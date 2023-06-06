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Пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско расселят в гостиницы в Магадане - РИА Новости, 06.06.2023
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Туризм
 
14:24 06.06.2023 (обновлено: 15:38 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/passazhiry-1876477380.html
Пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско расселят в гостиницы в Магадане
Пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско расселят в гостиницы в Магадане - РИА Новости, 06.06.2023
Пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско расселят в гостиницы в Магадане
Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, который экстренно приземлился в Магадане, поселят в гостиницы города,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:24
2023-06-06T15:38
дели
сан-франциско
магадан
air india
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
туризм
новости - туризм
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МАГАДАН, 6 июн – РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, который экстренно приземлился в Магадане, поселят в гостиницы города, сообщил РИА Новости транспортный прокурор Магаданской области Виталий Друппов. Экипаж самолета авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, принял решение о посадке в Магадане из-за неисправности двигателя, сообщила ранее пресс-служба Росавиации. "Самолет обследовали специалисты, у него серьезные поломки. Авиакомпания обещала прислать другой борт. Но сейчас пассажиров проведут через таможню и пограничников и на автобусах увезут в городские гостиницы. Процесс будет небыстрым, все службы работают", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что пассажиров обязательно накормят. Пока нет ясности, когда за ними прибудет другой самолёт.
https://ria.ru/20230605/samolet-1876162151.html
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дели, сан-франциско, магадан, air india, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм
Дели, Сан-Франциско, Магадан, Air India, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Туризм, Новости - Туризм
Пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско расселят в гостиницы в Магадане

В Магадане расселят в гостиницы пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско компании Air India

© Фото : Международный аэропорт МагаданМеждународный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Международный аэропорт Магадан
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 6 июн – РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, который экстренно приземлился в Магадане, поселят в гостиницы города, сообщил РИА Новости транспортный прокурор Магаданской области Виталий Друппов.
Экипаж самолета авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, принял решение о посадке в Магадане из-за неисправности двигателя, сообщила ранее пресс-служба Росавиации.
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"Самолет обследовали специалисты, у него серьезные поломки. Авиакомпания обещала прислать другой борт. Но сейчас пассажиров проведут через таможню и пограничников и на автобусах увезут в городские гостиницы. Процесс будет небыстрым, все службы работают", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что пассажиров обязательно накормят. Пока нет ясности, когда за ними прибудет другой самолёт.
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ТуризмДелиСан-ФранцискоМагаданAir IndiaФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияНовости - Туризм
 
 
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