https://ria.ru/20230607/koreya-1876646951.html
Южная Корея изменила правила въезда для туристов
Южная Корея изменила правила въезда для туристов - РИА Новости, 07.06.2023
Южная Корея изменила правила въезда для туристов
Правительство Южной Кореи отменило все ковидные ограничения, а также изменило некоторые формальностей в таможенном декларировании, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T12:02
2023-06-07T12:02
2023-06-07T12:02
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Южной Кореи отменило все ковидные ограничения, а также изменило некоторые формальностей в таможенном декларировании, сообщает АТОР.По информации Московского представительства Национальной Организации туризма Кореи (НОТК), с 1 июня обязательный семидневный карантин для больных коронавирусом заменен пятидневным и носит рекомендательный характер. Также больше не нужно носить маски в медицинских учреждениях и аптеках.В НОТК уточняют, что отменено обязательное заполнение таможенной декларации для пребывающих из-за рубежа. При въезде в Корею пассажиры, не имеющие при себе подлежащие декларированию товары, могут сразу пройти в зеленый коридор (Nothing to Declare)Но если у туриста есть при себе вещи, превышающие лимит беспошлинного ввоза, либо иностранная валюта на сумму больше 10 тысяч долларов США, ему по-прежнему надо заполнить бумажную форму декларации и использовать при въезде красный коридор.Помимо этого, с июля текущего года путешественники смогут декларировать и оплачивать товары, облагаемые пошлиной, с помощью QR-кода через мобильное приложение "Таможенная декларация РК для путешественников" (Korea Customs Declaration for Travelers).Программы в Южную Корею с вылетом из Москвы сейчас предлагают российские туроператоры. Виза не нужна, но так как прямого авиасообщения с этой страной пока нет, перелет со стыковками. Стоимость недельных турпакетов на крыльях, например, Uzbekistan Airlines в отель категории "три звезды" в Сеуле – от 327 тысяч рублей на двоих. Экскурсионные программы с посещением нескольких городов стоят уже от 440-507 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, южная корея, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Южная Корея, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Южная Корея изменила правила въезда для туристов
Южная Корея отменила все коронавирусные ограничения на въезд в страну
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Правительство Южной Кореи отменило все ковидные ограничения, а также изменило некоторые формальностей в таможенном декларировании, сообщает
АТОР.
По информации Московского представительства Национальной Организации туризма Кореи (НОТК), с 1 июня обязательный семидневный карантин для больных коронавирусом заменен пятидневным и носит рекомендательный характер. Также больше не нужно носить маски в медицинских учреждениях и аптеках.
В НОТК уточняют, что отменено обязательное заполнение таможенной декларации для пребывающих из-за рубежа. При въезде в Корею пассажиры, не имеющие при себе подлежащие декларированию товары, могут сразу пройти в зеленый коридор (Nothing to Declare)
Но если у туриста есть при себе вещи, превышающие лимит беспошлинного ввоза, либо иностранная валюта на сумму больше 10 тысяч долларов США
, ему по-прежнему надо заполнить бумажную форму декларации и использовать при въезде красный коридор.
Помимо этого, с июля текущего года путешественники смогут декларировать и оплачивать товары, облагаемые пошлиной, с помощью QR-кода через мобильное приложение "Таможенная декларация РК для путешественников" (Korea Customs Declaration for Travelers).
Программы в Южную Корею с вылетом из Москвы
сейчас предлагают российские туроператоры. Виза не нужна, но так как прямого авиасообщения с этой страной пока нет, перелет со стыковками.
Стоимость недельных турпакетов на крыльях, например, Uzbekistan Airlines в отель категории "три звезды" в Сеуле
– от 327 тысяч рублей на двоих. Экскурсионные программы с посещением нескольких городов стоят уже от 440-507 тысяч рублей.
Власти Южной Кореи планируют отменить все ковидные ограничения