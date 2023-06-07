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Посадка лайнера Air India в Магадане обнажила проблемы с гостиницами - РИА Новости, 07.06.2023
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08:29 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/problemy-1876622276.html
Посадка лайнера Air India в Магадане обнажила проблемы с гостиницами
Посадка лайнера Air India в Магадане обнажила проблемы с гостиницами - РИА Новости, 07.06.2023
Посадка лайнера Air India в Магадане обнажила проблемы с гостиницами
Аварийная посадка самолета авиакомпании Air India в Магадане обнажила проблемы со взлетно-посадочной полосой аэропорта и гостиницами, сообщает в Telegram-канале РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T08:29
2023-06-07T08:29
магадан
air india
сан-франциско
сергей носов
дели
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МАГАДАН, 7 июн - РИА Новости. Аварийная посадка самолета авиакомпании Air India в Магадане обнажила проблемы со взлетно-посадочной полосой аэропорта и гостиницами, сообщает в Telegram-канале правительство региона. Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, во вторник экстренно приземлился в Магадане из-за неисправности двигателя. На борту, по данным Росавиации, находились 232 пассажира и 11 членов экипажа. Власти отмечали, что все пассажиры - иностранцы, среди них больше 40 человек - граждане США, несколько канадцев, много индийцев. Посадка прошла благополучно. Самолет обследовали специалисты и выяснили, что восстановить его своими силами невозможно. Пассажиров расселили во временные пункты размещения. Прибытие в Магадан резервного борта Air India ожидается утром в четверг. "Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму - первое впечатление о Магадане. Второе – они проходили через наш аэровокзал. И третье – гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС. Никто не ждал, что аварийно сядет самолет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице", - цитирует региональное правительство слова губернатора Сергея Носова. Отмечается, что эти проблемы уже решают. Так, в июне начнется ремонт взлетно-посадочной полосы, специалисты должны устранить неровности – в частности, кочку, которую ощущают пассажиры при взлете и посадке. Также в Магадане готовятся к строительству четырехзвездочной гостиницы на 120 мест с видом на бухту Нагаева.
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магадан, air india, сан-франциско, сергей носов, дели, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Магадан, Air India, Сан-Франциско, Сергей Носов, Дели, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
Посадка лайнера Air India в Магадане обнажила проблемы с гостиницами

Правительство региона: посадка лайнера Air India в Магадане вскрыла проблемы с гостиницами

© AP Photo / Manish SwarupСамолеты авиакомпании Air India
Самолеты авиакомпании Air India - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Самолеты авиакомпании Air India. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 7 июн - РИА Новости. Аварийная посадка самолета авиакомпании Air India в Магадане обнажила проблемы со взлетно-посадочной полосой аэропорта и гостиницами, сообщает в Telegram-канале правительство региона.
Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, во вторник экстренно приземлился в Магадане из-за неисправности двигателя. На борту, по данным Росавиации, находились 232 пассажира и 11 членов экипажа. Власти отмечали, что все пассажиры - иностранцы, среди них больше 40 человек - граждане США, несколько канадцев, много индийцев. Посадка прошла благополучно. Самолет обследовали специалисты и выяснили, что восстановить его своими силами невозможно. Пассажиров расселили во временные пункты размещения. Прибытие в Магадан резервного борта Air India ожидается утром в четверг.
«
"Они, когда приземлялись, почувствовали удар самолета при попадании в яму - первое впечатление о Магадане. Второе – они проходили через наш аэровокзал. И третье – гостиниц нет. Расселили, отработали в режиме ЧС. Никто не ждал, что аварийно сядет самолет. Расселили их в школе на Соколе, но детей поселили в гостинице", - цитирует региональное правительство слова губернатора Сергея Носова.
Отмечается, что эти проблемы уже решают. Так, в июне начнется ремонт взлетно-посадочной полосы, специалисты должны устранить неровности – в частности, кочку, которую ощущают пассажиры при взлете и посадке. Также в Магадане готовятся к строительству четырехзвездочной гостиницы на 120 мест с видом на бухту Нагаева.
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МагаданAir IndiaСан-ФранцискоСергей НосовДелиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
 
 
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