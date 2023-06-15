https://ria.ru/20230615/puteshestviya-1878334684.html
Минэкономразивития оценило необходимость субсидирования чартеров по России
Минэкономразивития оценило необходимость субсидирования чартеров по России - РИА Новости, 15.06.2023
Минэкономразивития оценило необходимость субсидирования чартеров по России
Минэкономразвития не планирует в 2023 году возобновлять программу по субсидированию туристических чартеров по России, сообщил в кулуарах ПМЭФ замминистра... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:17
2023-06-15T14:17
2023-06-15T14:17
туризм
туризм
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Минэкономразвития не планирует в 2023 году возобновлять программу по субсидированию туристических чартеров по России, сообщил в кулуарах ПМЭФ замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.По его словам, программа работала в прошлом году, на нее было потрачено меньше 250 миллионов. Воспользовались ей один или два туроператора. Они же заинтересованы в ее возобновлении.Субсидирование чартеров позволило поддержать спрос в период после пандемии."У нас были последствия ковида, нам нужно было стимулировать открытие новых направлений. Сегодня приоритет в строительстве инфраструктуры, поэтому мы, конечно, обсуждаем эту программу, но пока оснований для запуска субсидирования чартеров нет", — отметил чиновник.Интерес к поездкам по РФ и без этой меры увеличился на 17 процентов за четыре месяца этого года, добавил он.Программа туристических чартеров в регионы России нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" реализовывалась с 2021 года по инициативе правительства РФ. Она предполагала субсидирование из федерального бюджета половины стоимости фрахта самолета, что позволяло туроператорам компенсировать 50 процентов затрат на обслуживание воздушного судна.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, пмэф 2023
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, ПМЭФ 2023
Минэкономразивития оценило необходимость субсидирования чартеров по России
Минэкономразвития не планирует в 2023 году субсидировать туристические чартеры по России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Минэкономразвития не планирует в 2023 году возобновлять программу по субсидированию туристических чартеров по России, сообщил в кулуарах ПМЭФ замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
По его словам, программа работала в прошлом году, на нее было потрачено меньше 250 миллионов. Воспользовались ей один или два туроператора. Они же заинтересованы в ее возобновлении.
Субсидирование чартеров позволило поддержать спрос в период после пандемии.
"У нас были последствия ковида, нам нужно было стимулировать открытие новых направлений. Сегодня приоритет в строительстве инфраструктуры, поэтому мы, конечно, обсуждаем эту программу, но пока оснований для запуска субсидирования чартеров нет", — отметил чиновник.
Интерес к поездкам по РФ и без этой меры увеличился на 17 процентов за четыре месяца этого года, добавил он.
Программа туристических чартеров в регионы России нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" реализовывалась с 2021 года по инициативе правительства РФ. Она предполагала субсидирование из федерального бюджета половины стоимости фрахта самолета, что позволяло туроператорам компенсировать 50 процентов затрат на обслуживание воздушного судна.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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