдения стандартов безопасности".
В частности, в ближайшие дни власти объявят тендер на закупку и установку защитных сеток и отпугивающих устройств против акул на этом участке побережья. Кроме того, специальная служба продолжит мониторинг передвижения хищников в Красном море
, а отели должны будут проверить систему безопасности пляжей – наличие защитных сеток.
Еще все гостиницы на побережье обязаны организовать дежурство спасателей, которые будут отслеживать пребывание туристов только в зонах, разрешенных для купания. Это же касается протоколов по дайвингу, снорклингу, рыбалке и других активностей.
Власти обещают гостиничному сектору и дайвинг-центрам внезапные проверки и штрафы за неисполнение предписаний.
Запрет на вход в море, занятия дайвингом и водными видами спорта действовал до 12 июня. Он был введен после 9 июня из-за смертельного нападения акулы на отдыхающего на муниципальном пляже Dream Beach. По утверждению местных властей, самку тигровой акулы, растерзавшей туриста, поймали.
Минприроды Египта: на россиянина в Хургаде напала тигровая акула