https://ria.ru/20230608/gagra-1877006404.html
В Гагре первую "Ласточку" из Сочи встретили абхазскими танцами
В Гагре первую "Ласточку" из Сочи встретили абхазскими танцами - РИА Новости, 08.06.2023
В Гагре первую "Ласточку" из Сочи встретили абхазскими танцами
Абхазскими танцами и фруктами встретили в Гагре первую "Ласточку" с пассажирами из Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:06
2023-06-08T16:06
2023-06-08T16:06
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ГАГРА, 8 июн - РИА Новости. Абхазскими танцами и фруктами встретили в Гагре первую "Ласточку" с пассажирами из Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Скоростной электропоезд "Ласточка" прибыл на вокзал города Гагры в 15:00 (совпадает с мск). Поезд отправился с сочинского железнодорожного вокзала и находился в пути три часа, включая время на российско-абхазской границе. Состав встречали представители Абхазской железной дороги, администрации Гагрского района и жители Гагры. Перед пассажирами выступили местные артисты, исполнив национальный абхазский танец. После этого всех угостили фруктами, вином, чачей, бутербродами с красной икрой, пирожными и кофе. В числе первых пассажиров был гендиректор Абхазской железной дороги (АЖД) Арсоу Читанава. Он рассказал РИА Новости, что из Сочи в Гагру первым поездом прибыло 60 пассажиров. "Все прошло хорошо. Прибыло 60 пассажиров. Мы ехали со скоростью 60 километров в час. Время прохождения на границе с Россией составило 45 минут, на границе с Абхазией – полчаса", - уточнил он. Ранее сообщалось, что РЖД с 8 июня запускают скоростные электропоезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой. В тестовом режиме по этому же маршруту "Ласточка" проехала в мае. Пятивагонные "Ласточки" будут ходить ежедневно. Отправление из Сочи по местному времени – в 11.54, из аэропорта Сочи – в 18.52, из Гагры в Сочи – в 07.30, из Гагры в аэропорт Сочи – в 15.15. Время в пути составит около трех часов. На данный момент со станции Сухум отправляются поезда дальнего следования, связывающие Абхазию с Москвой, Санкт-Петербургом и рядом других городов России.
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Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Гагра, Россия, РЖД, куда можно лететь, куда поехать, Отдых на море, Туризм
В Гагре первую "Ласточку" из Сочи встретили абхазскими танцами
В Гагре первую "Ласточку" из Сочи встретили абхазскими танцами и угощениями
ГАГРА, 8 июн - РИА Новости. Абхазскими танцами и фруктами встретили в Гагре первую "Ласточку" с пассажирами из Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Скоростной электропоезд "Ласточка" прибыл на вокзал города Гагры в 15:00 (совпадает с мск). Поезд отправился с сочинского железнодорожного вокзала и находился в пути три часа, включая время на российско-абхазской границе.
Состав встречали представители Абхазской железной дороги, администрации Гагрского района и жители Гагры. Перед пассажирами выступили местные артисты, исполнив национальный абхазский танец. После этого всех угостили фруктами, вином, чачей, бутербродами с красной икрой, пирожными и кофе.
В числе первых пассажиров был гендиректор Абхазской железной дороги (АЖД) Арсоу Читанава. Он рассказал РИА Новости, что из Сочи в Гагру первым поездом прибыло 60 пассажиров. "Все прошло хорошо. Прибыло 60 пассажиров. Мы ехали со скоростью 60 километров в час. Время прохождения на границе с Россией
составило 45 минут, на границе с Абхазией
– полчаса", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что РЖД
с 8 июня запускают скоростные электропоезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой. В тестовом режиме по этому же маршруту "Ласточка" проехала в мае.
Пятивагонные "Ласточки" будут ходить ежедневно. Отправление из Сочи по местному времени – в 11.54, из аэропорта Сочи – в 18.52, из Гагры в Сочи – в 07.30, из Гагры в аэропорт Сочи – в 15.15. Время в пути составит около трех часов.
На данный момент со станции Сухум
отправляются поезда дальнего следования, связывающие Абхазию с Москвой
, Санкт-Петербургом
и рядом других городов России.
Из Сочи в Абхазию запустят скоростные поезда "Ласточка"