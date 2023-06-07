https://ria.ru/20230607/puteshestviya-1876797468.html

Журналисты показали, где пассажиры рейса Air India ждут резервный самолет

Журналисты показали, где пассажиры рейса Air India ждут резервный самолет - РИА Новости, 07.06.2023

Журналисты показали, где пассажиры рейса Air India ждут резервный самолет

Журналисты показали, где разместили пассажиров рейса Air India, ожидающих резервный борт, сообщили "Вести Магадан". РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T19:16

2023-06-07T19:16

2023-06-07T19:16

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Журналисты показали, где разместили пассажиров рейса Air India, ожидающих резервный борт, сообщили "Вести Магадан".Самолет должен прилететь утром 8 июня, а пока семьи с детьми и беременные женщины проживают в гостинице, остальные — в здании школы поселка Сокол, которая превратилась в хостел.В классах учебного заведения организованы спальни, поесть можно в столовой. Повара стараются удовлетворить вкусы гостей, многие из которых – вегетарианцы. Даже борщ для них готовили без мяса."Еда очень хорошая. На завтрак была яичница, потом суп с рисом, курица. Здесь даже сварили суп том ям. Особенно понравился чай", — говорит пассажирка Грейс. Сурап Мираполи добавляет: "Нам очень понравились люди здесь. Помогают, очень приветливые".Летевший из Дели в Сан-Франциско лайнер 6 июня совершил аварийную посадку в Магадане из-за неисправности двигателя, сообщила пресс-служба Росавиации. На борту находились 232 пассажира и 11 членов экипажа, все — иностранные граждане. Самолет обследовали специалисты и выяснили, что восстановить его своими силами невозможно. Пассажиров расселили во временные пункты размещения. Росавиация разрешила прибытие резервного самолета индийской авиакомпании, оно ожидается утром в четверг.

https://ria.ru/20230607/magadan-1876693578.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, air india, пассажиры, магадан