Новая египетская авиакомпания начала летать из Москвы в Шарм-эш-Шейх

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский туроператор "Интурист" запустил чартерную программу в Шарм-эш-Шейх из Москвы совместно с новой египетской авиакомпанией Red Sea Airlines, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Интуриста"."Сегодня, 16 июня, у нас вылетел первый рейс из столичного аэропорта Шереметьево, — рассказала PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. — Загрузка 100 процентов, следующий рейс во вторник тоже полностью продан. На третий - в следующую пятницу — осталось мало мест, загрузка уже 88 процентов".Рейсы выполняет новая египетская авиакомпания Red Sea airlines. В июне и июле вылеты в Шарм-эш-Шейх запланированы два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Используется Boeing 737-800 в компоновке 186 кресел."Сейчас идёт согласование слотов и расписания региональных рейсов", — уточнила Дарья Домостроева. По ее словам, спрос на летний отдых на Красном море в Египте высокий.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский туроператор "Интурист" запустил чартерную программу в Шарм-эш-Шейх из Москвы совместно с новой египетской авиакомпанией Red Sea Airlines, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Интуриста".
"Сегодня, 16 июня, у нас вылетел первый рейс из столичного аэропорта Шереметьево, — рассказала PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева. — Загрузка 100 процентов, следующий рейс во вторник тоже полностью продан. На третий - в следующую пятницу — осталось мало мест, загрузка уже 88 процентов".
Рейсы выполняет новая египетская авиакомпания Red Sea airlines. В июне и июле вылеты в Шарм-эш-Шейх запланированы два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Используется Boeing 737-800 в компоновке 186 кресел.
"Сейчас идёт согласование слотов и расписания региональных рейсов", — уточнила Дарья Домостроева. По ее словам, спрос на летний отдых на Красном море в Египте высокий.
Крупный туроператор запускает чартеры в Египет на рейсах новой авиакомпании
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