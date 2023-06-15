https://ria.ru/20230615/venesuela-1878348381.html
В Венесуэле рассказали, сколько терминалов будут принимать карты "Мир"
В Венесуэле рассказали, сколько терминалов будут принимать карты "Мир" - РИА Новости, 15.06.2023
В Венесуэле рассказали, сколько терминалов будут принимать карты "Мир"
Венесуэла стремится к тому, чтобы 30 процентов платежных терминалов в стране могли принимать карты "Мир", заявил РИА Новости президент Центрального банка... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:52
2023-06-15T14:52
2023-06-15T14:52
туризм
туризм
новости - туризм
венесуэла
центральный банк рф (цб рф)
банковские карты
карта "мир"
платежная система "мир"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Венесуэла стремится к тому, чтобы 30 процентов платежных терминалов в стране могли принимать карты "Мир", заявил РИА Новости президент Центрального банка республики Каликсто Хосе Ортега Санчес."Сейчас почти 40 тысяч терминалов обновлены для того, чтобы российские карты "Мир" работали в Венесуэле, в туристических зонах. Цель — чтобы 30 процентов платежных терминалов могли бы принимать "пластик", выпущенный российскими банками", — сказал он в беседе с агентством в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, венесуэла, центральный банк рф (цб рф), банковские карты, карта "мир", платежная система "мир", пмэф 2023
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банковские карты, Карта "Мир", Платежная система "Мир", ПМЭФ 2023
В Венесуэле рассказали, сколько терминалов будут принимать карты "Мир"
Глава ЦБ Венесуэлы хочет, чтобы треть терминалов в стране могли принимать карты "Мир"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Венесуэла стремится к тому, чтобы 30 процентов платежных терминалов в стране могли принимать карты "Мир", заявил РИА Новости президент Центрального банка республики Каликсто Хосе Ортега Санчес.
"Сейчас почти 40 тысяч терминалов обновлены для того, чтобы российские карты "Мир" работали в Венесуэле, в туристических зонах. Цель — чтобы 30 процентов платежных терминалов могли бы принимать "пластик", выпущенный российскими банками", — сказал он в беседе с агентством в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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