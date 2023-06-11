https://ria.ru/20230611/turistka-1877539835.html
В горах Адыгеи от удара молнии погибла туристка из Новороссийска
В горах Адыгеи от удара молнии погибла туристка из Новороссийска - РИА Новости, 11.06.2023
В горах Адыгеи от удара молнии погибла туристка из Новороссийска
Девушка погибла от удара молнии во время похода в Адыгее, сообщили в Следственном управлении СК по республике. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T18:03
2023-06-11T18:03
2023-06-11T19:20
туризм
майкопский район
россия
республика адыгея
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 11 июн — РИА Новости. Девушка погибла от удара молнии во время похода в Адыгее, сообщили в Следственном управлении СК по республике. "Следственным отделом по Майкопскому району Следственного управления СК России по Республике Адыгея организована проверка обстоятельств гибели 26-летней туристки из Новороссийска в горном походе", — говорится в заявлении. По предварительным данным, девушка отправилась накануне в однодневный поход по горной местности в группе туристов, состоящей из 38 человек. Позднее начался дождь с грозой, в районе Абадзешского перевала в нее ударила молния и она погибла.
https://ria.ru/20230529/gretsiya-1874867724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкопский район, россия, республика адыгея, следственный комитет россии (ск рф)
Туризм, Майкопский район, Россия, Республика Адыгея, Следственный комитет России (СК РФ)
В горах Адыгеи от удара молнии погибла туристка из Новороссийска
Во время горного похода в Адыгее 26-летнюю туристку из Новороссийска убило ударом молнии