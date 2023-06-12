https://ria.ru/20230612/stambul-1877637427.html

В Стамбуле вымогатели зарезали российского туриста, сообщили СМИ

В Стамбуле вымогатели зарезали российского туриста, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.06.2023

В Стамбуле вымогатели зарезали российского туриста, сообщили СМИ

Российский турист погиб в центре Стамбула после драки с вымогателями, сообщил телеканал Habertürk. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:21

2023-06-12T14:21

2023-06-12T21:54

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АНКАРА, 12 июн — РИА Новости. Российский турист погиб в центре Стамбула после драки с вымогателями, сообщил телеканал Habertürk."В районе Таксим, Стамбул, произошел буквально ужас. Российский турист Вячеслав Нечипорчук, подравшийся с четырьмя людьми — по слухам, вымогателями, был зарезан", — передал телеканал.Напавшие ударили ножом в сердце туриста, который оказал сопротивление, когда у него хотели забрать телефон."Россиянин, госпитализированный с ранениями и травмами, погиб", — уточнил телеканал.Полиция начала расследование инцидента.Позднее Habertürk со ссылкой на департамент полиции Стамбула сообщил, что двоих из нападавших задержали в короткие сроки."В результате расследования инцидента стало понятно, что между подозреваемыми и российским туристом произошла ссора, переросшая в драку", — добавил телеканал.Агентство DHA уточнило, что дела задержанных передали в судебные органы по статье "Умышленное убийство". Ведутся поиски остальных злоумышленников.В Генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что дипмиссия находится в контакте с турецкими правоохранительными органами. Информацию об инциденте передали в соответствующий департамент МИД.

https://ria.ru/20210207/tenerife-1596399330.html

https://ria.ru/20230604/turist-1876106673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

стамбул, в мире, россия