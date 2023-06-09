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Дополнительный маршрут на юг для гражданских самолетов откроют 12 июня - РИА Новости, 09.06.2023
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Туризм
 
16:45 09.06.2023 (обновлено: 22:10 09.06.2023)
https://ria.ru/20230609/marshrut-1877272424.html
Дополнительный маршрут на юг для гражданских самолетов откроют 12 июня
Дополнительный маршрут на юг для гражданских самолетов откроют 12 июня - РИА Новости, 09.06.2023
Дополнительный маршрут на юг для гражданских самолетов откроют 12 июня
Росавиация вместе с другими ведомствами разработала дополнительный воздушный коридор для гражданских самолетов, который позволит сократить время полета на юг,... РИА Новости, 09.06.2023
2023-06-09T16:45
2023-06-09T22:10
туризм
россия
астрахань
владикавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Росавиация вместе с другими ведомствами разработала дополнительный воздушный коридор для гражданских самолетов, который позволит сократить время полета на юг, сообщили РИА Новости в агентстве."Росавиацией совместно с профильными ведомствами проведена работа по разработке и согласованию дополнительного маршрута в южном направлении для выполнения полетов гражданских воздушных судов в открытые аэропорты юга России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь), а также полетов по международным направлениям", — сказали в Росавиации.Маршрут заработает с 12 июня. Как отметили в ведомстве, он позволит повысить пропускную способность воздушного пространства юга России, так что авиакомпании смогут увеличить количество рейсов без полетов через Казахстан. Кроме того, полетное время сократится в среднем на 35 минут в зависимости от аэродрома назначения.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно закрыты воздушные гавани Анапы, Липецка, Симферополя, Геленджика, Воронежа, Элисты, Ростова-на-Дону, Курска, Краснодара, Белгорода и Брянска.Из-за этого перелеты из Москвы в Сочи стали значительно дольше — порядка четырех часов вместо прежних двух с половиной. Облетать закрытую зону приходилось через Казахстан. В августе 2022-го открыли воздушный коридор для рейсов в Сочи и Турцию из Москвы и Санкт-Петербурга, он позволил сократить время в пути.
https://ria.ru/20230605/mariupol-1876230892.html
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россия, астрахань, владикавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Россия, Астрахань, Владикавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
Дополнительный маршрут на юг для гражданских самолетов откроют 12 июня

Росавиация разработала и согласовала дополнительный маршрут на юг, его откроют 12 июня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Росавиация вместе с другими ведомствами разработала дополнительный воздушный коридор для гражданских самолетов, который позволит сократить время полета на юг, сообщили РИА Новости в агентстве.
"Росавиацией совместно с профильными ведомствами проведена работа по разработке и согласованию дополнительного маршрута в южном направлении для выполнения полетов гражданских воздушных судов в открытые аэропорты юга России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь), а также полетов по международным направлениям", — сказали в Росавиации.
Маршрут заработает с 12 июня. Как отметили в ведомстве, он позволит повысить пропускную способность воздушного пространства юга России, так что авиакомпании смогут увеличить количество рейсов без полетов через Казахстан. Кроме того, полетное время сократится в среднем на 35 минут в зависимости от аэродрома назначения.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно закрыты воздушные гавани Анапы, Липецка, Симферополя, Геленджика, Воронежа, Элисты, Ростова-на-Дону, Курска, Краснодара, Белгорода и Брянска.
Из-за этого перелеты из Москвы в Сочи стали значительно дольше — порядка четырех часов вместо прежних двух с половиной. Облетать закрытую зону приходилось через Казахстан. В августе 2022-го открыли воздушный коридор для рейсов в Сочи и Турцию из Москвы и Санкт-Петербурга, он позволил сократить время в пути.
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