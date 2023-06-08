https://ria.ru/20230608/gavana-1876901715.html
Иностранная авиакомпания будет летать из Москвы в Гавану
Иностранная авиакомпания будет летать из Москвы в Гавану - РИА Новости, 08.06.2023
Иностранная авиакомпания будет летать из Москвы в Гавану
Авиакомпания Conviasa, которая выполняет полеты между венесуэльским островом Маргарита и Москвой, откроет регулярные рейсы между Гаваной и Москвой, сообщил... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:08
2023-06-08T12:08
2023-06-08T12:08
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Авиакомпания Conviasa, которая выполняет полеты между венесуэльским островом Маргарита и Москвой, откроет регулярные рейсы между Гаваной и Москвой, сообщил перевозчик в соцсети.Первый вылет из аэропорта Внуково запланирован на 18 июня. Рейсы будут выполняться один раз в две недели: из Гаваны — по пятницам, из Москвы — по воскресеньям.Стоимость билетов с вылетом 18 июня и возвращением 30 июня – от 60 тысяч рублей. Их можно купить на сайте перевозчика. Продолжительность полета – 12,5 часа.
https://ria.ru/20230428/kuba-1868225163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Иностранная авиакомпания будет летать из Москвы в Гавану
Авиакомпания Conviasa с июня будет выполнять регулярные рейсы из Москвы в Гавану