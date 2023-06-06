https://ria.ru/20230606/passazhiry-1876477380.html

Пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско расселят в гостиницы в Магадане

Пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско расселят в гостиницы в Магадане - РИА Новости, 06.06.2023

Пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско расселят в гостиницы в Магадане

Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, который экстренно приземлился в Магадане, поселят в гостиницы города,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:24

2023-06-06T14:24

2023-06-06T15:38

дели

сан-франциско

магадан

air india

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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новости - туризм

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МАГАДАН, 6 июн – РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, который экстренно приземлился в Магадане, поселят в гостиницы города, сообщил РИА Новости транспортный прокурор Магаданской области Виталий Друппов. Экипаж самолета авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, принял решение о посадке в Магадане из-за неисправности двигателя, сообщила ранее пресс-служба Росавиации. "Самолет обследовали специалисты, у него серьезные поломки. Авиакомпания обещала прислать другой борт. Но сейчас пассажиров проведут через таможню и пограничников и на автобусах увезут в городские гостиницы. Процесс будет небыстрым, все службы работают", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что пассажиров обязательно накормят. Пока нет ясности, когда за ними прибудет другой самолёт.

https://ria.ru/20230605/samolet-1876162151.html

https://ria.ru/20230601/aviabilety-1875453904.html

дели

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магадан

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дели, сан-франциско, магадан, air india, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм