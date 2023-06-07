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Южная Корея изменила правила въезда для туристов - РИА Новости, 07.06.2023
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Туризм
 
12:02 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/koreya-1876646951.html
Южная Корея изменила правила въезда для туристов
Южная Корея изменила правила въезда для туристов - РИА Новости, 07.06.2023
Южная Корея изменила правила въезда для туристов
Правительство Южной Кореи отменило все ковидные ограничения, а также изменило некоторые формальностей в таможенном декларировании, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:02
2023-06-07T12:02
туризм
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туризм
туристы
южная корея
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Южной Кореи отменило все ковидные ограничения, а также изменило некоторые формальностей в таможенном декларировании, сообщает АТОР.По информации Московского представительства Национальной Организации туризма Кореи (НОТК), с 1 июня обязательный семидневный карантин для больных коронавирусом заменен пятидневным и носит рекомендательный характер. Также больше не нужно носить маски в медицинских учреждениях и аптеках.В НОТК уточняют, что отменено обязательное заполнение таможенной декларации для пребывающих из-за рубежа. При въезде в Корею пассажиры, не имеющие при себе подлежащие декларированию товары, могут сразу пройти в зеленый коридор (Nothing to Declare)Но если у туриста есть при себе вещи, превышающие лимит беспошлинного ввоза, либо иностранная валюта на сумму больше 10 тысяч долларов США, ему по-прежнему надо заполнить бумажную форму декларации и использовать при въезде красный коридор.Помимо этого, с июля текущего года путешественники смогут декларировать и оплачивать товары, облагаемые пошлиной, с помощью QR-кода через мобильное приложение "Таможенная декларация РК для путешественников" (Korea Customs Declaration for Travelers).Программы в Южную Корею с вылетом из Москвы сейчас предлагают российские туроператоры. Виза не нужна, но так как прямого авиасообщения с этой страной пока нет, перелет со стыковками. Стоимость недельных турпакетов на крыльях, например, Uzbekistan Airlines в отель категории "три звезды" в Сеуле – от 327 тысяч рублей на двоих. Экскурсионные программы с посещением нескольких городов стоят уже от 440-507 тысяч рублей.
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новости - туризм, туризм, туристы, южная корея, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Южная Корея, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Южная Корея изменила правила въезда для туристов

Южная Корея отменила все коронавирусные ограничения на въезд в страну

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкНациональный парк Пукхансан в Сеуле
Национальный парк Пукхансан в Сеуле - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Южной Кореи отменило все ковидные ограничения, а также изменило некоторые формальностей в таможенном декларировании, сообщает АТОР.
По информации Московского представительства Национальной Организации туризма Кореи (НОТК), с 1 июня обязательный семидневный карантин для больных коронавирусом заменен пятидневным и носит рекомендательный характер. Также больше не нужно носить маски в медицинских учреждениях и аптеках.
В НОТК уточняют, что отменено обязательное заполнение таможенной декларации для пребывающих из-за рубежа. При въезде в Корею пассажиры, не имеющие при себе подлежащие декларированию товары, могут сразу пройти в зеленый коридор (Nothing to Declare)
Но если у туриста есть при себе вещи, превышающие лимит беспошлинного ввоза, либо иностранная валюта на сумму больше 10 тысяч долларов США, ему по-прежнему надо заполнить бумажную форму декларации и использовать при въезде красный коридор.
Помимо этого, с июля текущего года путешественники смогут декларировать и оплачивать товары, облагаемые пошлиной, с помощью QR-кода через мобильное приложение "Таможенная декларация РК для путешественников" (Korea Customs Declaration for Travelers).
Программы в Южную Корею с вылетом из Москвы сейчас предлагают российские туроператоры. Виза не нужна, но так как прямого авиасообщения с этой страной пока нет, перелет со стыковками.
Стоимость недельных турпакетов на крыльях, например, Uzbekistan Airlines в отель категории "три звезды" в Сеуле – от 327 тысяч рублей на двоих. Экскурсионные программы с посещением нескольких городов стоят уже от 440-507 тысяч рублей.
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Власти Южной Кореи планируют отменить все ковидные ограничения
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