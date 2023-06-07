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Журналисты показали, где пассажиры рейса Air India ждут резервный самолет
Журналисты показали, где пассажиры рейса Air India ждут резервный самолет - РИА Новости, 07.06.2023
Журналисты показали, где пассажиры рейса Air India ждут резервный самолет
Журналисты показали, где разместили пассажиров рейса Air India, ожидающих резервный борт, сообщили "Вести Магадан". РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:16
2023-06-07T19:16
2023-06-07T19:16
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air india
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Журналисты показали, где разместили пассажиров рейса Air India, ожидающих резервный борт, сообщили "Вести Магадан".Самолет должен прилететь утром 8 июня, а пока семьи с детьми и беременные женщины проживают в гостинице, остальные — в здании школы поселка Сокол, которая превратилась в хостел.В классах учебного заведения организованы спальни, поесть можно в столовой. Повара стараются удовлетворить вкусы гостей, многие из которых – вегетарианцы. Даже борщ для них готовили без мяса."Еда очень хорошая. На завтрак была яичница, потом суп с рисом, курица. Здесь даже сварили суп том ям. Особенно понравился чай", — говорит пассажирка Грейс. Сурап Мираполи добавляет: "Нам очень понравились люди здесь. Помогают, очень приветливые".Летевший из Дели в Сан-Франциско лайнер 6 июня совершил аварийную посадку в Магадане из-за неисправности двигателя, сообщила пресс-служба Росавиации. На борту находились 232 пассажира и 11 членов экипажа, все — иностранные граждане. Самолет обследовали специалисты и выяснили, что восстановить его своими силами невозможно. Пассажиров расселили во временные пункты размещения. Росавиация разрешила прибытие резервного самолета индийской авиакомпании, оно ожидается утром в четверг.
https://ria.ru/20230607/magadan-1876693578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, air india, пассажиры, магадан
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Air India, Пассажиры, Магадан
Журналисты показали, где пассажиры рейса Air India ждут резервный самолет
Журналисты показали, где проживают пассажиры рейса Air India, ждущие резервный самолет