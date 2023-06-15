https://ria.ru/20230615/venesuela-1878348381.html

В Венесуэле рассказали, сколько терминалов будут принимать карты "Мир"

В Венесуэле рассказали, сколько терминалов будут принимать карты "Мир" - РИА Новости, 15.06.2023

В Венесуэле рассказали, сколько терминалов будут принимать карты "Мир"

Венесуэла стремится к тому, чтобы 30 процентов платежных терминалов в стране могли принимать карты "Мир", заявил РИА Новости президент Центрального банка... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:52

2023-06-15T14:52

2023-06-15T14:52

туризм

туризм

новости - туризм

венесуэла

центральный банк рф (цб рф)

банковские карты

карта "мир"

платежная система "мир"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Венесуэла стремится к тому, чтобы 30 процентов платежных терминалов в стране могли принимать карты "Мир", заявил РИА Новости президент Центрального банка республики Каликсто Хосе Ортега Санчес."Сейчас почти 40 тысяч терминалов обновлены для того, чтобы российские карты "Мир" работали в Венесуэле, в туристических зонах. Цель — чтобы 30 процентов платежных терминалов могли бы принимать "пластик", выпущенный российскими банками", — сказал он в беседе с агентством в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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венесуэла

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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