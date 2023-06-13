https://ria.ru/20230613/turtsiya-1877838754.html

В Турции заработала оплата через СБП и картами российских банков

В Турции заработала оплата через СБП и картами российских банков - РИА Новости, 13.06.2023

В Турции заработала оплата через СБП и картами российских банков

В Турции в ряде отелей и торговых точек можно оплатить покупку через Систему быстрых платежей (СБП) и картами любых российских банков, сообщает телеграм-канал... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:04

2023-06-13T17:04

2023-06-13T17:04

туризм

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Турции в ряде отелей и торговых точек можно оплатить покупку через Систему быстрых платежей (СБП) и картами любых российских банков, сообщает телеграм-канал Profi.Travel.С помощью сервиса SigmaPay можно заплатить "пластиком" систем Visa, Mastercard, UnionPay, "Мир".Судя по информации с сайта провайдера, со счета покупателя списываются рубли и в течение двух рабочих дней деньги зачисляют их на счет продавцу в турецком банке.Платформа зарабатывает на эквайринговой комиссии два процента от суммы платежа, а также на конвертации валют. По отзывам, товары выходят дороже, чем на ценнике, на 12 процентов.

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турция

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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