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Дополнительный маршрут на юг для гражданских самолетов откроют 12 июня

Дополнительный маршрут на юг для гражданских самолетов откроют 12 июня - РИА Новости, 09.06.2023

Дополнительный маршрут на юг для гражданских самолетов откроют 12 июня

Росавиация вместе с другими ведомствами разработала дополнительный воздушный коридор для гражданских самолетов, который позволит сократить время полета на юг,... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T16:45

2023-06-09T16:45

2023-06-09T22:10

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Росавиация вместе с другими ведомствами разработала дополнительный воздушный коридор для гражданских самолетов, который позволит сократить время полета на юг, сообщили РИА Новости в агентстве."Росавиацией совместно с профильными ведомствами проведена работа по разработке и согласованию дополнительного маршрута в южном направлении для выполнения полетов гражданских воздушных судов в открытые аэропорты юга России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь), а также полетов по международным направлениям", — сказали в Росавиации.Маршрут заработает с 12 июня. Как отметили в ведомстве, он позволит повысить пропускную способность воздушного пространства юга России, так что авиакомпании смогут увеличить количество рейсов без полетов через Казахстан. Кроме того, полетное время сократится в среднем на 35 минут в зависимости от аэродрома назначения.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно закрыты воздушные гавани Анапы, Липецка, Симферополя, Геленджика, Воронежа, Элисты, Ростова-на-Дону, Курска, Краснодара, Белгорода и Брянска.Из-за этого перелеты из Москвы в Сочи стали значительно дольше — порядка четырех часов вместо прежних двух с половиной. Облетать закрытую зону приходилось через Казахстан. В августе 2022-го открыли воздушный коридор для рейсов в Сочи и Турцию из Москвы и Санкт-Петербурга, он позволил сократить время в пути.

https://ria.ru/20230605/mariupol-1876230892.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, астрахань, владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм