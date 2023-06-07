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Визовый центр Италии сообщил об изменении правил подачи документов - РИА Новости, 07.06.2023
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Туризм
 
15:44 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/italiya-1876696580.html
Визовый центр Италии сообщил об изменении правил подачи документов
Визовый центр Италии сообщил об изменении правил подачи документов - РИА Новости, 07.06.2023
Визовый центр Италии сообщил об изменении правил подачи документов
Визовый центр Италии VMS не принимает заявления на визы для несовершеннолетних, вписанных в паспорт родителей, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:44
2023-06-07T15:44
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Визовый центр Италии VMS не принимает заявления на визы для несовершеннолетних, вписанных в паспорт родителей, сообщается на сайте организации.Теперь каждый путешественник, включая несовершеннолетних детей, должен иметь собственный загранпаспорт, распорядились в генконсульстве Италии в Москве.Дипмиссия принимает к рассмотрению как пятилетние, так и десятилетние загранпаспорта, уточняется на портале другого визового центра Италии, Almaviva. Минимальный срок рассмотрения документов — 14 календарных дней.
https://ria.ru/20230607/koreya-1876646951.html
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Италия, Москва, Визы
Визовый центр Италии сообщил об изменении правил подачи документов

В визовом центре Италии рассказали, что паспорт должны иметь и несовершеннолетние туристы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВизовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы
Визовый центр Италии в Москве начал прием документов на туристические визы - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Визовый центр Италии VMS не принимает заявления на визы для несовершеннолетних, вписанных в паспорт родителей, сообщается на сайте организации.
Теперь каждый путешественник, включая несовершеннолетних детей, должен иметь собственный загранпаспорт, распорядились в генконсульстве Италии в Москве.
Дипмиссия принимает к рассмотрению как пятилетние, так и десятилетние загранпаспорта, уточняется на портале другого визового центра Италии, Almaviva. Минимальный срок рассмотрения документов — 14 календарных дней.
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