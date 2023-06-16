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Новая египетская авиакомпания начала летать из Москвы в Шарм-эш-Шейх

Новая египетская авиакомпания начала летать из Москвы в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 16.06.2023

Новая египетская авиакомпания начала летать из Москвы в Шарм-эш-Шейх

Российский туроператор "Интурист" запустил чартерную программу в Шарм-эш-Шейх из Москвы совместно с новой египетской авиакомпанией Red Sea Airlines, рассказали... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:21

2023-06-16T15:21

2023-06-16T15:21

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский туроператор "Интурист" запустил чартерную программу в Шарм-эш-Шейх из Москвы совместно с новой египетской авиакомпанией Red Sea Airlines, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Интуриста"."Сегодня, 16 июня, у нас вылетел первый рейс из столичного аэропорта Шереметьево, — рассказала PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. — Загрузка 100 процентов, следующий рейс во вторник тоже полностью продан. На третий - в следующую пятницу — осталось мало мест, загрузка уже 88 процентов".Рейсы выполняет новая египетская авиакомпания Red Sea airlines. В июне и июле вылеты в Шарм-эш-Шейх запланированы два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Используется Boeing 737-800 в компоновке 186 кресел."Сейчас идёт согласование слотов и расписания региональных рейсов", — уточнила Дарья Домостроева. По ее словам, спрос на летний отдых на Красном море в Египте высокий.

https://ria.ru/20230529/egipet-1874751453.html

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Лана Баева

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