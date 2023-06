https://ria.ru/20230607/koreya-1876646951.html

Южная Корея изменила правила въезда для туристов

Южная Корея изменила правила въезда для туристов

Правительство Южной Кореи отменило все ковидные ограничения, а также изменило некоторые формальностей в таможенном декларировании, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.06.2023

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Южной Кореи отменило все ковидные ограничения, а также изменило некоторые формальностей в таможенном декларировании, сообщает АТОР.По информации Московского представительства Национальной Организации туризма Кореи (НОТК), с 1 июня обязательный семидневный карантин для больных коронавирусом заменен пятидневным и носит рекомендательный характер. Также больше не нужно носить маски в медицинских учреждениях и аптеках.В НОТК уточняют, что отменено обязательное заполнение таможенной декларации для пребывающих из-за рубежа. При въезде в Корею пассажиры, не имеющие при себе подлежащие декларированию товары, могут сразу пройти в зеленый коридор (Nothing to Declare)Но если у туриста есть при себе вещи, превышающие лимит беспошлинного ввоза, либо иностранная валюта на сумму больше 10 тысяч долларов США, ему по-прежнему надо заполнить бумажную форму декларации и использовать при въезде красный коридор.Помимо этого, с июля текущего года путешественники смогут декларировать и оплачивать товары, облагаемые пошлиной, с помощью QR-кода через мобильное приложение "Таможенная декларация РК для путешественников" (Korea Customs Declaration for Travelers).Программы в Южную Корею с вылетом из Москвы сейчас предлагают российские туроператоры. Виза не нужна, но так как прямого авиасообщения с этой страной пока нет, перелет со стыковками. Стоимость недельных турпакетов на крыльях, например, Uzbekistan Airlines в отель категории "три звезды" в Сеуле – от 327 тысяч рублей на двоих. Экскурсионные программы с посещением нескольких городов стоят уже от 440-507 тысяч рублей.

южная корея

