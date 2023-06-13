Рейтинг@Mail.ru
В Турции заработала оплата через СБП и картами российских банков - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:04 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/turtsiya-1877838754.html
В Турции заработала оплата через СБП и картами российских банков
В Турции заработала оплата через СБП и картами российских банков - РИА Новости, 13.06.2023
В Турции заработала оплата через СБП и картами российских банков
В Турции в ряде отелей и торговых точек можно оплатить покупку через Систему быстрых платежей (СБП) и картами любых российских банков, сообщает телеграм-канал... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:04
2023-06-13T17:04
туризм
туризм
новости - туризм
турция
банковские карты
экономика
visa, inc.
mastercard, inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808878_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e1bff9616501eca2e0e65ed548208c9d.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Турции в ряде отелей и торговых точек можно оплатить покупку через Систему быстрых платежей (СБП) и картами любых российских банков, сообщает телеграм-канал Profi.Travel.С помощью сервиса SigmaPay можно заплатить "пластиком" систем Visa, Mastercard, UnionPay, "Мир".Судя по информации с сайта провайдера, со счета покупателя списываются рубли и в течение двух рабочих дней деньги зачисляют их на счет продавцу в турецком банке.Платформа зарабатывает на эквайринговой комиссии два процента от суммы платежа, а также на конвертации валют. По отзывам, товары выходят дороже, чем на ценнике, на 12 процентов.
https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808878_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_8442d63112c9f62c0c03cb0fb40f26de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, турция, банковские карты, экономика, visa, inc., mastercard, inc.
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Банковские карты, Экономика, Visa, Inc., MasterCard, Inc.
В Турции заработала оплата через СБП и картами российских банков

Эксперты сообщили, как в Турции туристы могут платить российскими картами и через СБП

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Турции в ряде отелей и торговых точек можно оплатить покупку через Систему быстрых платежей (СБП) и картами любых российских банков, сообщает телеграм-канал Profi.Travel.
С помощью сервиса SigmaPay можно заплатить "пластиком" систем Visa, Mastercard, UnionPay, "Мир".
Судя по информации с сайта провайдера, со счета покупателя списываются рубли и в течение двух рабочих дней деньги зачисляют их на счет продавцу в турецком банке.
Платформа зарабатывает на эквайринговой комиссии два процента от суммы платежа, а также на конвертации валют. По отзывам, товары выходят дороже, чем на ценнике, на 12 процентов.
Карта Мир банка Тинькофф с изображением картины Демон сидящий Михаила Врубеля - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Плати за границей. Какие страны принимают карты "Мир" и выдают свои
21 марта, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТурцияБанковские картыЭкономикаVisa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала