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Иностранная авиакомпания будет летать из Москвы в Гавану - РИА Новости, 08.06.2023
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Туризм
 
12:08 08.06.2023
https://ria.ru/20230608/gavana-1876901715.html
Иностранная авиакомпания будет летать из Москвы в Гавану
Иностранная авиакомпания будет летать из Москвы в Гавану - РИА Новости, 08.06.2023
Иностранная авиакомпания будет летать из Москвы в Гавану
Авиакомпания Conviasa, которая выполняет полеты между венесуэльским островом Маргарита и Москвой, откроет регулярные рейсы между Гаваной и Москвой, сообщил... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T12:08
2023-06-08T12:08
туризм
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гавана
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отдых на море
туризм
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Авиакомпания Conviasa, которая выполняет полеты между венесуэльским островом Маргарита и Москвой, откроет регулярные рейсы между Гаваной и Москвой, сообщил перевозчик в соцсети.Первый вылет из аэропорта Внуково запланирован на 18 июня. Рейсы будут выполняться один раз в две недели: из Гаваны — по пятницам, из Москвы — по воскресеньям.Стоимость билетов с вылетом 18 июня и возвращением 30 июня – от 60 тысяч рублей. Их можно купить на сайте перевозчика. Продолжительность полета – 12,5 часа.
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96
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7 495 645-6601
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новости - туризм, москва, гавана, куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Гавана, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
Иностранная авиакомпания будет летать из Москвы в Гавану

Авиакомпания Conviasa с июня будет выполнять регулярные рейсы из Москвы в Гавану

© iStock.com / Francesco LorenzettiКубинский музыкант играет на трубе на улице Старой Гаваны
Кубинский музыкант играет на трубе на улице Старой Гаваны - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© iStock.com / Francesco Lorenzetti
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Авиакомпания Conviasa, которая выполняет полеты между венесуэльским островом Маргарита и Москвой, откроет регулярные рейсы между Гаваной и Москвой, сообщил перевозчик в соцсети.
Первый вылет из аэропорта Внуково запланирован на 18 июня. Рейсы будут выполняться один раз в две недели: из Гаваны — по пятницам, из Москвы — по воскресеньям.
Стоимость билетов с вылетом 18 июня и возвращением 30 июня – от 60 тысяч рублей. Их можно купить на сайте перевозчика. Продолжительность полета – 12,5 часа.
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