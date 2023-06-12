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В Стамбуле вымогатели зарезали российского туриста, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.06.2023
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14:21 12.06.2023 (обновлено: 21:54 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/stambul-1877637427.html
В Стамбуле вымогатели зарезали российского туриста, сообщили СМИ
В Стамбуле вымогатели зарезали российского туриста, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.06.2023
В Стамбуле вымогатели зарезали российского туриста, сообщили СМИ
Российский турист погиб в центре Стамбула после драки с вымогателями, сообщил телеканал Habertürk. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:21
2023-06-12T21:54
стамбул
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АНКАРА, 12 июн — РИА Новости. Российский турист погиб в центре Стамбула после драки с вымогателями, сообщил телеканал Habertürk.&quot;В районе Таксим, Стамбул, произошел буквально ужас. Российский турист Вячеслав Нечипорчук, подравшийся с четырьмя людьми — по слухам, вымогателями, был зарезан&quot;, — передал телеканал.Напавшие ударили ножом в сердце туриста, который оказал сопротивление, когда у него хотели забрать телефон."Россиянин, госпитализированный с ранениями и травмами, погиб", — уточнил телеканал.Полиция начала расследование инцидента.Позднее Habertürk со ссылкой на департамент полиции Стамбула сообщил, что двоих из нападавших задержали в короткие сроки.&quot;В результате расследования инцидента стало понятно, что между подозреваемыми и российским туристом произошла ссора, переросшая в драку&quot;, — добавил телеканал.Агентство DHA уточнило, что дела задержанных передали в судебные органы по статье "Умышленное убийство". Ведутся поиски остальных злоумышленников.В Генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что дипмиссия находится в контакте с турецкими правоохранительными органами. Информацию об инциденте передали в соответствующий департамент МИД.
https://ria.ru/20210207/tenerife-1596399330.html
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стамбул, в мире, россия
Стамбул, В мире, Россия
В Стамбуле вымогатели зарезали российского туриста, сообщили СМИ

Habertürk: в Стамбуле российского туриста убили в драке с четырьмя неизвестными

© Кадр камеры видеонаблюденияНа месте происшествия с туристом в Стамбуле
На месте происшествия с туристом в Стамбуле
© Кадр камеры видеонаблюдения
На месте происшествия с туристом в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 июн — РИА Новости. Российский турист погиб в центре Стамбула после драки с вымогателями, сообщил телеканал Habertürk.
«

"В районе Таксим, Стамбул, произошел буквально ужас. Российский турист Вячеслав Нечипорчук, подравшийся с четырьмя людьми — по слухам, вымогателями, был зарезан", — передал телеканал.

Напавшие ударили ножом в сердце туриста, который оказал сопротивление, когда у него хотели забрать телефон.
"Россиянин, госпитализированный с ранениями и травмами, погиб", — уточнил телеканал.
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Полиция начала расследование инцидента.
Позднее Habertürk со ссылкой на департамент полиции Стамбула сообщил, что двоих из нападавших задержали в короткие сроки.
«

"В результате расследования инцидента стало понятно, что между подозреваемыми и российским туристом произошла ссора, переросшая в драку", — добавил телеканал.

Агентство DHA уточнило, что дела задержанных передали в судебные органы по статье "Умышленное убийство". Ведутся поиски остальных злоумышленников.
В Генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что дипмиссия находится в контакте с турецкими правоохранительными органами. Информацию об инциденте передали в соответствующий департамент МИД.
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