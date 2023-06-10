https://ria.ru/20230610/puteshestviya-1877313649.html

Важное в туризме за неделю: акула в Египте, банк в Турции, штрафы в Абхазии

Важное в туризме за неделю: акула в Египте, банк в Турции, штрафы в Абхазии - РИА Новости, 10.06.2023

Важное в туризме за неделю: акула в Египте, банк в Турции, штрафы в Абхазии

На этой неделе было сразу несколько тревожных новостей. Акула убила россиянина на египетском курорте, а наши соотечественники теряли деньги в турецких банках —... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T06:32

2023-06-10T06:32

2023-06-10T06:32

туризм

новости - туризм

туризм

египет

турция

абхазия

mahan air

аэрофлот

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На этой неделе было сразу несколько тревожных новостей. Акула убила россиянина на египетском курорте, а наши соотечественники теряли деньги в турецких банках — кредитное учреждение списывало средства и закрывало счета. Власти Абхазии пообещали сурово штрафовать неподобающе одетых туристов. А Магадан неожиданно принял международный рейс с двумя сотнями иностранцев, летевших в Сан-Франциско. О самом важном в туризме за неделю — в дайджесте РИА новости.Начнем с позитивных новостей: география прямых международных перелетов продолжает расширяться. Так, Mahan Air анонсировала запуск рейсов между Санкт-Петербургом и Тегераном. Венесуэльская Conviasa с 18 июня будет летать из Москвы в Гавану, а "Аэрофлот" с 9 июля станет отправлять пассажиров на Пхукет из Хабаровска.Росавиация разработала и согласовала дополнительный маршрут на юг. Это позволит с 12 июня сократить время полета более чем на полчаса. А еще из Сочи в Абхазию отправилась первая "Ласточка", туристы будут добираться до курортов республики с комфортом.Продолжают меняться правила въезда в разные страны. Так, власти Южной Кореи отменили все коронавирусные ограничения для путешественников. А дипломаты Италии теперь готовы выдавать визы несовершеннолетним, только если у них есть собственный паспорт.Очень плохие новости 8 июня пришли из Египта. В Хургаде на россиянина напала тигровая акула, он погиб. Хищника поймали, отдыхающие по-прежнему готовы ехать в Страну пирамид, но интересуются, есть ли в море у отелей защитные сетки.Из Турции поступила тревожная информация. Российские клиенты DenizBank заявили о списании средств и закрытии валютных счетов. Эксперт пояснил, что кредитное учреждение закрыло депозиты с небольшими суммами — меньше двух тысяч лир (7,1 тысячи рублей).Парламент Абхазии в 20 раз повысил штраф за появление на улице в ненадлежащем виде. Теперь за прогулку вне пляжа в купальнике, обнаженным или с голым торсом туристам грозит штраф в шесть тысяч рублей.Еще на этой неделе в Магадане совершил аварийную посадку самолет Air India, летевший из Дели в Сан-Франциско. Пассажиры провели на Колыме почти двое суток, дожидаясь резервный борт. Все они 8 июня улетели в США, поблагодарив россиян за теплый прием.

https://ria.ru/20230609/akula-1877263283.html

египет

турция

абхазия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, египет, турция, абхазия, mahan air, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), отдых в россии