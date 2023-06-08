https://ria.ru/20230608/gavana-1876901715.html

Иностранная авиакомпания будет летать из Москвы в Гавану

Иностранная авиакомпания будет летать из Москвы в Гавану - РИА Новости, 08.06.2023

Иностранная авиакомпания будет летать из Москвы в Гавану

Авиакомпания Conviasa, которая выполняет полеты между венесуэльским островом Маргарита и Москвой, откроет регулярные рейсы между Гаваной и Москвой, сообщил... РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T12:08

2023-06-08T12:08

2023-06-08T12:08

туризм

новости - туризм

москва

гавана

куда можно лететь

отдых на море

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868230261_0:47:3083:1781_1920x0_80_0_0_cf168186c73b8ccf9ed0715b6cf958f2.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Авиакомпания Conviasa, которая выполняет полеты между венесуэльским островом Маргарита и Москвой, откроет регулярные рейсы между Гаваной и Москвой, сообщил перевозчик в соцсети.Первый вылет из аэропорта Внуково запланирован на 18 июня. Рейсы будут выполняться один раз в две недели: из Гаваны — по пятницам, из Москвы — по воскресеньям.Стоимость билетов с вылетом 18 июня и возвращением 30 июня – от 60 тысяч рублей. Их можно купить на сайте перевозчика. Продолжительность полета – 12,5 часа.

https://ria.ru/20230428/kuba-1868225163.html

москва

гавана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, москва, гавана, куда можно лететь, отдых на море, туризм