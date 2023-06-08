https://ria.ru/20230608/gagra-1877006404.html

В Гагре первую "Ласточку" из Сочи встретили абхазскими танцами

В Гагре первую "Ласточку" из Сочи встретили абхазскими танцами - РИА Новости, 08.06.2023

В Гагре первую "Ласточку" из Сочи встретили абхазскими танцами

Абхазскими танцами и фруктами встретили в Гагре первую "Ласточку" с пассажирами из Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T16:06

2023-06-08T16:06

2023-06-08T16:06

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ГАГРА, 8 июн - РИА Новости. Абхазскими танцами и фруктами встретили в Гагре первую "Ласточку" с пассажирами из Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Скоростной электропоезд "Ласточка" прибыл на вокзал города Гагры в 15:00 (совпадает с мск). Поезд отправился с сочинского железнодорожного вокзала и находился в пути три часа, включая время на российско-абхазской границе. Состав встречали представители Абхазской железной дороги, администрации Гагрского района и жители Гагры. Перед пассажирами выступили местные артисты, исполнив национальный абхазский танец. После этого всех угостили фруктами, вином, чачей, бутербродами с красной икрой, пирожными и кофе. В числе первых пассажиров был гендиректор Абхазской железной дороги (АЖД) Арсоу Читанава. Он рассказал РИА Новости, что из Сочи в Гагру первым поездом прибыло 60 пассажиров. "Все прошло хорошо. Прибыло 60 пассажиров. Мы ехали со скоростью 60 километров в час. Время прохождения на границе с Россией составило 45 минут, на границе с Абхазией – полчаса", - уточнил он. Ранее сообщалось, что РЖД с 8 июня запускают скоростные электропоезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой. В тестовом режиме по этому же маршруту "Ласточка" проехала в мае. Пятивагонные "Ласточки" будут ходить ежедневно. Отправление из Сочи по местному времени – в 11.54, из аэропорта Сочи – в 18.52, из Гагры в Сочи – в 07.30, из Гагры в аэропорт Сочи – в 15.15. Время в пути составит около трех часов. На данный момент со станции Сухум отправляются поезда дальнего следования, связывающие Абхазию с Москвой, Санкт-Петербургом и рядом других городов России.

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