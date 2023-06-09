https://ria.ru/20230609/bank-1877134968.html

Российские клиенты турецкого DenizBank пожаловались на закрытие счетов

Российские клиенты турецкого DenizBank пожаловались на закрытие счетов - РИА Новости, 09.06.2023

Российские клиенты турецкого DenizBank пожаловались на закрытие счетов

Турецкий банк Deniz начал на этой неделе списывать со счетов россиян различные суммы и закрывать их счета в валюте, рассказали РИА Новости клиенты банка. РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T09:49

2023-06-09T09:49

2023-06-09T10:58

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denizbank a.ş.

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СТАМБУЛ, 9 июн — РИА Новости. Турецкий банк Deniz начал на этой неделе списывать со счетов россиян различные суммы и закрывать их счета в валюте, рассказали РИА Новости клиенты банка. "У меня было на счету 80 лир — сняли 6 июня под ноль все эти 80 лир", — сказала россиянка по имени Евгения.По ее словам, счет она открыла в сентябре прошлого года. Сейчас она находится в России и не может зайти в банковское приложение, так как требуется код подтверждения, который привязан к турецкому номеру телефона. Евгения планирует в ближайшее время вернуться в Турцию и выяснить все у представителей банка. Еще один клиент, представившийся Вадимом, сообщил, что у него списали остававшиеся на счету шесть лир, а на следующий день, 7 июня, — все деньги с долларового счета — 59,66 долларов. Счет в банке он открыл в июле 2022 года. "В поддержке по телефону сказали, что в курсе списаний, но помочь не могут. Сказали обращаться в отделение, где открывали карту, якобы им пришло такое указание сверху", — сказал Вадим. Пока что он находится в Москве и не может обратиться в банковское отделение."Оставил жалобу на их сайте в личном кабинете, обещали дать ответ в течение трех дней", — добавил собеседник агентства. Еще один россиянин по имени Евгений рассказал, что открыл счет в январе и активно пользовался картой первые месяцы. В последний раз покупки он оплачивал лично в апреле, а затем использовал карту для различных онлайн-транзакций. "Шестого июня вечером банк списал со счета 447 лир на какое-то "банковское обслуживание". Я не стал звонить в банк, так как нахожусь в России, это накладно", — объяснил Евгений.В тот же день он обнаружил, что банк закрыл его долларовый счет, но остались счета в лирах, евро и рублях. "Сегодня же я зашел в приложение и обнаружил, что пропали все мои счета, кроме счета в лирах, у меня не отображаются мои банковские карты — у меня была дебетовая карта и виртуальная карта", — сказал Евгений.По его словам, он планирует поездку в Турцию, чтобы решить проблему на месте. В службе поддержки DenizBank РИА Новости отказали в комментарии. При этом на предоставленных клиентами банка скриншотах списания средств сопровождаются комментарием "комиссия за управление счетом", но суммы в каждом случае значительно отличаются.

https://ria.ru/20230408/karta-1863921846.html

https://ria.ru/20230328/turtsiya-1861155748.html

https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, denizbank a.ş.