https://ria.ru/20230613/khurgada-1877769973.html

Власти Хургады вновь открыли пляжи для купания туристов

Власти Хургады вновь открыли пляжи для купания туристов - РИА Новости, 13.06.2023

Власти Хургады вновь открыли пляжи для купания туристов

В Египте власти разрешили купаться на пляжах Хургады и Эль-Гуны, закрытых после нападения акулы на российского туриста, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:28

2023-06-13T11:28

2023-06-13T12:29

туризм

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хургада

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туризм

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Египте власти разрешили купаться на пляжах Хургады и Эль-Гуны, закрытых после нападения акулы на российского туриста, сообщает АТОР. По заявлению чиновников, в результате наблюдений за ситуацией на море "никаких аномальных явлений не зарегистрировано". В этой связи рекомендовано возобновить купание и занятие водными видами спорта на пляжах Эль-Гуны и Хургады, за исключением зоны, где была зафиксирована атака. Этот район остается закрытым для "пересмотра системы обеспечения и соблюдения стандартов безопасности".В частности, в ближайшие дни власти объявят тендер на закупку и установку защитных сеток и отпугивающих устройств против акул на этом участке побережья. Кроме того, специальная служба продолжит мониторинг передвижения хищников в Красном море, а отели должны будут проверить систему безопасности пляжей – наличие защитных сеток.Еще все гостиницы на побережье обязаны организовать дежурство спасателей, которые будут отслеживать пребывание туристов только в зонах, разрешенных для купания. Это же касается протоколов по дайвингу, снорклингу, рыбалке и других активностей.Власти обещают гостиничному сектору и дайвинг-центрам внезапные проверки и штрафы за неисполнение предписаний.Запрет на вход в море, занятия дайвингом и водными видами спорта действовал до 12 июня. Он был введен после 9 июня из-за смертельного нападения акулы на отдыхающего на муниципальном пляже Dream Beach. По утверждению местных властей, самку тигровой акулы, растерзавшей туриста, поймали.

https://ria.ru/20230608/akula-1877098823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, хургада, египет, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм