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Новая египетская авиакомпания начала летать из Москвы в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 16.06.2023
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Туризм
 
15:21 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/egipet-1878650719.html
Новая египетская авиакомпания начала летать из Москвы в Шарм-эш-Шейх
Новая египетская авиакомпания начала летать из Москвы в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 16.06.2023
Новая египетская авиакомпания начала летать из Москвы в Шарм-эш-Шейх
Российский туроператор "Интурист" запустил чартерную программу в Шарм-эш-Шейх из Москвы совместно с новой египетской авиакомпанией Red Sea Airlines, рассказали... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:21
2023-06-16T15:21
туризм
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шарм-эш-шейх
интурист
шереметьево (аэропорт)
boeing 737-800
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский туроператор "Интурист" запустил чартерную программу в Шарм-эш-Шейх из Москвы совместно с новой египетской авиакомпанией Red Sea Airlines, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Интуриста"."Сегодня, 16 июня, у нас вылетел первый рейс из столичного аэропорта Шереметьево, — рассказала PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. — Загрузка 100 процентов, следующий рейс во вторник тоже полностью продан. На третий - в следующую пятницу — осталось мало мест, загрузка уже 88 процентов".Рейсы выполняет новая египетская авиакомпания Red Sea airlines. В июне и июле вылеты в Шарм-эш-Шейх запланированы два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Используется Boeing 737-800 в компоновке 186 кресел."Сейчас идёт согласование слотов и расписания региональных рейсов", — уточнила Дарья Домостроева. По ее словам, спрос на летний отдых на Красном море в Египте высокий.
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новости - туризм, туризм, туристы, шарм-эш-шейх, интурист, шереметьево (аэропорт), boeing 737-800, красное море, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шарм-эш-Шейх, Интурист, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737-800, Красное море, куда можно лететь, Отдых на море
Новая египетская авиакомпания начала летать из Москвы в Шарм-эш-Шейх

Первый чартерный рейс новой египетской авиакомпании отправился из Москвы в Шарм-эш-Шейх

© Фото предоставлено Nefer Tours EgyptСамолет египетской авиакомпании Red Sea Airlines
Самолет египетской авиакомпании Red Sea Airlines
© Фото предоставлено Nefer Tours Egypt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский туроператор "Интурист" запустил чартерную программу в Шарм-эш-Шейх из Москвы совместно с новой египетской авиакомпанией Red Sea Airlines, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Интуриста".
"Сегодня, 16 июня, у нас вылетел первый рейс из столичного аэропорта Шереметьево, — рассказала PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. — Загрузка 100 процентов, следующий рейс во вторник тоже полностью продан. На третий - в следующую пятницу — осталось мало мест, загрузка уже 88 процентов".
© Фото : компания "Интурист"

Пассажиры первого чартерного рейса египетской авиакомпании Red Sea Airlines между Москвой и Шарм-эш-Шейхом

Первый чартерный рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines между Москвой и Шарм-эш-Шейхом

Пассажиры первого чартерного рейса египетской авиакомпании Red Sea Airlines между Москвой и Шарм-эш-Шейхом

© Фото : компания "Интурист"
1 из 2
© Фото : компания "Интурист"

Пассажиры садятся в самолет

Первый чартерный рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines между Москвой и Шарм-эш-Шейхом

Пассажиры садятся в самолет

© Фото : компания "Интурист"
2 из 2

Пассажиры первого чартерного рейса египетской авиакомпании Red Sea Airlines между Москвой и Шарм-эш-Шейхом

© Фото : компания "Интурист"
1 из 2

Пассажиры садятся в самолет

© Фото : компания "Интурист"
2 из 2
Рейсы выполняет новая египетская авиакомпания Red Sea airlines. В июне и июле вылеты в Шарм-эш-Шейх запланированы два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Используется Boeing 737-800 в компоновке 186 кресел.
"Сейчас идёт согласование слотов и расписания региональных рейсов", — уточнила Дарья Домостроева. По ее словам, спрос на летний отдых на Красном море в Египте высокий.
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Крупный туроператор запускает чартеры в Египет на рейсах новой авиакомпании
29 мая, 10:32
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыШарм-эш-ШейхИнтуристШереметьево (аэропорт)Boeing 737-800Красное морекуда можно лететьОтдых на море
 
 
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