Дополнительный маршрут на юг для гражданских самолетов откроют 12 июня
Росавиация разработала и согласовала дополнительный маршрут на юг, его откроют 12 июня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Росавиация вместе с другими ведомствами разработала дополнительный воздушный коридор для гражданских самолетов, который позволит сократить время полета на юг, сообщили РИА Новости в агентстве.
"Росавиацией совместно с профильными ведомствами проведена работа по разработке и согласованию дополнительного маршрута в южном направлении для выполнения полетов гражданских воздушных судов в открытые аэропорты юга России (Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Минеральные Воды, Магас, Махачкала, Нальчик, Сочи, Ставрополь), а также полетов по международным направлениям", — сказали в Росавиации.
Маршрут заработает с 12 июня. Как отметили в ведомстве, он позволит повысить пропускную способность воздушного пространства юга России, так что авиакомпании смогут увеличить количество рейсов без полетов через Казахстан. Кроме того, полетное время сократится в среднем на 35 минут в зависимости от аэродрома назначения.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно закрыты воздушные гавани Анапы, Липецка, Симферополя, Геленджика, Воронежа, Элисты, Ростова-на-Дону, Курска, Краснодара, Белгорода и Брянска.
Из-за этого перелеты из Москвы в Сочи стали значительно дольше — порядка четырех часов вместо прежних двух с половиной. Облетать закрытую зону приходилось через Казахстан. В августе 2022-го открыли воздушный коридор для рейсов в Сочи и Турцию из Москвы и Санкт-Петербурга, он позволил сократить время в пути.