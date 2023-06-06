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Источник: летевший из Индии в США самолет экстренно сел в Магадане - РИА Новости, 06.06.2023
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11:51 06.06.2023 (обновлено: 11:56 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/samolet-1876427936.html
Источник: летевший из Индии в США самолет экстренно сел в Магадане
Источник: летевший из Индии в США самолет экстренно сел в Магадане - РИА Новости, 06.06.2023
Источник: летевший из Индии в США самолет экстренно сел в Магадане
Самолет авиакомпании Air India Дели – Сан-Франциско из-за неисправности сел в Магадане, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости источник в авиакругах. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:51
2023-06-06T11:56
происшествия
магадан
индия
сша
air india
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Самолет авиакомпании Air India Дели – Сан-Франциско из-за неисправности сел в Магадане, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости источник в авиакругах."Рейс авиакомпании Air India AIC173 Дели – Сан-Франциско, самолет Вoeing 777, из-за неисправности принял решение о незапланированной посадке на аэродром Магадан (Сокол). Посадка прошла в 11.35 благополучно", - сказал источник.
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происшествия, магадан, индия, сша, air india
Происшествия, Магадан, Индия, США, Air India
Источник: летевший из Индии в США самолет экстренно сел в Магадане

Самолет Air India Дели — Сан-Франциско из-за неисправности совершил посадку в Магадане

CC BY 2.0 / Sveta Suvorina / Mumbai airportСамолет авиакомпании Air India
Самолет авиакомпании Air India - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
CC BY 2.0 / Sveta Suvorina / Mumbai airport
Самолет авиакомпании Air India. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Самолет авиакомпании Air India Дели – Сан-Франциско из-за неисправности сел в Магадане, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
«
"Рейс авиакомпании Air India AIC173 Дели – Сан-Франциско, самолет Вoeing 777, из-за неисправности принял решение о незапланированной посадке на аэродром Магадан (Сокол). Посадка прошла в 11.35 благополучно", - сказал источник.
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